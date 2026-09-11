La Boulangère Wonderligue va reprendre en clair avec le Match des Championnes à Roland-Garros

Le basket féminin français enchaînera rapidement après la Coupe du monde 2026. Dimanche 20 septembre, Basket Landes et Bourges lanceront la saison nationale à l’occasion du Match des Championnes, organisé au Stade Roland-Garros dans le cadre de la Supercoupe. La rencontre sera accessible gratuitement et en direct sur Sport en France, diffuseur officiel de La Boulangère Wonderligue.

Basket Landes - Bourges pour lancer La Boulangère Wonderligue

Le premier rendez-vous de la saison opposera deux habitués du sommet du basket français. Champion de France en titre et également vainqueur de la Coupe de France, Basket Landes retrouvera Bourges, finaliste des derniers playoffs de La Boulangère Wonderligue.

Le coup d’envoi sera donné à 14h sur le court Philippe Chatrier. Une enceinte inhabituelle pour le basket français puisque la rencontre s’inscrit dans la Supercoupe, organisée au Stade Roland-Garros durant tout le week-end des 19 et 20 septembre.

Sport en France assurera la retransmission en direct et gratuitement. Lukas Nicot sera aux commentaires, accompagné de l’ancien international français Fred Weis.

Le Match des Championnes intégré à la Supercoupe

Cette affiche féminine prendra place au milieu d’un programme comprenant également quatre équipes masculines qualifiées grâce aux résultats obtenus dans les compétitions nationales : Lyon-Villeurbanne, Nanterre, Paris et Roanne.

La Supercoupe débutera samedi 19 septembre avec Roanne - Lyon-Villeurbanne à 16h, avant Nanterre - Paris à 19h. Après Basket Landes - Bourges le lendemain à 14h, la finale masculine clôturera le week-end à 17h.

Pour le basket féminin français, ce rendez-vous marquera surtout le retour aux affaires nationales quelques jours seulement après la Coupe du monde.