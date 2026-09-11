Coupe d’Europe 3x3 : la France démarre par une victoire contre l’Estonie

Premier match et première victoire pour l’équipe de France masculine dans cette Coupe d’Europe 3x3 à Anvers en Belgique. Opposés à l’Estonie pour leur entrée dans la poule D, les Bleus ont rapidement pris les commandes avant de conserver leur avantage jusqu’au terme de la rencontre (18-14). Jules Rambaut a terminé meilleur marqueur français avec 10 points, devant Hugo Suhard et ses 6 unités.

Entame réussie pour les Bleus ✅



L’Équipe de France bat l’Estonie SCORE et joue son deuxième match de poule face à l’Allemagne à 16h en direct sur L’Équipe Live 🔜#3x3Europe pic.twitter.com/nR2v0QLBSK — 3x3 FFBB (@3x3ffbb) 11 septembre 2026

Jules Rambaut porte l’attaque française

La France a pris les devants et longtemps imposé son rythme à une sélection estonienne en difficulté derrière l’arc. Les Bleus ont notamment pu s’appuyer sur l’efficacité de Jules Rambaut, auteur de plus de la moitié des points tricolores.

Pour sa 50e sélection, le Marnais a inscrit 10 points avec une copie particulièrement propre dans le jeu : 5/5 à un point et 2/2 à deux points. Seule son adresse sur la ligne des lancers francs (1/4) l’a empêché d’alourdir davantage son total.

Hugo Suhard a également pesé avec 6 points et 4 rebonds. Lorenzo Thirouard-Samson a complété la marque avec 2 unités et 3 rebonds, tandis qu’Emmanuel Monceau n’a pas marqué mais a capté 4 rebonds.

Collectivement, les Français ont terminé à 10/15 à un point et 3/7 derrière l’arc. Ils ont aussi remporté la bataille du rebond (15 à 13), même si leurs 7 ballons perdus et leur faible réussite aux lancers francs (2/7) ont permis à l’Estonie de rester dans le match.

La France résiste au retour de l’Estonie

Alors que les Bleus avaient installé leur avance, l’Estonie est parvenue à réduire progressivement l’écart dans la fin de rencontre. Jorgen Rikberg, meilleur marqueur de sa sélection avec 6 points, et Jaan Puidet (5 points) ont entretenu l’espoir estonien. La défense française a cependant fortement limité son adversaire sur les tirs à deux points. L’Estonie n’en a converti qu’un sur huit tentatives.

Malgré ce rapprochement tardif, la France n’a jamais abandonné les commandes et a conclu sur le score de 18-14. Une première étape réussie dans cette Coupe d’Europe 3x3, où chaque rencontre de poule pèse lourd dans la course à la qualification. La prochaine est programmée dès ce vendredi à 16h contre l'Allemagne, alors que les filles lanceront elles leur compétition ce samedi.