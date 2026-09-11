Lionel Gaudoux parti, l’Élan Chalon confie le capitanat à son leader offensif

L’Élan Chalon a choisi son nouveau capitaine. Comme officialisé par le club sur ses réseaux sociaux, Jeremiah Hill portera le brassard lors de la saison 2026-2027. Présent en Saône-et-Loire depuis 2024, l’Américain succède à Lionel Gaudoux, capitaine durant les deux précédents exercices avant son départ à la JL Bourg.

Jeremiah sera notre nouveau capitaine cette saison ! 🫡#RougeEtBlanc pic.twitter.com/h0T5lZCu2z — Elan Chalon (@ELANCHALON) 8 septembre 2026

Jeremiah Hill récompensé après deux saisons à Chalon

Installé dans l’effectif chalonnais depuis deux ans, Jeremiah Hill devient ainsi l’un des principaux relais du groupe pour cette nouvelle saison. L’arrière sort d’un exercice 2025-2026 durant lequel il occupait déjà un rôle majeur dans le dispositif de l’Élan.

En Betclic ÉLITE, l'ancien joueur du BCM Gravelines-Dunkerque a tourné à 15,5 points, 3,8 rebonds, 5,1 passes décisives et 1,7 interception en 28 minutes de moyenne sur 31 rencontres. Il avait toutefois connu davantage de difficultés derrière l’arc, avec 26,9% de réussite à 3-points sur 6,5 tentatives par match.

Cette nomination intervient après le départ de Lionel Gaudoux vers la JL Bourg. L’intérieur avait assumé le capitanat chalonnais au cours des deux dernières saisons.

PROFIL JOUEUR Jeremiah HILL Poste(s): Arrière Taille: 188 cm Âge: 31 ans (04/09/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 15,5 #12 REB 3,8 #65 PD 5,1 #11

Le nouveau capitaine a repris la compétition

Malade pendant une partie de la préparation, Jeremiah Hill a retrouvé les parquets dimanche dernier lors du match de préparation contre Ludwigsburg. Il a inscrit 10 points à 2/5 aux tirs en 17 minutes et 21 secondes.

Il devrait désormais porter ses nouveaux galons ce week-end au tournoi de Luxeuil-les-Bains. Chalon affrontera Anvers samedi, avant de défier dimanche Dijon ou Strasbourg selon les résultats des demi-finales.

Pour l’Élan, la nomination de Jeremiah Hill permet de confier le rôle de capitaine à son leader offensif, qui est aussi désormais l’un des joueurs connaissant déjà le mieux le club et son environnement, à l’approche d’une nouvelle saison de Betclic ELITE.