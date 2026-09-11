Fuenlabrada change de nom et devient officiellement le Partizan de Fuenlabrada

Fuenlabrada et le Partizan Belgrade poussent leur histoire commune beaucoup plus loin. Le club espagnol a annoncé jeudi 10 septembre qu’il porterait désormais le nom de Partizan de Fuenlabrada, conséquence d’un rapprochement qui concernera les domaines sportif, institutionnel, social et commercial, mais aussi le développement de la marque.

Cette nouvelle appellation renvoie directement à la saison 1991-1992. Contraint par la situation en Yougoslavie de jouer ses rencontres européennes à domicile à l’étranger, le Partizan avait choisi Fuenlabrada. Soutenue par le public local, l’équipe entraînée par Željko Obradović avait ensuite remporté la Coupe d’Europe des clubs champions.

Un paso histórico.

Un nuevo nombre.



🖤Somos 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐙𝐀𝐍 𝐃𝐄 𝐅𝐔𝐄𝐍𝐋𝐀𝐁𝐑𝐀𝐃𝐀💙@PartizanBC pic.twitter.com/6yeN5ZKjnc — Partizan de Fuenlabrada (@BFuenlabrada) 10 septembre 2026

Le Partizan de Fuenlabrada, prolongement d'une histoire vieille de 35 ans

Ce changement dépasse donc largement une opération de communication. Dans son annonce officielle, Fuenlabrada présente cette nouvelle identité comme l’aboutissement de 35 années de proximité avec le club de Belgrade.

Tout avait commencé lors de l’exercice 1991-1992. La FIBA avait alors imposé aux clubs yougoslaves concernés de disputer leurs rencontres européennes à domicile hors de leur pays. Le Partizan s’était installé à Fuenlabrada, dans la périphérie de Madrid, où le public avait progressivement adopté cette jeune équipe serbe.

Avec Željko Obradović sur le banc et notamment Predrag Danilović et Aleksandar Đorđević sur le parquet, le Partizan avait terminé cette campagne en remportant le titre européen. En finale à Istanbul, le club de Belgrade avait battu la Joventut Badalona (71-70).

Une collaboration désormais sportive et économique

Les liens entre les deux structures n'ont jamais complètement disparu et se sont renforcés ces dernières années. Cette proximité prend désormais une dimension nouvelle avec la création du Partizan de Fuenlabrada.

« Le nouveau Partizan de Fuenlabrada est un projet commun entre les deux clubs, qui représente une grande impulsion partagée et couvre les domaines institutionnel, sportif, social, commercial et de la marque », indique le club espagnol dans son communiqué.

Plusieurs chantiers sont déjà engagés. Fuenlabrada évoque notamment un travail commun autour de la formation des joueurs, des initiatives institutionnelles et le développement de la valeur de la marque.

Le club madrilène insiste également sur la continuité de cette relation depuis 1991. « La collaboration s'est maintenue au fil du temps, en s'intensifiant ces dernières années jusqu'à atteindre aujourd'hui cette symbiose dont naît notre nouvelle dénomination de Partizan de Fuenlabrada », explique-t-il.

Trente-cinq ans après avoir accueilli le Partizan lors de sa campagne européenne la plus célèbre, Fuenlabrada inscrit ainsi cette histoire commune jusque dans son propre nom.