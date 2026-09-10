« Libérez-moi » : Le message énigmatique de Lorenzo Brown envoyé à Milan

La séparation entre Lorenzo Brown (1,96 m, 36 ans) et l’Olimpia Milan n’est toujours pas actée. Écarté des plans sportifs du club italien et absent de la préparation collective, l’ancien joueur du Panathinaikos a relancé les interrogations autour de son avenir en publiant un message aussi bref que mystérieux sur les réseaux sociaux : « Free me » (« Libérez-moi »).

“Free me” — Lorenzo Brown (@Zo_Brown) September 10, 2026

Toujours lié contractuellement à l’Olimpia Milan pour la saison 2026-2027, Lorenzo Brown se trouve dans une situation particulière depuis plusieurs mois. Le meneur n’entre pas dans les plans du nouveau coach Peppe Poeta, et poursuit sa préparation individuellement aux États-Unis alors que ses coéquipiers ont repris le travail dans la botte.

Lorenzo Brown Poste : Meneur

Taille : 196 cm

Âge : 36 ans

Nationalité : Etats-Unis, Espagne

Club : Armani Olimpia Milano Stats 2025-2026 / EuroLeague Statistiques du joueur pour la saison PTS 5,8 #176 REB 1,6 #234 PD 2,7 #54

C’est dans ce contexte que l’international espagnol a publié ces deux mots : « Free me ». Une formule suffisamment explicite pour être remarquée, mais dont la signification exacte reste inconnue. Le joueur n’a accompagné son message d’aucune précision permettant d’établir avec certitude qu’il s’adressait à l’Olimpia.

Une situation qui s’éternise…

Le dossier reste avant tout contractuel. Lorenzo Brown possède encore une année d’engagement avec le champion d’Italie et les deux camps cherchent depuis plusieurs semaines une solution pour mettre un terme à leur collaboration. Selon les informations publiées en Italie courant août, une résiliation faisait partie des scénarios étudiés, sans qu’aucun accord n’ai été annoncé jusqu’ici.

Son aventure milanaise avait pourtant commencé à l’été 2025 avec la signature d’un contrat pluriannuel après un passage d’un an par le Panathinaïkos. L’Olimpia présentait alors le champion d’Europe 2022 sous le maillot de la Roja comme l’une des pièces importantes de son projet.

La situation a depuis radicalement changé. Brown n’a plus disputé de rencontre officielle avec Milan depuis le 22 janvier 2026 et le club a reconstruit son secteur extérieur sans lui. Son « Free me » intervient donc alors que son avenir reste suspendu à la résolution de ce contrat. A 36 ans, le 52e choix de la draft NBA 2013 a encore de bonnes minutes à offrir. Il serait donc dommage de ne pas voir un joueur de son calibre rebondir dans un nouveau projet.