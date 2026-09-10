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On connaît déjà l’horaire de la demi-finale de l’équipe de France à la Coupe du monde

Qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde, l'équipe de France sera au repos vendredi. Avant de retrouver la Uber Arena samedi, sur les coups de 16h30, contre l'Allemagne.
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On connaît déjà l’horaire de la demi-finale de l’équipe de France à la Coupe du monde

Janelle Salaün et les Bleues sont attendues samedi à la Uber Arena pour leur demi-finale de Coupe du monde !

Crédit photo : Cécile Thomas
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Qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde, l’équipe de France a déjà pris rendez-vous samedi avec l’Allemagne, hôte du Mondial, pour une place en finale. Et on connait déjà l’horaire de la rencontre.

Puisque la FIBA a décidé de programmer Team USA à 20h, peu importe l’identité de l’adversaire, les Bleues auront droit au premier créneau de la journée.

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Après leur victoire facile contre la Chine (90-61), les joueuses de Jean-Aimé Toupane seront de retour à la Uber Arena samedi sur les coups de 16h30.

Un horaire qui laissera l’avantage, peu importe l’issue du match, d’avoir une plage de récupération plus importante en soirée en vue de la petite finale, ou, espérons, de la grande.

Chine (F) 61 - 90 France (F) · Coupe du Monde Féminine 2026-2027 · 10/09/2026

Leaders

Chine (F)France (F)
PTSHan Xu 21Marine Johannès 15
REBHan Xu 9Dominique Malonga 9
PDShuyu Yang 5Marine Johannès 7

Statistiques d'équipe

Chine (F)France (F)
TIRS46 %44,3 %
3PTS7/1614/37
LF8/96/6
REB2644
RO219

Les demi-finales de la Coupe du monde 2026 :

  • Allemagne – France : samedi à 16h30
  • États-Unis – Espagne ou Australie : samedi à 20h
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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