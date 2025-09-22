Hugo Benitez MVP de la Lliga Catalana avec Manresa

Hugo Benitez (1,92 m, 24 ans) a démarré fort sa saison avec Manresa : ce dimanche 21 septembre, l’international français a remporté la Lliga Catalana après une victoire (83-79) face au Joventut Badalone de Ricky Rubio, en étant élu MVP de la finale.

🏆 ¡CAMPEONES de la #LligaCAT! El BAXI Manresa se lleva el título en Tarragona liderados por una gran actuación de Hugo Benítez. 8️⃣3️⃣ @BasquetManresa

7️⃣9️⃣ @Penya1930 #PretemporadaACB pic.twitter.com/n2o4Q89GMq — Liga Endesa (@ACBCOM) September 21, 2025

Un Benitez décisif dans le money-time

Manresa a décroché sa quatrième Lliga Catalana, mais il a fallu résister jusqu’au bout aux assauts du Joventut. Portés par un collectif solide, les hommes de Diego Ocampo ont pris les devants dès le premier quart-temps (26-19), maintenant toujours une légère avance à la pause (40-35).

De retour des vestiaires, Badalone est revenu à hauteur à deux reprises, mais un 14-3 infligé par les Catalans a redonné de l’air à Manresa (65-56, 30e). Malgré une ultime poussée des coéquipiers de Kyle Hunt et Ricky Rubio dans les deux dernières minutes, les locaux ont tenu bon, Dani Pérez validant définitivement le succès sur la ligne des lancers-francs.

Hugo Benitez élu MVP

Dans ce match à haute intensité, Hugo Benitez a confirmé son rôle de leader. Le meneur français a compilé 14 points, 6 rebonds et 4 passes décisives pour 22 d’évaluation. Sa prestation complète lui a valu d’être élu MVP de la finale.

Avec ce trophée de présaison, Manresa lance idéalement son exercice 2025-2026, et Benitez confirme sa montée en puissance, déjà entrevue tout au long de la préparation.