On connaît déjà l’horaire de la demi-finale de l’équipe de France à la Coupe du monde
Janelle Salaün et les Bleues sont attendues samedi à la Uber Arena pour leur demi-finale de Coupe du monde !
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Qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde, l’équipe de France a déjà pris rendez-vous samedi avec l’Allemagne, hôte du Mondial, pour une place en finale. Et on connait déjà l’horaire de la rencontre.
Puisque la FIBA a décidé de programmer Team USA à 20h, peu importe l’identité de l’adversaire, les Bleues auront droit au premier créneau de la journée.
Après leur victoire facile contre la Chine (90-61), les joueuses de Jean-Aimé Toupane seront de retour à la Uber Arena samedi sur les coups de 16h30.
Un horaire qui laissera l’avantage, peu importe l’issue du match, d’avoir une plage de récupération plus importante en soirée en vue de la petite finale, ou, espérons, de la grande.
Chine (F) 61 - 90 France (F) · Coupe du Monde Féminine 2026-2027 · 10/09/2026
Leaders
|Chine (F)
|France (F)
|PTS
|Han Xu 21
|Marine Johannès 15
|REB
|Han Xu 9
|Dominique Malonga 9
|PD
|Shuyu Yang 5
|Marine Johannès 7
Statistiques d'équipe
|Chine (F)
|France (F)
|TIRS
|46 %
|44,3 %
|3PTS
|7/16
|14/37
|LF
|8/9
|6/6
|REB
|26
|44
|RO
|2
|19
Les demi-finales de la Coupe du monde 2026 :
- Allemagne – France : samedi à 16h30
- États-Unis – Espagne ou Australie : samedi à 20h
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