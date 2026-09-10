Tyrique Jones revient sur son énorme bagarre avec Kendrick Nunn après la finale du championnat grec

Tyrique Jones et Kendrick Nunn vont continuer à se croiser cette saison, en championnat grec comme en EuroLeague, mais l’intérieur de l’Olympiakos veut désormais laisser leur violente altercation derrière lui. Interrogé lors du media day du club du Pirée, l’Américain a évoqué pour la première fois publiquement sa relation avec la star du Panathinaïkos depuis leur affrontement du 13 juin, lors du cinquième et dernier match des finales grecques.

Tyrique Jones et Kendrick Nunn veulent « aller de l’avant »

Les retrouvailles entre les deux hommes seront forcément scrutées après les images qui avaient marqué la fin de saison en Grèce. Tyrique Jones assure toutefois qu’il ne nourrit plus d’animosité particulière envers Kendrick Nunn.

« Je n’ai rien de mauvais contre lui, et on va en rester là », a expliqué le pivot auprès de Nova Sports. « Nous sommes des hommes. Nous allons passer à autre chose. Il n’y a rien. Ce qui s’est passé appartient au passé et maintenant, nous allons simplement de l’avant. »

Une prise de parole qui intervient près de trois mois après une séquence particulièrement tendue entre les deux joueurs.

PROFIL JOUEUR Tyrique JONES Poste(s): Pivot Taille: 203 cm Âge: 29 ans (03/05/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 8,7 #98 REB 5 #18 PD 1,6 #104

Une bagarre qui avait largement dépassé le parquet

L’incident avait débuté pendant le troisième quart-temps du match 5 des finales du championnat grec, remporté ensuite par l'Olympiakos. Après une faute de Kendrick Nunn sur Sasha Vezenkov, le ton était monté entre plusieurs joueurs. Tyrique Jones s'était alors interposé avant de saisir Nunn au niveau du cou et de le repousser. Les deux Américains avaient été expulsés.

L'affaire ne s'était pourtant pas arrêtée à cette première altercation. Les images de vidéosurveillance diffusées par la suite avaient montré un nouvel affrontement dans le couloir menant aux vestiaires. Kendrick Nunn avait poussé Jones, avant que ce dernier, après avoir été éloigné, ne revienne vers son adversaire et lui porte un coup.

Les sanctions avaient été particulièrement importantes. La commission grecque chargée de lutter contre les violences avait notamment infligé 50 000 euros d'amende à chacun des deux joueurs. Quelques semaines plus tard, la justice sportive de la ligue avait également suspendu Tyrique Jones pour sept rencontres et Kendrick Nunn pour deux, avec des sanctions financières supplémentaires.

Tyrique Jones tourne également la page Thomas Walkup

L'intérieur de l'Olympiakos s'est également exprimé sur le départ de Thomas Walkup vers Dubai Basketball, au terme d'un été durant lequel son avenir avait suscité de nombreuses discussions.

« Je suis heureux pour lui. Je n'ai aucun mauvais sentiment concernant ce qu'il a fait », a assuré Jones. « C'est la meilleure chose pour lui et je suis heureux pour lui. Je lui souhaite le meilleur et beaucoup de réussite. »

À l'approche d'une nouvelle saison où l'Olympiakos et le Panathinaïkos seront encore amenés à se retrouver régulièrement, Tyrique Jones préfère donc fermer le dossier Nunn. Leur prochain face-à-face permettra néanmoins de mesurer si la tension du mois de juin appartient réellement au passé.