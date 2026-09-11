Nikola Jokic révèle les trois vétérans qui ont façonné ses débuts en NBA

Arrivé en NBA en 2015 après avoir été sélectionné en 41e position de la Draft 2014, Nikola Jokic (2,11 m, 31 ans) n’avait encore rien du triple MVP qu’il allait devenir en débarquant dans la ligue. Dans un entretien accordé à Basketball Sphere, le pivot serbe est revenu sur le rôle joué par plusieurs coéquipiers d’expérience dans son adaptation aux exigences de la NBA. Au premier rang desquels Wilson Chandler, Jameer Nelson et Mike Miller.

« Où est l’alien, je veux l’alien! » 👽😂 Quand Nikola Jokić demandait à Victor de lui signer son maillot 👀 ✍️ pic.twitter.com/aCrS3o4oQu — NBA France (@NBAFRANCE) September 9, 2026

Pour Nikola Jokic, l’apprentissage est notamment passé par l’observation. Wilson Chandler et Jameer Nelson faisaient déjà partie des joueurs confirmés de la ligue lorsqu’il a posé ses valises à Denver, tandis que Mike Miller comptait déjà quinze saisons NBA à son actif lors de l’exercice 2015-2016.

« Ça aide d’avoir quelqu’un pour vous montrer comment les choses fonctionnent. Quand je suis arrivé en NBA, j’avais des gars comme Wilson Chandler et Jameer Nelson. Je me souviens de tous. Il y avait tout un groupe, Mike Miller était là aussi, même s’il était déjà un peu plus âgé à ce moment-là », a expliqué le Serbe.

“Out of 300 days, I spend 295 in the practice facility!” “When I came to the NBA, I had Jameer Nelson and Wilson Chandler as role models when it came to training. Mike Miller was there too, although he was already a little older at the time. I just copied what they were doing.… pic.twitter.com/XTSkcCIGa8 — Basketball Sphere (@BSphere_) September 10, 2026

Chandler a partagé 130 rencontres avec Jokic au cours de sa carrière à Denver, contre 103 pour Nelson. Tous trois appartenaient à un vestiaire dans lequel figuraient également Danilo Gallinari, Kenneth Faried, Will Barton, Gary Harris (1,93 m, 31 ans) ou encore Jusuf Nurkic. Loin d’être garni de stars, le groupe comptait en revanche en son sein des professionnels aguerris et dont la longévité dans la ligue, à l’image de celles de Mike Miller (17 ans) et Jameer Nelson (14 ans), en sont la preuve.

HBD MIKE MILLER!

Rookie of the Year (ORL)

6th Man Of The Year (MEM)

2x NBA Champion (MIA) Remember when he knocked down 7-of-8 3-Pointers in GM5 of the 2012 NBA Finals and then a 3 with one shoe in GM6? pic.twitter.com/ieoTWZMwqs — Ballislife.com (@Ballislife) February 19, 2026

Une routine à développer

Plus que leurs conseils, Jokic retient surtout leur régularité dans le travail au quotidien. « Ils étaient à la salle tous les jours. Que ce soit pour travailler leur tir, faire de la musculation ou autre chose. Ils avaient cette mentalité : venir et travailler. »

Le futur champion NBA 2023 a ainsi commencé par reproduire leurs habitudes avant de développer sa propre méthode. « J’avais de très bons exemples à suivre. Si vous en avez besoin, vous les copiez, vous n’avez pas à réinventer la roue. Vous copiez ce qu’ils font et, avec les années, vous développez votre propre routine, votre propre chemin, ce qui fonctionne le mieux pour vous. »

Une discipline qui s’est rapidement installée chez lui. Jokic estime qu’à cette période, sur environ 300 jours, il en passait près de 295 à la salle. Plus de dix ans après ses débuts, il compte désormais trois trophées de MVP, un titre NBA et six sélections dans le meilleur cinq All-NBA. En 2025-2026, il tournait encore à 27,7 points, 12,9 rebonds et 10,7 passes décisives de moyenne avec Denver, signant une deuxième campagne de rang en triple-double de moyenne. De quoi rendre fiers ses mentors de l’époque.