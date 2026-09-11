Recherche
Recherche
Se connecter
Logo Coupe du Monde FéminineCoupe du Monde Féminine
  • À la une
  • Présaison LNB
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Vivement critiqués par Chris Paul, les Clippers contre-attaquent !

Chris Paul voit son ancien numéro 3 réattribué par les Los Angeles Clippers à Bradley Beal. Une décision remarquée quelques jours seulement après les déclarations très critiques du meneur fraîchement retraité sur la manière dont son dernier passage en Californie s'est terminé.
|
Résumé
Écouter
Vivement critiqués par Chris Paul, les Clippers contre-attaquent !

Chris Paul voit son N°3 réattribué à Bradley Beal par les Clippers, quelques jours après ses critiques sur la fin de son passage à L.A.

Crédit photo : © Kirby Lee-Imagn Images
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Les relations entre Chris Paul (1,83 m, 41 ans) et les Clippers ne devraient pas s’apaiser avec la dernière décision de la franchise. Bradley Beal (1,91 m, 33 ans) abandonnera le numéro 0 porté la saison dernière pour récupérer le 3 en 2026-2027, son numéro historique durant l’essentiel de sa carrière. Or, chez les Clippers, celui-ci reste directement associé à CP3, figure majeure de l’époque « Lob City », qui l’avait repris lors de son retour à Los Angeles en 2025-2026.

Bradley Beal retrouvera donc le numéro 3, celui qu’il avait notamment porté durant ses années aux Washington Wizards puis aux Phoenix Suns. Les Clippers ont même déjà commercialisé son nouveau maillot sur leur boutique officielle.

À Los Angeles, la symbolique est particulière. Depuis l’arrivée de Chris Paul en 2011, aucun autre joueur n’avait porté ce numéro. Même après son départ pour Houston en 2017, le 3 était resté inutilisé jusqu’au retour du meneur chez les Clippers à l’été 2025.

Ce choix a rapidement provoqué de nombreuses réactions chez les supporters, certains estimant que le numéro de celui qui a incarné l’une des meilleures périodes de l’histoire de la franchise aurait dû rester de côté. Sur les réseaux sociaux, plusieurs fans ont ainsi dénoncé un nouveau manque de considération envers l’ancien All-Star, considéré par beaucoup d’observateurs comme le plus grand joueur de l’histoire des Clips (18,2 points et 9,6 assists de moyenne en 7 saisons à LA).

Chris Paul

  • Poste : Meneur
  • Taille : 183 cm
  • Âge : 41 ans
  • Nationalité : Etats-Unis
  • Club : LA Clippers

Stats 2025-2026 / NBA

PTS2,9#495
REB1,8#443
PD3,3#113

Une sanction aux propos de CP3 ?

La décision intervient surtout quelques jours après une prise de parole particulièrement dure de Chris Paul. Dans le podcast Build or Break, le jeune retraité était en effet revenu avec véhémence sur son dernier passage aux Clippers, où ce qui devait constituer le dernier chapitre de sa carrière avait rapidement tourné court.

« C’est probablement l’une des choses les plus irrespectueuses que j’aie vécues », a-t-il expliqué au sujet de la manière dont l’organisation avait géré son départ. Paul avait également insisté sur les répercussions de cet épisode auprès de ses proches, sa femme et ses enfants suivant eux aussi quotidiennement la situation.

Revenu en Californie en 2025 pour y terminer sa carrière, Chris Paul avait finalement été écarté du groupe en cours de saison. Les Clippers l’avaient ensuite envoyé à Toronto à la date limite des transferts dans une opération essentiellement financière.

« Peu importe ce que vous faites ou ce que vous avez fait, personne ne s’en soucie », avait-il également résumé en évoquant les enseignements tirés de cette séparation.

Le numéro 3 des Clippers appartient donc désormais à Bradley Beal (1,93 m, 33 ans), qui tentera de retrouver la forme après un exercice limité à 6 petits matchs pour cause de blessure. Pour Chris Paul, dont on ignore à ce stade s’il verra son maillot retiré par L.A. un jour, cette décision sonne comme un véritable coup de poignard.

NBA
NBA
Suivre

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit