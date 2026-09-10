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Pour Josh Hart, les Knicks ne partiront pas « avec une cible dans le dos »

Josh Hart estime que les New York Knicks restent sous-estimés malgré leur titre NBA décroché en juin. Le champion 2026 compte utiliser cette situation comme une source de motivation au moment d’aborder la défense de sa couronne.
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Pour Josh Hart, les Knicks ne partiront pas « avec une cible dans le dos »

Josh Hart estime que les Knicks restent sous-estimés malgré leur titre NBA 2026 et veut conserver un état d’esprit de chasseurs cette saison.

Crédit photo : © Vincent Carchietta-Imagn Images
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Champions NBA pour la première fois depuis 1973 après avoir dominé les San Antonio Spurs (4-1) en Finales, les New York Knicks pourraient légitimement aborder la saison 2026-2027 avec le statut de favori. Josh Hart ne partage pourtant pas cette lecture. Invité mercredi sur ESPN à l’occasion de l’US Open, l’arrière estime même que peu d’observateurs placent son équipe parmi les principaux candidats à sa propre succession.

New York vient pourtant de boucler une campagne historique. Les Knicks ont remporté le troisième titre de leur histoire et mis fin à 53 années d’attente, avec un bilan de 16 victoires pour seulement 3 défaites lors des playoffs 2026. Mais Josh Hart assure que le sacre n’a pas modifié l’état d’esprit du groupe.

Josh Hart

  • Poste : Ailier
  • Taille : 193 cm
  • Âge : 31 ans
  • Nationalité : Etats-Unis
  • Club : New York Knicks

Stats 2025-2026 / NBA

PTS12,0#160
REB7,4#45
PD4,8#55

« Je ne pense pas que nous ayons une cible dans le dos, parce que je ne pense pas que quelqu’un nous voit gagner à nouveau », a-t-il expliqué sur ESPN, dans des propos relayés par ClutchPoints. « Nous utilisons cela comme motivation. Nous sommes toujours les chasseurs. Nous ne sommes pas rassasiés avec un seul titre. Donc nous sommes les chasseurs, et cela nous convient. »

New York a pourtant renversé des montagnes et montré une solidité à toute épreuve lors de la post season pour parvenir à offrir à Big Apple un 3e sacre historique. Les Knicks ont notamment remporté quatre matches des finales NBA après avoir compté au moins dix points de retard, avant de s’imposer 94-90 à San Antonio lors du Game 5 pour plier l’affaire. Jalen Brunson (1,88 m, 30 ans), continuellement sous-estimé lui aussi malgré ses exploits répétés depuis son arrivée à Gotham City en 2022, avait terminé cette dernière rencontre avec 45 points au compteur pour décrocher le trophée de MVP des Finales.

Josh Hart avait lui aussi occupé une place importante dans cette équipe, aux côtés de Brunson donc, mais aussi de Mikal Bridges (1,98 m, 30 ans), Karl-Anthony Towns ou OG Anunoby (2,01 m, 29 ans). Quelques mois après le titre, le discours ne change donc pas à New York : plutôt que de se présenter comme l’équipe à battre, les Knicks veulent conserver l’état d’esprit qui les a accompagnés jusqu’au sommet. Pour mieux y rester ?

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