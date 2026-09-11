Toujours très actif autour de son image et de sa communication, le Paris Basketball a levé le voile ce vendredi 11 septembre sur ses nouvelles tenues. Pour sa troisième saison consécutive en EuroLeague, le club de la capitale évoluera principalement en noir à domicile et en blanc à l'extérieur, avec un même élément graphique autour de faisceaux lumineux bleus et rouges.

Ces maillots accompagneront une équipe parisienne qui veut reprendre le titre de champion de France, abandonné à Monaco au terme de la finale 2026. Une partie importante de l'effectif a été conservée, tandis que plusieurs recrues sont venues compléter le groupe, dont l'ancien joueur NBA T.J. Warren (2,03 m, 33 ans).

Le Paris Basketball mise sur les lumières du Grand Paris

Pour concevoir ces deux nouvelles tenues, adidas et le Paris Basketball disent avoir choisi de s'appuyer sur la lumière comme principal élément graphique. Selon le communiqué publié par les deux entités, ce choix doit représenter « les énergies qui font vivre la métropole » et l'identité du Grand Paris.

Le maillot domicile reste ainsi largement fidèle aux couleurs utilisées par le club ces dernières saisons. Sur une base noire apparaissent des faisceaux bleus et rouges au centre de la tunique. Une réalisation volontairement épurée, dans la continuité de l'identité visuelle développée par Paris depuis son installation à l'adidas arena.

La version extérieure repose sur la même idée, mais avec un fond blanc. Les motifs bleus et rouges y occupent également une place centrale, avec un contraste nettement plus marqué.

Le nouveau maillot blanc du Paris Basketball

Les nouveaux maillots du Paris Basketball présentés dès samedi

Le public pourra découvrir les deux modèles dès ce samedi 12 septembre sur le parvis de l'adidas arena, lors de la finale du Grand Paris Basketball Summer Tour 2026. L'événement, gratuit et ouvert au public, réunira notamment les équipes masculine et féminine du club (cette dernière étant promue en NF1).

Les joueurs parisiens porteront alors les nouvelles tenues pour leur première présentation publique. Leur commercialisation débutera également samedi dans la boutique officielle du Paris Basketball, sur les canaux de distribution d'adidas et chez les revendeurs partenaires.

Une troisième saison consécutive en EuroLeague

Cette nouvelle identité accompagnera Paris dans une saison où les ambitions restent élevées. Après avoir perdu son titre de champion de France face à Monaco en juin dernier, le club retrouvera également l'EuroLeague pour la troisième année consécutive.

Paris a privilégié une certaine continuité durant l'intersaison, tout en multipliant les paris pour compléter son effectif. Parmi les arrivées, T.J. Warren constitue la recrue au CV le plus fourni, lui qui compte près de 400 rencontres en NBA. Le groupe parisien devra désormais trouver son équilibre avant le retour des compétitions officielles.