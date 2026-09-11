Nadir Hifi donne la victoire au Paris Basketball à la dernière seconde contre le Zalgiris Kaunas
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Le Paris Basketball poursuit sa préparation par un succès de prestige. Opposée au Zalgiris Kaunas en demi-finale du London Lions Invitational, l'équipe de Maxime Lefèvre s'est imposée 83-82 grâce à un panier de Nadir Hifi dans les toutes dernières secondes. Longtemps devant, Paris a vu le champion de Lituanie revenir après la pause avant que son arrière international français ne décide de la rencontre sur une pénétration. Les Parisiens retrouveront désormais les London Lions en finale, ce vendredi à la Copper Box Arena.
Le Paris Basketball mène pendant trois quarts-temps
Paris a rapidement pris les commandes face à une formation du Zalgiris qu'il retrouvera cette saison en EuroLeague. Devant après dix minutes (21-15), les Parisiens ont creusé l'écart avant la pause pour regagner les vestiaires avec douze longueurs d'avance (45-33).
Le scénario s'est resserré au retour des vestiaires. Kaunas a commencé à réduire son retard dans le troisième quart-temps, même si Paris conservait encore cinq points d'avance à dix minutes du terme (66-61).
La préparation parisienne avait jusque-là été marquée par deux victoires, à Orléans (89-85) puis contre Bàsquet Menorca (95-62). Le Zalgiris représentait une opposition d'un autre calibre à un peu plus d'une semaine de la SuperCoupe LNB des 19 et 20 septembre.
Nadir Hifi offre la victoire au Paris Basketball
Kaunas a finalement effacé son retard dans une dernière période beaucoup plus indécise. Mais alors que la rencontre pouvait basculer du côté lituanien, Nadir Hifi (27 d'évaluation, voir plus bas) a une nouvelle fois pris ses responsabilités.
Le numéro 2 parisien a attaqué le cercle sur la dernière possession et inscrit le panier de la victoire. Paris s'est ainsi imposé d'une courte tête (83-82) après avoir mené durant l'essentiel de la rencontre.
NADIR HIFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII FOR THE WINNNNNNNNN https://t.co/eQ1zHPdu9L pic.twitter.com/dFkzMr2Icb— Paris Basketball (@ParisBasketball) 10 septembre 2026
Ce succès permet surtout aux hommes de Maxime Lefèvre de poursuivre leur préparation par une deuxième rencontre de haut niveau en moins de 24 heures.
Nadir Hifi déjà très en vue
Au-delà de son panier décisif, Nadir Hifi a été le meilleur marqueur parisien avec 24 points en 26 minutes 35, à 8/14 à 2-points et 8/9 aux lancers francs, auxquels il a ajouté 7 passes décisives. Il a dominé Carsen Edwards (17 points à 3/12 aux tirs en 25 minutes). Tyson Etienne a également terminé à deux chiffres avec 12 points, tandis que Jared Rhoden et Daulton Hommes ont inscrit 7 points chacun. A l'intérieur face à Jonas Valanciunas (11 points et 13 rebonds en 20 minutes), Allan Dokossi et Mohamed Faye ont apporté 6 points chacun, le premier ajoutant 8 rebonds et le second 7 rebonds.
Statistiques du Paris Basketball
Joueur
Min
Pts
Rebonds
Passes
+/-
T.J. Warren (*)
20:05
5
3
1
0
Nadir Hifi (*)
26:35
24
2
7
+1
Terence Tarpey (*)
16:30
3
5
0
-1
Léopold Cavalière
11:54
3
2
0
+1
Jared Rhoden (*)
22:52
7
1
4
+4
Tyson Etienne
15:24
12
1
1
-1
Allan Dokossi
18:09
6
8
2
+3
Mohamed Faye (*)
13:45
6
7
0
0
Jeremy Morgan
15:35
3
2
3
-6
Alize Johnson
14:25
3
2
0
+9
Daulton Hommes
16:40
7
2
1
-2
João Pereira
8:06
4
6
1
-3
Collectivement, Paris a terminé à 23/49 à 2-points (46%), 7/29 à 3-points (24%) et 16/23 aux lancers francs (69%). Les Parisiens ont également compilé 44 rebonds, dont 17 offensifs, ainsi que 20 passes décisives.
Preseason game | Paris 83:82 Žalgiris— 5th Quarter (@5th_Quarter) 11 septembre 2026
📊 Box Score:
🇫🇷 Paris
N. Hifi - 24 pts | 2 reb | 7 ast | 26 min
T. Etienne - 12 pts | 1 reb | 15 min
J. Rhoden - 7 pts | 1 reb | 4 ast | 22 min
D. Hommes - 7 pts | 2 reb | 1 ast | 16 min
A. Dokossi - 6 pts | 8 reb | 2 ast | 18 min
M.… pic.twitter.com/a3tjbGVBSG
Les London Lions attendent Paris en finale
Nadir Hifi et ses coéquipiers affronteront les London Lions pour le titre. L'équipe britannique a largement dominé le Śląsk Wrocław (96-78) dans l'autre demi-finale.
La finale se jouera ce vendredi 11 septembre à 20h30, heure locale, soit 21h30 en France, à la Copper Box Arena. Le Zalgiris Kaunas et le Śląsk Wrocław s'affronteront auparavant pour la troisième place. Le tournoi londonien réunit les quatre équipes sur deux journées, les 10 et 11 septembre.
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