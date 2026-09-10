Zacharie Perrin se montre déjà avec Lleida, l’EuroLeague en ligne de mire

Zacharie Perrin (2,08 m, 22 ans) n’a pas attendu le début de la Liga Endesa pour se signaler en Espagne. Pour l’entrée en lice de Lleida dans la 47e Ligue catalane, ce mercredi 9 septembre à Tarragone, l’ancien intérieur d’Antibes, Nancy et Hambourg a largement contribué au succès contre la Joventut Badalone (89-84). En seulement 15 minutes, il a compilé 13 points, 9 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres pour 22 d’évaluation.

Une nouvelle sortie encourageante pour le Français, déjà en vue depuis le début de la préparation. Signé pour deux saisons cet été, il conserve en outre une possibilité de départ dès les prochains mois, plusieurs médias locaux ayant rappelé l’existence d’une clause de sortie susceptible de lui permettre de rejoindre l’EuroLeague.

Zacharie Perrin décisif dans le retour de Lleida

Titulaire contre la Joventut, Perrin a converti 6 de ses 8 tentatives à deux points, capté quatre rebonds offensifs et terminé avec un différentiel de +15. Son impact s’est notamment fait sentir lorsque Lleida a dû revenir dans une rencontre longtemps contrôlée par Badalone.

Joueur Minutes Points Rebonds Passes Contres Tirs +/- Évaluation Zacharie Perrin 15:15 13 9 2 2 6/8 +15 22

Menée 32-20 puis 47-38 à la pause, l’équipe de Gerard Encuentra a renversé la situation après le repos. Perrin a notamment conclu le troisième quart-temps par un dunk pour ramener les siens à 61-65, avant que Lleida ne prenne définitivement la main dans les dernières minutes.

Similar a este clip que vimos ayer: muy útil jugar con la puerta atrás en defensas agresivas en los bloqueos. Buen pase de Melvin Ejim que convierte Zacharie Perrin. https://t.co/txfgRw6Gg3 pic.twitter.com/hYjum4eI9r — BasketDataES (@TheGameReads) September 9, 2026

La performance a été réalisée face à une Joventut qui alignait Ricky Rubio, Nico Laprovittola ou encore Simon Birgander. Face à lui, le pivot international suédois, récemment opposé à l’équipe de France lors des qualifications à la Coupe du monde 2027, a terminé avec 10 points et 5 rebonds.

Une clause de sortie EuroLeague pour Zacharie Perrin

Au-delà de son début de préparation, la situation contractuelle de Zacharie Perrin attire l’attention en Catalogne. Le Bisontin s’est engagé pour deux saisons mais dispose d’une clause de sortie à mi-saison, ainsi que d’une autre l’été prochain.

Tendremos a Zacharie Perrin en Lleida para rato. Como dice el presidente del Ilerna Lleida, Albert Aliaga, hay cláusulas de salida a mitad y a final de temporada para el francés… y son altas. Si sigue como se está viendo en pretemporada, perfil cotizado en #EuroLeague https://t.co/EOdqLvzIo2 — Iván Beas (@ivan_beas4) September 8, 2026

Une disposition qui pourrait lui permettre de saisir une opportunité en EuroLeague si ses performances en Liga Endesa confirmaient sa progression.

Perrin sort d’une saison convaincante avec Hamburg. En EuroCup, il affichait 13,1 points et 8,1 rebonds de moyenne en 24 minutes, à 63,1 % de réussite au tir. Il avait accompagné la montée en puissance d’une formation allemande en grande difficulté au début de l’exercice avant de changer nettement de visage durant la deuxième partie de saison.

Zacharie Perrin a un nouveau match devant lui avec une rencontre contre Gérone au Palau d’Esports Catalunya de Tarragone, ce jeudi à 18h30.

Hugo Benitez également en évidence avec Manresa

Zacharie Perrin n’a pas été le seul Français à se distinguer lors de cette première journée de la Ligue catalane. Tenant du titre, Manresa a dominé Andorre (83-74), avec un rôle majeur joué par Hugo Benitez (1,92 m, 25 ans), déjà élu MVP de la Ligue catalane 2025.

Le meneur français, qui cherche à retrouver de la continuité après une première saison espagnole perturbée par une blessure, a inscrit 14 points en 18 minutes. Ses tirs à 3-points dans le dernier quart-temps ont contribué à faire basculer la rencontre.

Arrivé cet été à Manresa, Lucas Beaufort (1,93 m, 24 ans) a également participé au succès avec 3 points, 2 passes décisives et un différentiel de +16 en près de 20 minutes.

Joueur Minutes Points Rebonds Passes Interceptions Tirs +/- Évaluation Hugo Benitez 18:37 14 1 3 3 5/12 +2 12 Lucas Beaufort 19:36 3 1 2 4 1/2 +16 10

Le champion sortant jouera sa qualification pour la finale vendredi contre le Barça.