Pour la première fois de son histoire, l’équipe de France est en demi-finale de Coupe du monde !

Ça, c’est fait. Au moins, désormais, on ne lira plus que l’équipe de France n’a jamais gagné un quart de finale de Coupe du monde ! Parce que la réception des traditionnels Opta Facts avait de quoi piquer l’orgueil ce jeudi matin…

« La France disputera son septième quart de finale de Coupe du monde féminine : elle a perdu chacun des six précédents, avec un écart moyen de 16,5 points, encaissant 85 points ou plus lors de chacun des trois derniers ». Soit la définition pure et dure d’un plafond de verre.

Or, ce plafond, les Bleues l’ont défoncé à grands coups de poings (90-61). Sans qu’il n’y ait vraiment le moindre doute, à vrai dire, sur leur capacité à y parvenir tant on voyait mal comment cette équipe de Chine, avec ses faiblesses, pouvait empêcher la France de développer son basket.

« Un bon plan de jeu ! »

« On avait un bon plan de jeu et on l’a juste exécuté », a souligné Janelle Salaün (15 points à 6/12 et 6 rebonds). Quel plan, justement ? « Il y avait une volonté de les faire courir », a expliqué le sélectionneur Jean-Aimé Toupane. « On sait qu’elles vont beaucoup en attaque mais qu’elles encaissent 33% de leurs points sur le repli défensif. C’était un axe important pour nous. Aussi, on voulait bien défendre sur leurs deux grandes. On ne voulait pas leur donner beaucoup d’opportunités. »

Et effectivement, ce fut presque du tableau noir. Une envie permanente d’accélérer le jeu : 30 points sur les balles perdues adverses, 20 sur contre-attaque, tout en dominant la bataille du rebond (44-26). Et une tenaille qui a parfaitement fonctionné sur les tours jumelles chinoises : Valériane Ayayi envoyée au feu sur Han Xu, à l’image d’un Mondial où elle s’est énormément sacrifiée, et la géante Zhang Ziyu (2,23 m) asphyxiée par les prises à deux, voire à trois. « À l’intérieur, on a vraiment fait le boulot », se réjouit Dominique Malonga. « On a fait ce qui était nécessaire pour se rendre la tâche facile : il fallait qu’on verrouille cette raquette ! »

« Dès qu’une fille entre, elle est meilleure que celle sur le terrain ! »

De l’autre côté du terrain, certaines choses ne sont pas forcément écrites dans le plan de jeu. Mais Marine Johannès est là pour apporter l’étincelle. Et depuis le début de la Coupe du monde, l’arrière normande évolue à un niveau ahurissant, capable de rentrer des shoots d’une extrême difficulté. « Quand elle est à ce niveau de confiance, c’est un monstre », apprécie Gabby Williams, chanceuse « d’être sa coéquipière ».

Le reflet, finalement, d’une équipe en symbiose, « la plus soudée » jamais connue par la capitaine. « Les filles ont compris l’importance d’être ensemble. Mon mot d’ordre depuis le début, c’est : « on gagnera, et on gagnera gros si on est ensemble », martèle Jean-Aimé Toupane. « On est dangereuses de partout », ajouta Pauline Astier. « On aime jouer ensemble, on se passe la balle, on défend fort. Dès que l’une entre, elle est meilleure que celle qui est sur le terrain. Tout le monde apporte énormément et on se fait confiance. »

Une médaille en 1953, mais sans demi-finale…

Paradoxalement, un plafond de verre a été brisé : celui du quart de finale. Mais il en reste un autre, qui n’a cessé de s’étanchéifier ces 67 dernières années. La France n’avait effectivement encore jamais gagné le moindre quart de finale, mais elle était déjà repartie d’une Coupe du monde avec une médaille autour du cou. C’était un autre temps, en 1953, où un Mondial se disputait au Chili avec seulement deux équipes européennes, la France et la Suisse (7e et 8e du dernier EuroBasket…), sous forme de poule globale. Donc sans demi-finale.

Il était temps, pour les Bleues, de s’essayer à de telles hauteurs, surtout deux ans après avoir prouvé leur capacité à rivaliser au plus haut niveau mondial. « On veut devenir l’une des meilleures équipes de France de tous les temps », clame la capitaine Gabby Williams.

Pour cela, ce premier cap était obligatoire. Mais tant qu’à faire, autant tout franchir d’un coup (demi-finale samedi à 16h30 contre l’Allemagne). Vu qu’aucune sélection française dans toute l’histoire, même chez les hommes, n’a encore participé à une finale de Coupe du monde…

À Berlin,