« Mieux que ce que j’imaginais » : Sylvain Francisco déjà conquis par Zeljko Obradovic

Sylvain Francisco (1,85 m, 29 ans) a rapidement trouvé ses marques au Panathinaikos. Revenu en Grèce cet été après un premier passage en 2022-2023, l’international français évolue désormais sous les ordres de Zeljko Obradovic, dont les premières séances semblent avoir impressionné l’éphémère joueur de l’ASVEL. Entouré de plusieurs francophones, dont Mathias Lessort, Guerschon Yabusele (2,01 m, 30 ans) et Moustapha Fall, l’ancien joueur du Žalgiris Kaunas se projette déjà vers le début de la saison d’EuroLeague.

Sylvain Francisco has arrived in Athens. ☘️🇬🇷 The French guard has officially landed in Greece to begin his new journey with Panathinaikos. The next chapter starts now.#EuroLeague #Panathinaikos #SylvainFrancisco #Basketball pic.twitter.com/5sDCKPTPYA — SKWEEK (@SkweekSports) July 29, 2026

Après deux superbes saisons au Zalgiris Kaunas, Sylvain Francisco a donc rejoint le Panathinaïkos durant l’intersaison et découvre depuis quelques jours le fonctionnement d’une icone du coaching européen : Zeljko Obradovic. Une collaboration qu’il attendait avec curiosité et dont les débuts lui plaisent particulièrement.

« Pour être honnête, c’est encore mieux que ce que j’imaginais. Les systèmes, les différentes situations et tout ce qu’il veut mettre en place en attaque comme en défense… », a expliqué le Français. Une première impression très positive après avoir qualifié ses débuts avec le technicien serbe de « fantastiques ».

🥶 Quand Sylvain Francisco prive le Rytas Vilnius du titre de champion de Lituanie… 🗣️ « C’est le plus grand shoot de ma carrière ! » 🇱🇹 https://t.co/TVxum7mL65 pic.twitter.com/fgFR4LAvOZ — BeBasket (@Be_BasketFr) June 19, 2025

Le meneur retrouve par ailleurs un championnat qu’il connaît déjà. Avant de rejoindre le Bayern Munich puis Kaunas, l’ex-pensionnaire du Paris Basketball avait disputé la saison 2022-2023 avec Peristeri sous les ordres d’un certain Vassilis Spanoulis.

Un Pana aux accents très français

Sylvain Francisco arrive également dans un vestiaire où le français sera particulièrement présent. Mathias Lessort est toujours au club, tandis que Guerschon Yabusele et Moustapha Fall (2,18 m, 34 ans) ont également rejoint le Panathinaïkos. Et la liste des francophones ne s’arrête pas là.

« Avec (Isaac) Bonga et (Brancou) Badio, nous sommes six à parler français. Donc oui, nous allons beaucoup parler français », a-t-il souri, avant d’ajouter : « L’un motive l’autre. Nous savons pourquoi nous sommes ici. »

Sylvain Francisco Poste : Meneur

Taille : 185 cm

Âge : 28 ans

Nationalité : France

Club : Zalgiris Kaunas Stats 2025-2026 / EuroLeague Statistiques du joueur pour la saison PTS 16,7 #8 REB 2,8 #121 PD 6,4 #3

Cette présence française accompagnera Francisco dans un effectif appelé à jouer les premiers rôles en EuroLeague, après plusieurs saisons où le meneur a progressivement pris de l’importance sur la scène européenne. Au point de terminer 2e à l’élection du MVP de la compétition derrière Sasha Vezenkov l’an dernier grâce à ses 16,7 points et 6,4 assists par match.

The family GROWS… day by day ☘️ Get an exclusive behind-the-scenes look as familiar players and new additions hit the floor together 💪#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/Kwkpt1RH37 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 4, 2026

« Ça va être dingue ! »

L’ancien espoir de Boulogne-Levallois pense maintenant à ses premiers matches dans sa nouvelle salle sachant que le Panathinaïkos doit lancer sa campagne européenne le 24 septembre face au Paris Basketball, une affiche que Francisco attend avec impatience.

« J’aime beaucoup la salle. À chaque fois que je sors du vestiaire et que je vois tout ça, je me demande quand arrivera le premier match. Ça va être dingue ! », confie-t-il.

De retour en Grèce trois ans après son expérience à Peristeri, Sylvain Francisco démarre ainsi un nouveau chapitre de sa carrière européenne avec un rôle à trouver dans le dispositif de Zeljko Obradovic. Une entrée en matière qui pourrait toutefois être facilitée par l’absence de Kendrick Nunn (1,95 m, 31 ans). Avec sa star sur le flanc, Zeljko Obradovic pourrait en effet être amené à s’appuyer davantage sur le Frenchy, et accélérer un peu plus encore son intégration dans l’institution grecque.