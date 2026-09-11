Meïssa Faye, la belle surprise française contre le BC Roma

Longtemps au coude à coude avec Ulm, la BC Roma a fini par faire la différence et s’est imposé 104-99 en match de présaison mercredi soir. Une rencontre qui a permis de confirmer les progrès de Meïssa Faye (1,98 m, 18 ans). Le Drômois a fini meilleur marqueur de la rencontre dans une salle de l’Orange Campus comble.

Offensivspektakel am OrangeCampus! 🧡 Vor vollen Rängen liefern sich die Uuulmer gegen EuroCup-Neuling BC Roma einen hochklassigen Test. Am Ende unterliegt ratiopharm ulm knapp mit 99:104.#uuulmer #weareone | 📸Chiara Rocchi pic.twitter.com/wUOvvNjWQE — ratiopharm ulm (@ratiopharmulm) September 9, 2026

Un scénario serré jusqu’au bout

Ce match a été serré comme le montre l’écart minime à la pause (52-50 en faveur d’Ulm). Très adroits à 3-points (10/21), les Italiens ont fini par faire la différence. Le BC Roma, club sorti de terre cette année et déjà engagé en EuroCup, n’a pas été trop inquiété par la défense germanique (53% de réussite aux tirs) tout en dominant la bataille du rebond (43 prises à 27).

Fortschritte sieht man aber immer noch zu viele Fehler plus Reboundduell deutlich verloren. Volle Halle. Guter Gegner. Wird langsam Zeit, dass es los geht. pic.twitter.com/rw8WGLpZry — Thomas Stoll (@ts06122016) September 9, 2026

Meissa Faye, principale satisfaction côté Ulm

Dans la défaite, Meïssa Faye a clairement tiré son épingle du jeu. Le jeune ailier français, sorti du Pôle France en 2025 avant de rejoindre l’Allemagne, a terminé meilleur marqueur de son équipe. En effet, le Drômois a inscrit 22 points à 8/15 au tir et 5/5 au lancers francs en plus de ses 5 rebonds. C’est une performance qui confirme la belle progression entamée depuis son arrivée à Ulm, pour celui qui n’a encore que 18 ans. En 2025-2026, le vice-champion d’Europe U18 2025 a contribué à l’accession de la réserve d’Ulm en deuxième division, en plus d’entrer à l’occasion en EuroCup.

Meïssa Faye Poste : Ailier

Taille : 199 cm

Âge : 18 ans

Nationalité : France

Club : France U18 Stats 2025-2026 / EuroBasket U18 Statistiques du joueur pour la saison PTS 8,4 #64 REB 3,4 #74 PD 1,7 #66

Meïssa Faye fait partie des jeunes tricolores ayant décidé de parfaire leur formation au sein du club allemand. C’est aussi le cas d’Adam Atamna. Ce dernier n’a cependant pas pu disputer la rencontre. En effet, le Savoyard s’est blessé à un doigt lors d’un match amical précédent contre Munich. Il a été mis à l’arrêt pour quelques jours.

Un collectif italien plus complet

Côté Roma, la victoire s’est construite sur un collectif plus équilibré, avec cinq joueurs inscrivant au moins 10 points. En effet, Marko Simonovic (2,13 m, 26 ans) a fini meilleur marqueur de son équipe avec 20 points à 7/9 aux tirs. Il a d’ailleurs été agressif toute la rencontre, obtenant 9 lancers francs à lui seul. Trentyn Flowers (18 points) et Nico Mannion (10 points, 5 passes décisives) ont été les plus en vue derrière leur coéquipier Simonovic.