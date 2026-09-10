Les Bleues sont désormais fixées. Quelques heures après la première qualification des tricolores à une demi-finale de coupe du Monde contre la Chine (90-61), l’Allemagne a décroché à son tour son billet pour le dernier carré en venant à bout de la Belgique. Les joueuses d’Olaf Lange et de son assistante Julie Barennes retrouveront donc l’équipe de France samedi 12 septembre à Berlin pour une place en finale.

GERMANY PULL OFF THE UPSET AND ADVANCE TO THE #FIBAWWC SEMI-FINALS IN FRONT OF MORE THAN 10.000 FANS! pic.twitter.com/EAZHBhat9E — FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 10, 2026

La tâche s’annonçait pourtant difficile pour l’Allemagne face aux doubles championnes d’Europe en titre, vainqueurs de leurs trois matchs de poule par un écart moyen de près de 13 points dans le sillage de leur duo de rêve Julie Allemand – Emma Meesseman.

Menées de 5 points dans les premières minutes de la rencontre, les Allemandes ont pris les commandes dès la fin du premier quart-temps pour ne plus jamais les lâcher. Avec 7 longueurs d’avance à la pause et 15 à l’entame du dernier acte, l’Allemagne a maîtrisé son sujet de bout en bout ou presque et créé la surprise.

Meesseman porte les Belges, en vain…

Plus adroites au global (48% contre 42%) comme derrière l’arc (35% contre 24%), plus précises aussi sur la ligne des lancers (87% contre 63%) et conquérantes au rebond (43 à 35), les coéquipières de Nyara Sabally (16 points et 12 rebonds) et Leonie Fiebich (17 unités et 10 prises) ont dominé les débats. Et ce malgré le nouveau chantier d’Emma Meesseman côté Belge, encore irréprochable avec 29 points et 8 rebonds au compteur pour permettre aux Belges d’y croire jusqu’au coeur du 4e quart-temps, conclu par un 9-0 allemand.

Hey Belgium, how does it feel like to have Emma Meesseman always on your side? I'm jealous 🥹 #FIBAWWC pic.twitter.com/E5Y9ZcW89v — FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 10, 2026

Les Belgian Cats s’arrêtent donc dès les quarts de finale, un stade de la compétition auquel elles avaient pourtant éliminé leur bourreau du soir lors du dernier EuroBasket (83-59). Propulsant ainsi l’Allemagne dans le dernier carré de cette coupe du Monde 2026.

Le tournoi avait pourtant très mal commencé pour le pays hôte, lourdement battu par l’Espagne lors de son entrée en lice (83-53). L’Allemagne avait ensuite redressé la barre face au Japon puis au Mali (83-58) pour terminer deuxième de son groupe. Contrainte de passer par un match de barrage pour accéder aux quarts, elle avait ensuite largement dominé la Corée du Sud (94-56) grâce à une Marie Gülich de gala (19 points).

« Pour le basket allemand, c’est génial »

L’équipe de France connaît donc son futur adversaire. Les Bleues, qui avaient éliminé l’Allemagne en quarts de finale des jeux de Paris 2024 (84-71), devront renverser tout un peuple pour continuer de rêver d’or dans ce mondial.

« C’est génial », savoure Julie Barennes, l’assistante française de l’Allemagne. « On fait un match super complet. Je suis hyper fière des joueuses, elles sont hyper contentes. C’est une jolie génération. On concrétise quelque chose. On sera dans le Top 4 mondial et ça, je pense que pour le basket allemand, c’est génial ! »

Si les Allemandes arriveront pleinement lancées avec 4 succès de rang, les tricolores n’ont rien à leur envier. Monstrueuses d’efficacité offensive (98,8 points par match à 53,3% d’adresse générale, première dans les deux catégories) et invaincues depuis le début de la coupe du Monde grâce notamment au chantier de Gabby Williams (17,5 points par match, 4e meilleure marqueuse du tournoi), les Françaises partiront favorites pour cette confrontation entre deux sélections encore vierges de toute participation à un dernier carré mondial. Un match au sommet à suivre samedi dès 16h30 en direct de Berlin.