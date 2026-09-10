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Kon Knueppel fait polémique en évoquant Victor Wembanyama

Victor Wembanyama continue de susciter des débats passionnés aux États-Unis. Cette fois, des propos de Kon Knueppel sur le Français des San Antonio Spurs ont provoqué de nombreuses réactions, certains estimant que le jeune Hornet va beaucoup trop loin.
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Kon Knueppel fait polémique en évoquant Victor Wembanyama

Les propos de Kon Knueppel sur Victor Wembanyama divisent les fans NBA, certains jugeant sa comparaison avec les plus grands prématurée.

Crédit photo : © Daniel Dunn-Imagn Images
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Kon Knueppel (1,98 m, 21 ans) s’est attiré les critiques d’une partie des fans NBA en plaçant déjà Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) parmi des références historiques de la ligue. Le joueur des Charlotte Hornets a choisi le Français dans son cinq majeur idéal de tous les temps, aux côtés des plus grandes légendes de la grande ligue. Une sélection qui a immédiatement divisé les internautes.

Interrogé par Topps pour composer son cinq majeur NBA idéal, Kon Knueppel a ainsi commencé par sélectionner Victor Wembanyama à l’intérieur, avant de lui associer Tim Duncan dans la peinture, alors que Stephen Curry, Michael Jordan et LeBron James (2,03 m, 41 ans) constituaient les lignes extérieures. La jeune star de Charlotte a justifié son choix en mettant notamment en avant les qualités défensives et la polyvalence des big men des Spurs.

« Wemby et Tim Duncan. On a un joueur de 2,23m qui peut bouger et shooter. Tim Duncan est un point d’ancrage défensif. Ils peuvent tous les deux défendre », a-t-il expliqué dans la vidéo publiée par Topps. Le 4e choix de la draft 2025 a également insisté sur la complémentarité de son cinq, entre la protection du cercle de Victor Wembanyama et l’adresse extérieure de Stephen Curry.

Un choix jugé « irrespectueux »

La présence du défenseur de l’année en titre dans une telle équipe a toutefois rapidement fait débat. Le Français aborde seulement sa quatrième saison NBA, alors que de nombreux pivots au palmarès considérable pouvaient prétendre à cette place, parmi lesquels Hakeem Olajuwon ou Kareem Abdul-Jabbar.

« Mettre Wemby dans quoi que ce soit de “all-time” est déjà irrespectueux envers beaucoup de légendes », a ainsi réagi un internaute cité par Yahoo Sports. Un autre a estimé qu’il était impossible, à ce stade, de considérer le Français supérieur au Shaquille O’Neal de la période du triplé des Lakers, qui raflait trois titres de MVP des finales NBA consécutifs entre 2000 et 2002. Pour autant de bagues de champion.

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) - Kon Knueppel (Charlotte Hornets) · NBA 2025-2026

Victor WembanyamaKon Knueppel
MJ6581
PTS24,918,5
REB11,45,3
PD3,13,4
IN10,7
CO3,10,3

Tous n’ont cependant pas contesté le choix de Knueppel. Certains internautes ont qualifié son équipe de « cinq parfait de tous les temps », tandis qu’un autre a simplement salué « quelqu’un avec du bon sens ».

Le débat illustre surtout la place déjà occupée par Victor Wembanyama dans les discussions NBA. Son potentiel suffit manifestement à pousser certains joueurs à le comparer aux plus grandes références de l’histoire, même si son parcours reste encore bien plus court que celui des légendes auxquelles il est associé.

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