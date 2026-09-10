Quatre ans après l’impair de 2022, l’Espagne complète le tableau des demi-finales
L’Espagne prend rendez-vous avec les Américaines
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Absente de l’édition 2022, alors qu’elle restait sur trois demi-finales consécutives en Coupe du monde, l’Espagne est de retour aux affaires ! Largement dominante face à une Australie épuisée, privée de trois joueurs et lessivée par son intense barrage de la veille contre l’Italie, la Roja a composté son billet pour le dernier carré en l’emportant 89-66.
Australie (F) 66 - 89 Espagne (F) · Coupe du Monde Féminine 2026-2027 · 10/09/2026
Leaders
|Australie (F)
|Espagne (F)
|PTS
|Chloe Bibby 13
|Megan Dileo 16
|REB
|Stephanie Talbot 11
|Awa Fam 8
|PD
|Stephanie Talbot 7
|Maite Cazorla 5
Statistiques d'équipe
|Australie (F)
|Espagne (F)
|TIRS
|39,7 %
|47,7 %
|3PTS
|11/29
|8/21
|LF
|9/10
|19/22
|REB
|32
|38
|RO
|8
|11
L’Espagne avait déjà plié l’affaire à la pause
L’écart s’est surtout construit très tôt. L’Espagne a remporté le premier quart-temps 31-17, puis le deuxième 27-20 pour rentrer aux vestiaires avec 21 points d’avance (58-37). Vice-championne d’Europe 2025, la Roja a mené pendant 37 minutes et 24 secondes, avec un avantage maximal de 26 unités. L’Australie, qui n’a passé que 1 minute et 25 secondes devant au score, n’a jamais réellement réussi à inverser la dynamique malgré un troisième quart-temps remporté 14-12.
26 passes décisives et seulement 15 ballons perdus
La maîtrise espagnole s’est également traduite dans les chiffres collectifs. L’équipe de Miguel Méndez a terminé avec 26 passes décisives pour 15 ballons perdus, contre 18 passes et 23 pertes de balle pour les Opals. Elle a aussi provoqué 13 interceptions, remporté le rebond 38 à 32 et inscrit 42 points dans la raquette. Son adresse a fait le reste : 47,7 % aux tirs, dont 52,3 % à 2-points et 38,1 % à 3-points. Megan Gustafson, la femme de David DiLeo, a terminé meilleure marqueuse espagnole avec 16 points à 7/11 en seulement 16 minutes, tandis qu’Iyana Martin en a ajouté 14 et Alicia Florez 10 à 4/5 aux tirs. Au total, huit joueuses ont inscrit entre 6 et 16 points.
Australie (F) 66 - 89 Espagne (F) · Coupe du Monde Féminine · 10/09/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Australie (F)
|Zitina Aokuso
|2
|3
|0
|Chloe Bibby
|13
|3
|2
|Isobel Borlase
|8
|8
|2
|Isabelle Bourne
|2
|2
|2
|Alexandra Fowler
|0
|2
|0
|Ezi Magbegor
|0
|0
|0
|Jade Melbourne
|0
|0
|0
|Stephanie Reid
|11
|2
|4
|Alanna Smith
|0
|0
|0
|Miela Sowah
|6
|0
|0
|Stephanie Talbot
|11
|11
|7
|Alex Wilson
|13
|0
|1
|Espagne (F)
|Elena Buenavida
|0
|0
|0
|Raquel Carrera
|9
|5
|1
|Maite Cazorla
|7
|2
|5
|Maria Conde
|10
|7
|2
|Awa Fam
|9
|8
|4
|Alicia Florez
|10
|5
|4
|Paula Ginzo
|4
|0
|0
|Megan Dileo
|16
|2
|0
|Iyana Martin
|14
|2
|4
|Mariona Ortiz
|2
|1
|2
|Helena Pueyo
|2
|0
|3
|Alba Torrens
|6
|2
|1
Côté australien, Sandy Brondello a eu du mal à trouver des joueuses aptes physiquement. Steph Talbot a été la joueuse la plus complète avec 11 points, 11 rebonds et 7 passes décisives, tandis qu’Alex Wilson et Chloe Bibby ont inscrit 13 points chacune. L’Australie a surtout dû composer sans Jade Melbourne, Alanna Smith et Ezi Magbegor, toutes trois restées sur le banc.
En demi-finale, l’Espagne affrontera Team USA samedi à 20h après la demi-finale de 16h entre la sélection hôte, l’Allemagne, et l’équipe de France. Après avoir vu les Italiennes tenir tête aux Étasuniennes en phase de poule, Alba Torrens & co peuvent croire en leurs chances face à l’ogre du basketball international.
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