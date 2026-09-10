Gabby Williams : « Nous voulons être l’une des meilleures équipes de France de l’histoire ! »

La première qualification pour les demi-finales d’une Coupe du monde : « Cela veut dire beaucoup. Nous voulons être l’une des meilleures équipes de France de l’histoire ! Nous avons des grands objectifs dans cette Coupe du monde et c’est bien de cocher les demi-finales dans cette liste. Il n’y a rien de facile. Même les matchs de poule ne l’étaient pas. C’est notre effort qui a fait la différence. Ce n’est pas facile de jouer à son maximum ! »

La raison du niveau de jeu des Bleues : « L’effort des douze joueuses, notre solidarité. Je suis très fière de notre engagement et de tout le monde. Je n’ai jamais fait partie d’une équipe aussi soudée. C’est vraiment un honneur d’être le capitaine de cette équipe. Je répète à tout le monde que je m’en fous si vous avez de l’ego ou de la confiance, qu’il faut justement s’en servir. Je m’en fous si on rate, je veux qu’on continue à tirer, qu’on joue avec confiance. Je crois vraiment en mes coéquipières. C’est en ce sens que j’ai déjà dit que je voyais que notre culture était en train de changer. Je vois la différence, surtout grâce à la nouvelle génération qui est en train d’arriver. Elles ne sont pas juste ici pour faire partie de l’équipe, elles sont là pour écrire l’histoire. »

L’objectif médaille : « On vit au jour le jour. On a passé une étape, je suis contente qu’on en soit là. On va maintenant se reposer et voir qui on joue. »

Propos recueillis à Berlin,