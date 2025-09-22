Recherche
Liga Endesa

Hugo Benitez MVP de la Lliga Catalana avec Manresa

Liga Endesa - Hugo Benitez a marqué les esprits ce dimanche 21 septembre en remportant la Lliga Catalana avec Manresa. Auteur de 14 points, 6 rebonds et 4 passes décisives, l’international français a été élu MVP de la finale face au Joventut Badalone de Ricky Rubio (83-79).
|
00h00
Résumé
Écouter
Hugo Benitez MVP de la Lliga Catalana avec Manresa

Manresa, la nouvelle équipe d’Hugo Benitez, a remporté la Lliga Catalana

Crédit photo : BAXI Manresa

Hugo Benitez (1,92 m, 24 ans) a démarré fort sa saison avec Manresa : ce dimanche 21 septembre, l’international français a remporté la Lliga Catalana après une victoire (83-79) face au Joventut Badalone de Ricky Rubio, en étant élu MVP de la finale.

Un Benitez décisif dans le money-time

Manresa a décroché sa quatrième Lliga Catalana, mais il a fallu résister jusqu’au bout aux assauts du Joventut. Portés par un collectif solide, les hommes de Diego Ocampo ont pris les devants dès le premier quart-temps (26-19), maintenant toujours une légère avance à la pause (40-35).

De retour des vestiaires, Badalone est revenu à hauteur à deux reprises, mais un 14-3 infligé par les Catalans a redonné de l’air à Manresa (65-56, 30e). Malgré une ultime poussée des coéquipiers de Kyle Hunt et Ricky Rubio dans les deux dernières minutes, les locaux ont tenu bon, Dani Pérez validant définitivement le succès sur la ligne des lancers-francs.

Hugo Benitez a dominé Ricky Rubio en finale de la LLiga Catalana
Hugo Benitez a dominé Ricky Rubio en finale de la LLiga CatalanaBax

Hugo Benitez élu MVP

Dans ce match à haute intensité, Hugo Benitez a confirmé son rôle de leader. Le meneur français a compilé 14 points, 6 rebonds et 4 passes décisives pour 22 d’évaluation. Sa prestation complète lui a valu d’être élu MVP de la finale.

Avec ce trophée de présaison, Manresa lance idéalement son exercice 2025-2026, et Benitez confirme sa montée en puissance, déjà entrevue tout au long de la préparation.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
