Saint-Quentin tient un nouveau renfort. Le club axonais a officialisé ce vendredi 11 septembre la signature de Matthew Cleveland, ailier américain qui évoluait encore ces derniers mois en G-League puis en Canadian Elite Basketball League (CEBL). Non drafté en NBA en 2025 après quatre saisons universitaires, il découvrira le basket européen avec les Phénix.

Bienvenue Matthew Cleveland 💙



Nouveau visage chez les Phénix, Matthew Cleveland s’engage à Saint-Quentin pour écrire un nouveau chapitre de sa carrière sous nos couleurs ✍️#Ensemble pic.twitter.com/9IiveZ6E7j — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) 11 septembre 2026

Matthew Cleveland, un cursus complet entre Florida State et Miami

Avant son arrivée chez les professionnels, Matthew Cleveland a disputé 117 rencontres en NCAA entre 2021 et 2025. Il a d’abord porté les couleurs de Florida State pendant deux saisons, remportant notamment le trophée de meilleur sixième homme de l’ACC dès son année freshman.

Il a ensuite rejoint Miami en 2023. Pour sa dernière campagne universitaire, Cleveland a signé sa saison la plus productive avec 17,6 points à 51,1% de réussite aux tirs dont 38,2% à 3-points, 4,5 rebonds et 1,7 passe décisive de moyenne. Une progression offensive qui ne lui a toutefois pas permis d’être sélectionné lors de la Draft NBA 2025.

L’ailier a ensuite été engagé par Dallas durant l’été avant d’être coupé en octobre lors de la présaison. Il a poursuivi son parcours en G-League, d’abord avec les Texas Legends puis les Salt Lake City Stars. Avec la franchise affiliée au Utah Jazz, il a notamment tourné à 17,4 points et 6,9 rebonds en 19 rencontres.

PROFIL JOUEUR Matthew CLEVELAND Poste(s): Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 23 ans (15/09/2002) Nationalités: Stats 2026-2027 / CEBL PTS 21,2 #10 REB 7 #14 PD 3,1 #37

Saint-Quentin séduit par le profil polyvalent de Matthew Cleveland

Après la G-League, Cleveland a rejoint les Ottawa BlackJacks en Canadian Elite Basketball League (CEBL). En 20 matchs, dont 14 comme titulaire, il y a compilé 21,2 points, 7 rebonds et 3,1 passes décisives en 29 minutes.

Des qualités qui ont convaincu Saint-Quentin de lui confier sa première opportunité de ce côté-ci de l’Atlantique.

« Son profil correspond à ce que nous recherchions sur le poste 3. Il possède de la taille, des qualités athlétiques, de la polyvalence et la capacité à apporter des choses différentes des deux côtés du terrain », explique Anthony Ottou, General Manager du SQBB.

Le nouveau dirigeant du SQBB souligne également que le club a dû convaincre un joueur disposant de plusieurs possibilités pour poursuivre sa carrière. Limoges et d'autres formations de Betclic ELITE se sont notamment renseignées au cœur de l'intersaison.

« Les échanges avec lui ont été très positifs et nous avons senti une vraie envie de rejoindre notre projet. »

Une première expérience européenne à Saint-Quentin

Le SQBB devra désormais accompagner l’adaptation de son nouvel ailier à un environnement qu’il ne connaît pas encore. Anthony Ottou insiste d’ailleurs sur ce paramètre au moment de présenter cette recrue :

« Matthew reste un jeune joueur qui va découvrir un nouveau basket et un nouveau championnat. Notre objectif sera de l’accompagner dans cette adaptation, de lui permettre d’exprimer ses qualités et surtout de l’intégrer au mieux à notre collectif. Nous sommes convaincus qu’il peut beaucoup nous apporter cette saison. »

Après un cursus exclusivement nord-américain jusque-là, Matthew Cleveland ouvre donc à Saint-Quentin le premier chapitre européen de sa carrière professionnelle. Dans un groupe constitué tard dans l'été, suite au repêchage en Betclic ÉLITE, ce rookie devra vite s'adapter sous les ordres du nouveau coach Raphaël Pascual.