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Fuenlabrada change de nom et devient officiellement le Partizan de Fuenlabrada

Le Partizan de Fuenlabrada est désormais la nouvelle identité du Baloncesto Fuenlabrada. Le club espagnol et le Partizan Belgrade ont décidé de renforcer une relation née il y a 35 ans, lorsque la formation serbe avait disputé ses rencontres européennes à domicile dans la banlieue madrilène avant de devenir championne d’Europe.
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Fuenlabrada change de nom et devient officiellement le Partizan de Fuenlabrada
Fuenlabrada change de nom et de maillot, devenant ainsi le Partizan de Fuenlabrada
Crédit photo : Partizan de Fuenlabrada
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Fuenlabrada et le Partizan Belgrade poussent leur histoire commune beaucoup plus loin. Le club espagnol a annoncé jeudi 10 septembre qu’il porterait désormais le nom de Partizan de Fuenlabrada, conséquence d’un rapprochement qui concernera les domaines sportif, institutionnel, social et commercial, mais aussi le développement de la marque.

Cette nouvelle appellation renvoie directement à la saison 1991-1992. Contraint par la situation en Yougoslavie de jouer ses rencontres européennes à domicile à l’étranger, le Partizan avait choisi Fuenlabrada. Soutenue par le public local, l’équipe entraînée par Željko Obradović avait ensuite remporté la Coupe d’Europe des clubs champions.

Le Partizan de Fuenlabrada, prolongement d'une histoire vieille de 35 ans

Ce changement dépasse donc largement une opération de communication. Dans son annonce officielle, Fuenlabrada présente cette nouvelle identité comme l’aboutissement de 35 années de proximité avec le club de Belgrade.

Tout avait commencé lors de l’exercice 1991-1992. La FIBA avait alors imposé aux clubs yougoslaves concernés de disputer leurs rencontres européennes à domicile hors de leur pays. Le Partizan s’était installé à Fuenlabrada, dans la périphérie de Madrid, où le public avait progressivement adopté cette jeune équipe serbe.

Avec Željko Obradović sur le banc et notamment Predrag Danilović et Aleksandar Đorđević sur le parquet, le Partizan avait terminé cette campagne en remportant le titre européen. En finale à Istanbul, le club de Belgrade avait battu la Joventut Badalona (71-70).

Une collaboration désormais sportive et économique

Les liens entre les deux structures n'ont jamais complètement disparu et se sont renforcés ces dernières années. Cette proximité prend désormais une dimension nouvelle avec la création du Partizan de Fuenlabrada.

« Le nouveau Partizan de Fuenlabrada est un projet commun entre les deux clubs, qui représente une grande impulsion partagée et couvre les domaines institutionnel, sportif, social, commercial et de la marque », indique le club espagnol dans son communiqué.

Plusieurs chantiers sont déjà engagés. Fuenlabrada évoque notamment un travail commun autour de la formation des joueurs, des initiatives institutionnelles et le développement de la valeur de la marque.

Le club madrilène insiste également sur la continuité de cette relation depuis 1991. « La collaboration s'est maintenue au fil du temps, en s'intensifiant ces dernières années jusqu'à atteindre aujourd'hui cette symbiose dont naît notre nouvelle dénomination de Partizan de Fuenlabrada », explique-t-il.

Trente-cinq ans après avoir accueilli le Partizan lors de sa campagne européenne la plus célèbre, Fuenlabrada inscrit ainsi cette histoire commune jusque dans son propre nom.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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Fuenlabrada change de nom et devient officiellement le Partizan de Fuenlabrada