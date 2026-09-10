52 points d’écart : les États-Unis disputeront leur 13e demi-finale mondiale d’affilée !

La surprise du siècle n’a pas eu lieu à Berlin. Peut-être vexées d’avoir été rétrogradées à la deuxième place du Power Ranking de la FIBA, les Américaines ont détruit la Hongrie en quart de finale de la Coupe du monde (108-56).

Une ouverture de journée presque soporifique à la Uber Arena tant il y avait plusieurs mondes d’écart entre Team USA et la sélection hongroise, qui participait à son premier Mondial depuis 1998 !

Quadruple tenants du titre, les États-Unis ont plié l’affaire dès le premier quart-temps (36-12) et ont atteint la barre des 50 unités avant le premier quart d’heure de jeu (50-18), déroulant un jeu collectif en progrès significatifs (31 passes décisives) et étouffant la MVP de l’EuroLeague, Dorka Juhasz (2 points à 1/12 !).

Très critiquée après son entame de tournoi plus que poussive, Napheesa Collier a remis les points sur les I (19 points à 9/13 et 6 rebonds en 15 minutes) mais le vrai trophée de MVP du jour revient au fan hongrois, situé sous le panier, qui n’a jamais arrêté de chanter, même à -50.

En demi-finale, Team USA défiera le vainqueur d’Australie – Espagne, la dernière affiche de la journée. Les Américaines entretiennent ainsi une impressionnante série : huitième de l’édition 1975, elles n’ont plus manqué un dernier carré depuis 1979. Soit treize demi-finales pour… treize médailles !