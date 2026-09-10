« Il sera déterminant » : Chris Finch attend beaucoup de Rudy Gobert l’an prochain

Rudy Gobert (2,16 m, 34 ans) devraient conserver un rôle essentiel dans le dispositif de Chris Finch. Alors que Minnesota prépare l’exercice NBA 2026-2027 avec un effectif largement remanié, l’entraîneur des Timberwolves entend continuer à s’appuyer sur le quadruple défenseur de l’année, notamment pour structurer une défense qui devra aussi intégrer LaMelo Ball. Derrière lui, Joan Beringer (2,11 m, 19 ans) devrait voir son utilisation progresser après sa première saison NBA.

Standing ovation pour Rudy Gobert 🇫🇷, c'est beau putain 🥲 16 points 21 rebonds 2 contres +31 de plus/minus… Un taff monstrueux #RaisedByWolvespic.twitter.com/9xTALJp0k8 — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) December 7, 2023

Malgré les évolutions attendues dans le jeu de Minnesota, le technicien des T-Wolves ne prévoit pas de remettre en cause les principes défensifs installés autour de Rudy Gobert. Le Français demeure son principal protecteur de cercle et l’un des repères collectifs des Timberwolves. « L’impact défensif de Rudy, la manière dont il a dirigé notre défense… nous n’allons pas changer cela », a expliqué Finch au MinnPost.

L’un des principaux chantiers concernera en revanche son association avec LaMelo Ball. « À quelle vitesse peut-il développer une alchimie défensive avec LaMelo ? Nous allons devoir construire une défense autour de lui, pour l’aider. Rudy sera déterminant. »

LaMelo Ball is in the gym on his 25th birthday getting ready for his 1st season in Minnesota 🐺 (via @Timberwolves)pic.twitter.com/0wg2457fOW — NBA (@NBA) August 22, 2026

Une déclaration qui confirme la place occupée par Gobert, malgré les ajustements apportés au groupe durant l’intersaison. Minnesota entend notamment adapter son organisation à la défense de sa ligne arrière afin de continuer à exploiter au mieux les qualités de son pivot près du cercle. Un discours en écho aux mots utilisés par Anthony Edwards pour convaincre Jonathan Kuminga (2,03 m, 23 ans) de rejoindre Minneapolis voilà quelques jours, lorsque la superstar affirmait attendre le Congolais en défense.

Anthony Edwards 🤝 Jonathan Kuminga pic.twitter.com/se87yAFXuE — NBASpain (@NBAspain) September 9, 2026

Derrière Gobert, Joan Beringer devrait disposer d’un rôle plus important. Choisi au 17e rang de la Draft NBA 2025, l’ancien joueur du Cedevita Olimpija sort d’une première saison NBA à 3,9 points et 2,3 rebonds de moyenne.

Chris Finch veut désormais exploiter davantage sa mobilité pour proposer des couvertures différentes lorsque Gobert sera sur le banc. Si le jeune intérieur est déjà à l’aise dans une défense en retrait sur pick-and-roll, son entraîneur souhaite également le voir intervenir dans des dispositifs plus agressifs.

« Pour tirer le maximum de lui et des possibilités qu’il nous offre, je pense que nous nous devons d’essayer certaines choses, d’être plus agressifs lorsque nous le pouvons, même par petites séquences », a détaillé Finch.

Avec Gobert comme référence et Beringer appelé à élargir progressivement son registre, Minnesota dispose ainsi de deux intérieurs français aux missions différentes pour construire sa défense en 2026-2027.