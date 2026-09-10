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52 points d’écart : les États-Unis disputeront leur 13e demi-finale mondiale d’affilée !

Impitoyable face à la Hongrie (108-56), Team USA s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde. Les favorites américaines affronteront l'Espagne ou l'Australie samedi.
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Résumé
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52 points d’écart : les États-Unis disputeront leur 13e demi-finale mondiale d’affilée !

Caitlin Clark et Team USA vont participer à leur treizième demi-finale consécutive

Crédit photo : FIBA
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La surprise du siècle n’a pas eu lieu à Berlin. Peut-être vexées d’avoir été rétrogradées à la deuxième place du Power Ranking de la FIBA, les Américaines ont détruit la Hongrie en quart de finale de la Coupe du monde (108-56).

Une ouverture de journée presque soporifique à la Uber Arena tant il y avait plusieurs mondes d’écart entre Team USA et la sélection hongroise, qui participait à son premier Mondial depuis 1998 !

Etats-Unis (F) 108 - 56 Hongrie (F) · Coupe du Monde Féminine 2026-2027 · 10/09/2026

Leaders

Etats-Unis (F)Hongrie (F)
PTSNapheesa Collier 19Reka Lelik 12
REBNapheesa Collier 7Dorka Juhasz 8
PDCaitlin Clark 9Dorka Juhasz 4

Statistiques d'équipe

Etats-Unis (F)Hongrie (F)
TIRS58,8 %34,4 %
3PTS12/239/28
LF16/223/3
REB4229
RO1414

Quadruple tenants du titre, les États-Unis ont plié l’affaire dès le premier quart-temps (36-12) et ont atteint la barre des 50 unités avant le premier quart d’heure de jeu (50-18), déroulant un jeu collectif en progrès significatifs (31 passes décisives) et étouffant la MVP de l’EuroLeague, Dorka Juhasz (2 points à 1/12 !).

Très critiquée après son entame de tournoi plus que poussive, Napheesa Collier a remis les points sur les I (19 points à 9/13 et 6 rebonds en 15 minutes) mais le vrai trophée de MVP du jour revient au fan hongrois, situé sous le panier, qui n’a jamais arrêté de chanter, même à -50.

Napheesa COLLIER
Napheesa COLLIER
19
PTS
7
REB
0
PDE
Logo Coupe du Monde Féminine
USA
108 56
HON

En demi-finale, Team USA défiera le vainqueur d’Australie – Espagne, la dernière affiche de la journée. Les Américaines entretiennent ainsi une impressionnante série : huitième de l’édition 1975, elles n’ont plus manqué un dernier carré depuis 1979. Soit treize demi-finales pour… treize médailles !

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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