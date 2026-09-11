Nadir Hifi donne la victoire au Paris Basketball à la dernière seconde contre le Zalgiris Kaunas

Le Paris Basketball poursuit sa préparation par un succès de prestige. Opposée au Zalgiris Kaunas en demi-finale du London Lions Invitational, l'équipe de Maxime Lefèvre s'est imposée 83-82 grâce à un panier de Nadir Hifi dans les toutes dernières secondes. Longtemps devant, Paris a vu le champion de Lituanie revenir après la pause avant que son arrière international français ne décide de la rencontre sur une pénétration. Les Parisiens retrouveront désormais les London Lions en finale, ce vendredi à la Copper Box Arena.

Le Paris Basketball mène pendant trois quarts-temps

Paris a rapidement pris les commandes face à une formation du Zalgiris qu'il retrouvera cette saison en EuroLeague. Devant après dix minutes (21-15), les Parisiens ont creusé l'écart avant la pause pour regagner les vestiaires avec douze longueurs d'avance (45-33).

Le scénario s'est resserré au retour des vestiaires. Kaunas a commencé à réduire son retard dans le troisième quart-temps, même si Paris conservait encore cinq points d'avance à dix minutes du terme (66-61).

La préparation parisienne avait jusque-là été marquée par deux victoires, à Orléans (89-85) puis contre Bàsquet Menorca (95-62). Le Zalgiris représentait une opposition d'un autre calibre à un peu plus d'une semaine de la SuperCoupe LNB des 19 et 20 septembre.

Nadir Hifi offre la victoire au Paris Basketball

Kaunas a finalement effacé son retard dans une dernière période beaucoup plus indécise. Mais alors que la rencontre pouvait basculer du côté lituanien, Nadir Hifi (27 d'évaluation, voir plus bas) a une nouvelle fois pris ses responsabilités.

Le numéro 2 parisien a attaqué le cercle sur la dernière possession et inscrit le panier de la victoire. Paris s'est ainsi imposé d'une courte tête (83-82) après avoir mené durant l'essentiel de la rencontre.

NADIR HIFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII FOR THE WINNNNNNNNN https://t.co/eQ1zHPdu9L pic.twitter.com/dFkzMr2Icb — Paris Basketball (@ParisBasketball) 10 septembre 2026

Ce succès permet surtout aux hommes de Maxime Lefèvre de poursuivre leur préparation par une deuxième rencontre de haut niveau en moins de 24 heures.

Nadir Hifi déjà très en vue

Au-delà de son panier décisif, Nadir Hifi a été le meilleur marqueur parisien avec 24 points en 26 minutes 35, à 8/14 à 2-points et 8/9 aux lancers francs, auxquels il a ajouté 7 passes décisives. Il a dominé Carsen Edwards (17 points à 3/12 aux tirs en 25 minutes). Tyson Etienne a également terminé à deux chiffres avec 12 points, tandis que Jared Rhoden et Daulton Hommes ont inscrit 7 points chacun. A l'intérieur face à Jonas Valanciunas (11 points et 13 rebonds en 20 minutes), Allan Dokossi et Mohamed Faye ont apporté 6 points chacun, le premier ajoutant 8 rebonds et le second 7 rebonds.

Statistiques du Paris Basketball

Joueur Min Pts Rebonds Passes +/- T.J. Warren (*) 20:05 5 3 1 0 Nadir Hifi (*) 26:35 24 2 7 +1 Terence Tarpey (*) 16:30 3 5 0 -1 Léopold Cavalière 11:54 3 2 0 +1 Jared Rhoden (*) 22:52 7 1 4 +4 Tyson Etienne 15:24 12 1 1 -1 Allan Dokossi 18:09 6 8 2 +3 Mohamed Faye (*) 13:45 6 7 0 0 Jeremy Morgan 15:35 3 2 3 -6 Alize Johnson 14:25 3 2 0 +9 Daulton Hommes 16:40 7 2 1 -2 João Pereira 8:06 4 6 1 -3

Collectivement, Paris a terminé à 23/49 à 2-points (46%), 7/29 à 3-points (24%) et 16/23 aux lancers francs (69%). Les Parisiens ont également compilé 44 rebonds, dont 17 offensifs, ainsi que 20 passes décisives.

Preseason game | Paris 83:82 Žalgiris



📊 Box Score:



🇫🇷 Paris



N. Hifi - 24 pts | 2 reb | 7 ast | 26 min

T. Etienne - 12 pts | 1 reb | 15 min

J. Rhoden - 7 pts | 1 reb | 4 ast | 22 min

D. Hommes - 7 pts | 2 reb | 1 ast | 16 min

A. Dokossi - 6 pts | 8 reb | 2 ast | 18 min

M.… pic.twitter.com/a3tjbGVBSG — 5th Quarter (@5th_Quarter) 11 septembre 2026

Les London Lions attendent Paris en finale

Nadir Hifi et ses coéquipiers affronteront les London Lions pour le titre. L'équipe britannique a largement dominé le Śląsk Wrocław (96-78) dans l'autre demi-finale.

La finale se jouera ce vendredi 11 septembre à 20h30, heure locale, soit 21h30 en France, à la Copper Box Arena. Le Zalgiris Kaunas et le Śląsk Wrocław s'affronteront auparavant pour la troisième place. Le tournoi londonien réunit les quatre équipes sur deux journées, les 10 et 11 septembre.