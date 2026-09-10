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Quatre ans après l’impair de 2022, l’Espagne complète le tableau des demi-finales

Coupe du monde 2026 - Facile tombeuse de l'Australie (89-66), l'Espagne s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde et affrontera les États-Unis samedi.
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Quatre ans après l’impair de 2022, l’Espagne complète le tableau des demi-finales

L’Espagne prend rendez-vous avec les Américaines

Crédit photo : Cécile Thomas
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Absente de l’édition 2022, alors qu’elle restait sur trois demi-finales consécutives en Coupe du monde, l’Espagne est de retour aux affaires ! Largement dominante face à une Australie épuisée, privée de trois joueurs et lessivée par son intense barrage de la veille contre l’Italie, la Roja a composté son billet pour le dernier carré en l’emportant 89-66.

Australie (F) 66 - 89 Espagne (F) · Coupe du Monde Féminine 2026-2027 · 10/09/2026

Leaders

Australie (F)Espagne (F)
PTSChloe Bibby 13Megan Dileo 16
REBStephanie Talbot 11Awa Fam 8
PDStephanie Talbot 7Maite Cazorla 5

Statistiques d'équipe

Australie (F)Espagne (F)
TIRS39,7 %47,7 %
3PTS11/298/21
LF9/1019/22
REB3238
RO811

 

L’Espagne avait déjà plié l’affaire à la pause

L’écart s’est surtout construit très tôt. L’Espagne a remporté le premier quart-temps 31-17, puis le deuxième 27-20 pour rentrer aux vestiaires avec 21 points d’avance (58-37). Vice-championne d’Europe 2025, la Roja a mené pendant 37 minutes et 24 secondes, avec un avantage maximal de 26 unités. L’Australie, qui n’a passé que 1 minute et 25 secondes devant au score, n’a jamais réellement réussi à inverser la dynamique malgré un troisième quart-temps remporté 14-12.

26 passes décisives et seulement 15 ballons perdus

La maîtrise espagnole s’est également traduite dans les chiffres collectifs. L’équipe de Miguel Méndez a terminé avec 26 passes décisives pour 15 ballons perdus, contre 18 passes et 23 pertes de balle pour les Opals. Elle a aussi provoqué 13 interceptions, remporté le rebond 38 à 32 et inscrit 42 points dans la raquette. Son adresse a fait le reste : 47,7 % aux tirs, dont 52,3 % à 2-points et 38,1 % à 3-points. Megan Gustafson, la femme de David DiLeo, a terminé meilleure marqueuse espagnole avec 16 points à 7/11 en seulement 16 minutes, tandis qu’Iyana Martin en a ajouté 14 et Alicia Florez 10 à 4/5 aux tirs. Au total, huit joueuses ont inscrit entre 6 et 16 points.

Australie (F) 66 - 89 Espagne (F) · Coupe du Monde Féminine · 10/09/2026

MatchPTSREBPD
Australie (F)Zitina Aokuso230
Chloe Bibby1332
Isobel Borlase882
Isabelle Bourne222
Alexandra Fowler020
Ezi Magbegor000
Jade Melbourne000
Stephanie Reid1124
Alanna Smith000
Miela Sowah600
Stephanie Talbot11117
Alex Wilson1301
Espagne (F)Elena Buenavida000
Raquel Carrera951
Maite Cazorla725
Maria Conde1072
Awa Fam984
Alicia Florez1054
Paula Ginzo400
Megan Dileo1620
Iyana Martin1424
Mariona Ortiz212
Helena Pueyo203
Alba Torrens621

Côté australien, Sandy Brondello a eu du mal à trouver des joueuses aptes physiquement. Steph Talbot a été la joueuse la plus complète avec 11 points, 11 rebonds et 7 passes décisives, tandis qu’Alex Wilson et Chloe Bibby ont inscrit 13 points chacune. L’Australie a surtout dû composer sans Jade Melbourne, Alanna Smith et Ezi Magbegor, toutes trois restées sur le banc.

En demi-finale, l’Espagne affrontera Team USA samedi à 20h après la demi-finale de 16h entre la sélection hôte, l’Allemagne, et l’équipe de France. Après avoir vu les Italiennes tenir tête aux Étasuniennes en phase de poule, Alba Torrens & co peuvent croire en leurs chances face à l’ogre du basketball international.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.

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