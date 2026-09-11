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Lionel Gaudoux parti, l’Élan Chalon confie le capitanat à son leader offensif

Jeremiah Hill sera le capitaine de l’Élan Chalon en 2026-2027. L’arrière américain succède à Lionel Gaudoux, parti cet été à la JL Bourg.
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Résumé
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Lionel Gaudoux parti, l’Élan Chalon confie le capitanat à son leader offensif
Jeremiah Hill est le nouveau capitaine de l'Elan Chalon
Crédit photo : Charlotte Geoffray
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L’Élan Chalon a choisi son nouveau capitaine. Comme officialisé par le club sur ses réseaux sociaux, Jeremiah Hill portera le brassard lors de la saison 2026-2027. Présent en Saône-et-Loire depuis 2024, l’Américain succède à Lionel Gaudoux, capitaine durant les deux précédents exercices avant son départ à la JL Bourg.

Jeremiah Hill récompensé après deux saisons à Chalon

Installé dans l’effectif chalonnais depuis deux ans, Jeremiah Hill devient ainsi l’un des principaux relais du groupe pour cette nouvelle saison. L’arrière sort d’un exercice 2025-2026 durant lequel il occupait déjà un rôle majeur dans le dispositif de l’Élan.

En Betclic ÉLITE, l'ancien joueur du BCM Gravelines-Dunkerque a tourné à 15,5 points, 3,8 rebonds, 5,1 passes décisives et 1,7 interception en 28 minutes de moyenne sur 31 rencontres. Il avait toutefois connu davantage de difficultés derrière l’arc, avec 26,9% de réussite à 3-points sur 6,5 tentatives par match.

Cette nomination intervient après le départ de Lionel Gaudoux vers la JL Bourg. L’intérieur avait assumé le capitanat chalonnais au cours des deux dernières saisons.

PROFIL JOUEUR
Jeremiah Hill
Jeremiah HILL
Poste(s): Arrière
Taille: 188 cm
Âge: 31 ans (04/09/1995)
Nationalités:
logo usa.jpg
logo cam.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
15,5
#12
REB
3,8
#65
PD
5,1
#11

Le nouveau capitaine a repris la compétition

Malade pendant une partie de la préparation, Jeremiah Hill a retrouvé les parquets dimanche dernier lors du match de préparation contre Ludwigsburg. Il a inscrit 10 points à 2/5 aux tirs en 17 minutes et 21 secondes.

Il devrait désormais porter ses nouveaux galons ce week-end au tournoi de Luxeuil-les-Bains. Chalon affrontera Anvers samedi, avant de défier dimanche Dijon ou Strasbourg selon les résultats des demi-finales.

Pour l’Élan, la nomination de Jeremiah Hill permet de confier le rôle de capitaine à son leader offensif, qui est aussi désormais l’un des joueurs connaissant déjà le mieux le club et son environnement, à l’approche d’une nouvelle saison de Betclic ELITE.

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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