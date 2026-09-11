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Meïssa Faye, la belle surprise française contre le BC Roma

Allemagne - Ulm et l'AS Roma se sont affrontés à l'occasion d'un match de présaison disputé ce mercredi 9 septembre. Les Italiens l'ont emporté 104 à 99, au terme d'une rencontre marquée par la belle prestation du jeune Français Meissa Faye côté allemand.
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Résumé
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Meïssa Faye, la belle surprise française contre le BC Roma

Meïssa Faye a planté 22 points face au BC Roma

Crédit photo : ratiopharm Ulm / Chiara Rocchi
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Longtemps au coude à coude avec Ulm, la BC Roma a fini par faire la différence et s’est imposé 104-99 en match de présaison mercredi soir. Une rencontre qui a permis de confirmer les progrès de Meïssa Faye (1,98 m, 18 ans). Le Drômois a fini meilleur marqueur de la rencontre dans une salle de l’Orange Campus comble.

Un scénario serré jusqu’au bout

Ce match a été serré comme le montre l’écart minime à la pause (52-50 en faveur d’Ulm). Très adroits à 3-points (10/21), les Italiens ont fini par faire la différence. Le BC Roma, club sorti de terre cette année et déjà engagé en EuroCup, n’a pas été trop inquiété par la défense germanique (53% de réussite aux tirs) tout en dominant la bataille du rebond (43 prises à 27).

Meissa Faye, principale satisfaction côté Ulm

Dans la défaite, Meïssa Faye a clairement tiré son épingle du jeu. Le jeune ailier français, sorti du Pôle France en 2025 avant de rejoindre l’Allemagne, a  terminé meilleur marqueur de son équipe. En effet, le Drômois a inscrit 22 points à 8/15 au tir et 5/5 au lancers francs en plus de ses 5 rebonds. C’est une performance qui confirme la belle progression entamée depuis son arrivée à Ulm, pour celui qui n’a encore que 18 ans. En 2025-2026, le vice-champion d’Europe U18 2025 a contribué à l’accession de la réserve d’Ulm en deuxième division, en plus d’entrer à l’occasion en EuroCup.

Meïssa Faye

  • Poste : Ailier
  • Taille : 199 cm
  • Âge : 18 ans
  • Nationalité : France
  • Club : France U18

Stats 2025-2026 / EuroBasket U18

PTS8,4#64
REB3,4#74
PD1,7#66

Meïssa Faye fait partie des jeunes tricolores ayant décidé de parfaire leur formation au sein du club allemand. C’est aussi le cas d’Adam Atamna. Ce dernier n’a cependant pas pu disputer la rencontre. En effet, le Savoyard s’est blessé à un doigt lors d’un match amical précédent contre Munich. Il a été mis à l’arrêt pour quelques jours.

Un collectif italien plus complet

Côté Roma, la victoire s’est construite sur un collectif plus équilibré, avec cinq joueurs inscrivant au moins 10 points. En effet, Marko Simonovic (2,13 m, 26 ans) a fini meilleur marqueur de son équipe avec 20 points à 7/9 aux tirs. Il a d’ailleurs été agressif toute la rencontre, obtenant 9 lancers francs à lui seul. Trentyn Flowers (18 points) et Nico Mannion (10 points, 5 passes décisives) ont été les plus en vue derrière leur coéquipier Simonovic.

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