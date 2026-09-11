Vivement critiqués par Chris Paul, les Clippers contre-attaquent !

Les relations entre Chris Paul (1,83 m, 41 ans) et les Clippers ne devraient pas s’apaiser avec la dernière décision de la franchise. Bradley Beal (1,91 m, 33 ans) abandonnera le numéro 0 porté la saison dernière pour récupérer le 3 en 2026-2027, son numéro historique durant l’essentiel de sa carrière. Or, chez les Clippers, celui-ci reste directement associé à CP3, figure majeure de l’époque « Lob City », qui l’avait repris lors de son retour à Los Angeles en 2025-2026.

Chris Paul and Russell Westbrook spent summer together in Italy alongside their families 🥹❤️ pic.twitter.com/3C8FK4fFAi — Athlete Vanity (@AthleteVanity) September 5, 2026

Bradley Beal retrouvera donc le numéro 3, celui qu’il avait notamment porté durant ses années aux Washington Wizards puis aux Phoenix Suns. Les Clippers ont même déjà commercialisé son nouveau maillot sur leur boutique officielle.

À Los Angeles, la symbolique est particulière. Depuis l’arrivée de Chris Paul en 2011, aucun autre joueur n’avait porté ce numéro. Même après son départ pour Houston en 2017, le 3 était resté inutilisé jusqu’au retour du meneur chez les Clippers à l’été 2025.

Bradley Beal is expected to wear the No. 3 jersey at the Clippers this season, so it looks like LAC won’t be honoring Chris Paul with a jersey retirement in the future, even though Lawrence Frank told CP3 they would retire his jersey before they sent him home 😬 The disrespect… pic.twitter.com/rYTBDVFPjN — Basketball Forever (@bballforever_) September 11, 2026

Ce choix a rapidement provoqué de nombreuses réactions chez les supporters, certains estimant que le numéro de celui qui a incarné l’une des meilleures périodes de l’histoire de la franchise aurait dû rester de côté. Sur les réseaux sociaux, plusieurs fans ont ainsi dénoncé un nouveau manque de considération envers l’ancien All-Star, considéré par beaucoup d’observateurs comme le plus grand joueur de l’histoire des Clips (18,2 points et 9,6 assists de moyenne en 7 saisons à LA).

Chris Paul Poste : Meneur

Taille : 183 cm

Âge : 41 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : LA Clippers Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 2,9 #495 REB 1,8 #443 PD 3,3 #113

Une sanction aux propos de CP3 ?

La décision intervient surtout quelques jours après une prise de parole particulièrement dure de Chris Paul. Dans le podcast Build or Break, le jeune retraité était en effet revenu avec véhémence sur son dernier passage aux Clippers, où ce qui devait constituer le dernier chapitre de sa carrière avait rapidement tourné court.

« C’est probablement l’une des choses les plus irrespectueuses que j’aie vécues », a-t-il expliqué au sujet de la manière dont l’organisation avait géré son départ. Paul avait également insisté sur les répercussions de cet épisode auprès de ses proches, sa femme et ses enfants suivant eux aussi quotidiennement la situation.

Revenu en Californie en 2025 pour y terminer sa carrière, Chris Paul avait finalement été écarté du groupe en cours de saison. Les Clippers l’avaient ensuite envoyé à Toronto à la date limite des transferts dans une opération essentiellement financière.

« Peu importe ce que vous faites ou ce que vous avez fait, personne ne s’en soucie », avait-il également résumé en évoquant les enseignements tirés de cette séparation.

Le numéro 3 des Clippers appartient donc désormais à Bradley Beal (1,93 m, 33 ans), qui tentera de retrouver la forme après un exercice limité à 6 petits matchs pour cause de blessure. Pour Chris Paul, dont on ignore à ce stade s’il verra son maillot retiré par L.A. un jour, cette décision sonne comme un véritable coup de poignard.