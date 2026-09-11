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ITW Gregor Beugnot : « Aujourd’hui, les qualités individuelles priment sur les qualités collectives »

Gregor Beugnot revient sur l'évolution de la Betclic ELITE, la formation française, la NBA Europe et le manque de reconnaissance des entraîneurs français.
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ITW Gregor Beugnot : « Aujourd’hui, les qualités individuelles priment sur les qualités collectives »

Ancien coach de l’ASVEL ou encore Levallois et Nancy, Gregor Beugnot a connu de très belles années à l’Elan Chalon

Crédit photo : Elan Chalon

Huit ans après avoir rangé définitivement le sifflet, Gregor Beugnot continue d’observer le basket français, même s’il admet prendre davantage de recul qu’auparavant. L’ancien entraîneur emblématique de l’ASVEL et de Chalon-sur-Saône livre un regard sans concession sur l’évolution de la Betclic ELITE, qu’il juge profondément transformée par la montée en puissance des qualités athlétiques et individuelles. Il évoque également les défis posés par la future NBA Europe, la réussite actuelle de la formation française et le manque de reconnaissance accordé, selon lui, aux entraîneurs tricolores.

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