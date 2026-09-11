La Coupe d’Europe de basket 3×3 masculine et féminine se déroule à Anvers (Belgique) du 11 au 13 septembre. En équipe de France, six hommes et quatre femmes ont été sélectionnés. Les Bleus entrent en lice dès ce vendredi avec deux confrontations.

GAMEDAY 🚀 L’Équipe de France entame sa Coupe d’Europe avec ses deux matchs de poule face à l’Estonie à 13h55 puis l’Allemagne à 16h en direct sur @lequipe Live 🇫🇷#3x3Europe pic.twitter.com/pOKPoGFxV4 — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) September 11, 2026

Une ouverture en deux temps pour les Bleus

L’Équipe de France masculine démarre sa compétition ce vendredi 11 septembre avec un premier match contre l’Estonie à 13h55, puis un second contre l’Allemagne à 16h. Un format resserré qui caractérise les tournois de 3×3, où plusieurs matches peuvent se disputer dans la même journée. L’objectif tricolore est clair, viser une médaille, ce qui ne leur est plus arrivé depuis 2019. Karim Souchu, l’entraîneur ne cache pas ses ambitions :

« La victoire (finale) permet de se qualifier pour la Champions Cup, qui elle-même peut permettre d’accéder à un TQO (…) il y a aussi l’envie de décrocher une médaille, parce que cela fait un moment que nous n’en avons pas remportée« .

L’Équipe de France Masculine au complet :

Les Bleues portées par leur sacre à Shanghai

Le tournoi d’Anvers accueille également la Coupe d’Europe féminine. Les Bleues abordent cette compétition sur une dynamique idéale, avec leur titre décroché dimanche dernier aux Women’s Series de Shanghai. L’entraîneur François Brisson possède les mêmes ambitions que son homologue Karim Souchu :

« Les ambitions sont clairement d’aller chercher un podium et une médaille (…) Nous avons montré que nous étions capables de rivaliser au plus haut niveau, donc forcément, cela renforce nos ambitions pour cette Coupe d’Europe. »

L’équipe de France féminine n’entre en lice que ce samedi, à 13h30 face à la Suède puis à 15h35 contre la Tchéquie.

Ambition claire pour les Bleues 😤 Après leur victoire aux Women’s Series Finals, l’Équipe de France féminine arrive lancée pour la Coupe d’Europe du 11 au 13 septembre ❤️‍🔥 📲 Interview complète : https://t.co/J5zUZSUPMw #3x3Europe pic.twitter.com/s4IiOmoJfS — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) September 8, 2026

L’Équipe de France féminine au complet :

Une diffusion accessible gratuitement

Les rencontres des Bleus seront à suivre en direct sur L’Équipe Live. Cela permet aux suiveurs du 3×3 de vivre cette entrée en compétition à distance. Les résultats de ces premiers matches, tant côté masculin que féminin, conditionneront notamment la suite du parcours français à Anvers.

L’équipe de France aborde cette Coupe d’Europe avec l’ambition de confirmer sa place parmi les meilleures nations du continent, aussi bien au niveau masculin que féminin.