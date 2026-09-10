Champion d'Europe, le Fenerbahçe Istanbul s'offre deux internationales françaises

Le Fenerbahçe Istanbul continue de bâtir son effectif avec un accent français. Après avoir annoncé l'arrivée pour une saison de Tima Pouye (1,75 m, 27 ans), libérée par le Toronto Tempo fin juillet, le champion d'Europe en titre a également officialisé la signature de Nell Angloma (1,85 m, 20 ans) pour deux ans. L'ancienne joueuse de Lattes-Montpellier sort elle aussi d'une première expérience en WNBA, avec le Connecticut Sun. Les deux Françaises rejoignent notamment Julie Allemand dans un groupe qui défendra le titre remporté en EuroLeague au printemps 2026.

Tima Pouye Fenerbahçe Tarfin’de! 💛💙✍️



Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımımız, Fransız şutör guard Tima Pouye (1999 - 1.76 m) ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır.



Tima Pouye kimdir?



7 Nisan 1999 tarihinde Fransa’nın Tulle kentinde dünyaya gelen yetenekli oyuncu, 1.76 m… pic.twitter.com/Y1KtcifVZO — Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol (@fbkadinbasket) 10 septembre 2026

Tima Pouye rejoint le champion d'Europe

Après trois saisons sous les couleurs de Bourges, Tima Pouye avait choisi de tenter sa chance en WNBA au printemps 2026. Signée par la nouvelle franchise du Toronto Tempo fin mai, la Corrézienne a participé à 19 rencontres, dont une comme titulaire, avant d'être libérée le 31 juillet.

Pour sa première expérience outre-Atlantique, elle a tourné à 3,2 points, 1,2 passe décisive et 0,8 rebond en un peu plus de 9 minutes par match. Elle a notamment shooté à 34,5% aux tirs et 30,8% à 3-points.

PROFIL JOUEUR Tima POUYE Poste(s): Arrière Taille: 175 cm Âge: 27 ans (07/04/1999) Nationalités: Stats 2026-2027 / WNBA PTS 3,2 #172 REB 0,8 #204 PD 1,2 #127

Sa saison 2026-2027 se poursuivra donc en Turquie, dans un environnement particulièrement ambitieux. Le Fenerbahçe a remporté sa troisième EuroLeague au printemps dernier après ses précédents titres de 2023 et 2024. Le club stambouliote défendra son trophée lors de la prochaine édition.

Un nouveau défi après trois saisons à Bourges

Ce départ vers Istanbul marque également la première expérience de Tima Pouye dans un championnat étranger sur le circuit FIBA. Jusqu'à présent, toute sa carrière européenne s'était déroulée en France.

Passée par le Centre fédéral, l'arrière avait lancé sa carrière professionnelle à Tarbes avant de rejoindre Charleville-Mézières, La Roche Vendée puis Bourges en 2023. Ses trois saisons dans le Cher lui ont notamment permis de retrouver l'EuroLeague avant son départ pour Toronto.

Internationale française, Tima Pouye a également participé à l'EuroBasket 2025 avec les Bleues. Chez les jeunes, elle avait notamment remporté l'Euro U18 en 2016 et une médaille de bronze à l'Euro U20 en 2019, compétition lors de laquelle elle avait intégré le cinq idéal.

Tima Pouye et Julie Allemand réunies au Fenerbahçe

À Istanbul, Tima Pouye retrouvera notamment Julie Allemand sur la ligne arrière. Le Fenerbahçe a prolongé la meneuse belge après une saison 2025-2026 particulièrement réussie, conclue par le titre européen.

Le club turc a par ailleurs changé d'entraîneur cet été. Ahmet Caki a succédé à Miguel Mendez sur le banc et disposera donc de Pouye pour défendre les deux titres remportés la saison passée, en EuroLeague et dans le championnat turc.

Nell Angloma rejoint également le Fenerbahçe pour deux saisons

Le recrutement français du Fenerbahçe ne s'arrête pas à Tima Pouye. Le club stambouliote a également obtenu la signature de Nell Angloma (1,85 m, 20 ans), engagée pour les deux prochaines saisons après avoir quitté Lattes-Montpellier.

Nell Angloma Fenerbahçe Tarfin'de! 💛💙✍️



Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımımız, Fransız forvet Nell Angloma (2006 - 1.85 m) ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır.



Nell Angloma kimdir?



12 Haziran 2006 tarihinde Fransa'nın Évreux kentinde dünyaya gelen genç yıldız, basketbol… pic.twitter.com/tEm5kIFdmq — Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol (@fbkadinbasket) 10 septembre 2026

L'ailière sort de deux exercices avec le BLMA, où elle s'est rapidement installée parmi les jeunes joueuses les plus suivies du championnat français. Son potentiel était déjà largement identifié sur la scène internationale : championne d'Europe U18 avec la France en 2024, elle avait été élue MVP de la compétition après avoir tourné à 14,1 points et 7,3 rebonds par rencontre.

Ses performances avec Lattes-Montpellier lui ont ensuite permis de confirmer au niveau professionnel, notamment en EuroCup. La sœur de Dorian Angloma a franchi une nouvelle étape au printemps 2026 en étant sélectionnée au premier tour de la Draft WNBA, en 12e position par le Connecticut Sun. Après avoir découvert la ligue nord-américaine, elle va désormais retrouver l'Europe dans l'un des effectifs les plus ambitieux du continent.

PROFIL JOUEUR Nell ANGLOMA Poste(s): Arrière Taille: 180 cm Âge: 20 ans (12/06/2006) Nationalités: Stats 2026-2027 / WNBA PTS 4,2 #144 REB 1,8 #145 PD 0,8 #163

Un effectif déjà très fourni autour des deux Françaises

À Istanbul, Nell Angloma et Tima Pouye joueront les premiers rôles en EuroLeague. Le Fenerbahçe pourra également compter sur Luisa Geiselsöder, passée par Landerneau et Basket Landes, Zeynep Şevval Gül, Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut, la capitaine Alperi Onar, Lauren Betts ou encore Laura Juškaitė, ancienne joueuse de Saint-Amand.

Reste à savoir si début des 2027 des joueuses seront remplacées, avec l'intégration de joueuses WNBA. A l'issue de la saison 2025-2026, il avait été évoqué la possibilité d'un retour de Gabby Williams (1,80 m, 30 ans) en cour de route. Ces dernières années, le club stambouliote a énormément misé sur des tricolores, à commencer par Valérie Garnier (et Camille Aubert) au coaching mais aussi Williams, Iliana Rupert ou encore Marième Badiane, pour ne citer qu'elles.

Quoi qu'il en soit, avec Pouye pour renforcer sa ligne arrière et Angloma sur les ailes, le tenant du titre européen lancera sa saison avec deux valeurs montantes du basket français sous la direction d'Ahmet Caki.