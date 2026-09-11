Jonathan Kuminga a-t-il taclé Stephen Curry en encensant LaMelo Ball ?

Jonathan Kuminga (2,03 m, 23 ans) a déjà trouvé une raison de se réjouir de son arrivée aux Minnesota Timberwolves. Présenté jeudi par sa nouvelle franchise, l’ancien joueur des Golden State Warriors a été particulièrement élogieux envers LaMelo Ball. À tel point que ses propos ont rapidement été rapprochés de Stephen Curry, avec qui il a partagé plus de quatre saisons en Californie.

Gabe Vincent tosses it up… Jonathan Kuminga THROWS IT DOWN 😳 pic.twitter.com/EUEwXxKxOk — NBA (@NBA) April 29, 2026

Interrogé sur ce qui l’enthousiasmait à l’idée d’évoluer avec le rookie de l’année 2021, Jonathan Kuminga a immédiatement pointé les qualités de créateur de l’ancien joueur des Charlotte Hornets. « Sa capacité à passer le ballon. Je l’ai regardé s’entraîner hier, faire certaines choses, et sa manière de passer le ballon est tout simplement incroyable », a-t-il expliqué lors de sa conférence de presse de présentation.

“I’ve played with so many point guards in my career, but I’ve never played with someone that can pass as good as LaMelo.” – Jonathan Kuminga (h/t @SnapshotKyle ) pic.twitter.com/aaW3S0PDbg — NBACentral (@TheDunkCentral) September 10, 2026

Le Congolais est ensuite allé plus loin : « J’ai joué avec beaucoup de meneurs au cours de ma carrière, mais je n’ai jamais joué avec quelqu’un qui passe aussi bien que LaMelo. J’ai vraiment hâte, je suis impatient. » Une appréciation qui n’aurait rien de surprenant concernant Ball, dont la qualité de passe constitue l’une des principales forces. Mais le parcours de Jonathan Kuminga dans la grande ligue donne forcément une autre résonance à cette phrase.

LaMelo Ball (Charlotte Hornets) - Stephen Curry (Golden State Warriors) · NBA 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs LaMelo Ball Stephen Curry MJ 72 43 PTS 20,1 26,6 REB 4,8 3,6 PD 7,1 4,7 IN 1,2 1,1 CO 0,3 0,4

Stephen Curry visé par la comparaison ?

Avant de poursuivre sa carrière à Atlanta puis de rejoindre Minnesota cet été, Jonathan Kuminga a passé ses quatre premières saisons et demie en NBA avec Golden State. Il y a notamment côtoyé un certain Stephen Curry, mais aussi Chris Paul (1,83 m, 41 ans) lors de la saison 2023-2024.

En affirmant n’avoir jamais évolué avec un passeur du niveau de LaMelo Ball, l’ailier place donc nécessairement son nouveau coéquipier devant les meneurs qu’il a connus auparavant et notamment les deux joueurs précités. De quoi alimenter l’idée d’une pique indirecte envers Curry, même si Jonathan Kuminga n’a jamais nommé le double MVP dans sa réponse ni établi explicitement de comparaison entre les deux joueurs.

Si la formule utilisée par le natif de Goma peut surprendre, elle n’apparaît pas injustifiée non plus. A y regarder de plus près le frère de Lonzo Ball affiche une meilleure moyenne de passes décisives en carrière que le quadruple champion NBA (7,3 contre 6,3), réputé avant tout pour sa capacité à scorer (meilleur marqueur de la ligue en 2016 et 2021). Quand LaMelo Ball reste avant tout labelisé comme un playmaker dans l’Association, et attendu comme tel dans le Minnesota. Charge désormais à Jonathan Kuminga, attendu de pied ferme par la bande à Rudy Gobert, d’en profiter.