Quatre ans après l’impair de 2022, l’Espagne complète le tableau des demi-finales

Absente de l’édition 2022, alors qu’elle restait sur trois demi-finales consécutives en Coupe du monde, l’Espagne est de retour aux affaires ! Largement dominante face à une Australie épuisée, privée de trois joueurs et lessivée par son intense barrage de la veille contre l’Italie, la Roja a composté son billet pour le dernier carré en l’emportant 89-66.

L’Espagne avait déjà plié l’affaire à la pause

L’écart s’est surtout construit très tôt. L’Espagne a remporté le premier quart-temps 31-17, puis le deuxième 27-20 pour rentrer aux vestiaires avec 21 points d’avance (58-37). Vice-championne d’Europe 2025, la Roja a mené pendant 37 minutes et 24 secondes, avec un avantage maximal de 26 unités. L’Australie, qui n’a passé que 1 minute et 25 secondes devant au score, n’a jamais réellement réussi à inverser la dynamique malgré un troisième quart-temps remporté 14-12.

26 passes décisives et seulement 15 ballons perdus

La maîtrise espagnole s’est également traduite dans les chiffres collectifs. L’équipe de Miguel Méndez a terminé avec 26 passes décisives pour 15 ballons perdus, contre 18 passes et 23 pertes de balle pour les Opals. Elle a aussi provoqué 13 interceptions, remporté le rebond 38 à 32 et inscrit 42 points dans la raquette. Son adresse a fait le reste : 47,7 % aux tirs, dont 52,3 % à 2-points et 38,1 % à 3-points. Megan Gustafson, la femme de David DiLeo, a terminé meilleure marqueuse espagnole avec 16 points à 7/11 en seulement 16 minutes, tandis qu’Iyana Martin en a ajouté 14 et Alicia Florez 10 à 4/5 aux tirs. Au total, huit joueuses ont inscrit entre 6 et 16 points.

Australie (F) 66 - 89 Espagne (F) · Coupe du Monde Féminine · 10/09/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Australie (F) Zitina Aokuso 2 3 0 Chloe Bibby 13 3 2 Isobel Borlase 8 8 2 Isabelle Bourne 2 2 2 Alexandra Fowler 0 2 0 Ezi Magbegor 0 0 0 Jade Melbourne 0 0 0 Stephanie Reid 11 2 4 Alanna Smith 0 0 0 Miela Sowah 6 0 0 Stephanie Talbot 11 11 7 Alex Wilson 13 0 1 Espagne (F) Elena Buenavida 0 0 0 Raquel Carrera 9 5 1 Maite Cazorla 7 2 5 Maria Conde 10 7 2 Awa Fam 9 8 4 Alicia Florez 10 5 4 Paula Ginzo 4 0 0 Megan Dileo 16 2 0 Iyana Martin 14 2 4 Mariona Ortiz 2 1 2 Helena Pueyo 2 0 3 Alba Torrens 6 2 1

Côté australien, Sandy Brondello a eu du mal à trouver des joueuses aptes physiquement. Steph Talbot a été la joueuse la plus complète avec 11 points, 11 rebonds et 7 passes décisives, tandis qu’Alex Wilson et Chloe Bibby ont inscrit 13 points chacune. L’Australie a surtout dû composer sans Jade Melbourne, Alanna Smith et Ezi Magbegor, toutes trois restées sur le banc.

En demi-finale, l’Espagne affrontera Team USA samedi à 20h après la demi-finale de 16h entre la sélection hôte, l’Allemagne, et l’équipe de France. Après avoir vu les Italiennes tenir tête aux Étasuniennes en phase de poule, Alba Torrens & co peuvent croire en leurs chances face à l’ogre du basketball international.