Trophée Alain-Gilles 2026 : Gabby Williams, favorite pour reprendre son bien

Avant même la fin de la Coupe du monde féminine 2026, la FFBB a ouvert le vote pour le Trophée Alain-Gilles 2026, qui récompense chaque année le meilleur basketteur ou la meilleure basketteuse française de la saison écoulée. Dix joueurs et joueuses sont en lice et le public peut se prononcer jusqu'au mercredi 16 septembre à midi.

Dans une liste comprenant notamment Victor Wembanyama, Élie Okobo, Evan Fournier, Sylvain Francisco, Leïla Lacan ou encore Dominique Malonga, une candidature ressort particulièrement : celle de Gabby Williams (1,80 m, 30 ans). Lauréate en 2024, l'ailière a accumulé les résultats collectifs et les distinctions individuelles depuis un an, en club comme avec les Bleues.

Qui sera élu(e) Meilleur(e) Joueur(euse) de l'année 2026 ? 👀



Les votes pour le Trophée Alain Gilles, récompensant le basketteur ou la basketteuse français de la saison, sont ouverts.



🗳️ À vous de voter avant le mercredi 16 septembre midi sur le site Internet de la Fédération… pic.twitter.com/gvo7leRrwf — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) 11 septembre 2026

Le Trophée Alain-Gilles 2026 pourrait revenir à Gabby Williams

Son exercice européen avec le Fenerbahçe suffit déjà à placer Gabby Williams parmi les principales prétendantes. L'internationale française a remporté l'EuroLeague, le championnat et la Coupe de Turquie. Elle a également été élue meilleure défenseure de la compétition européenne et intégrée à la deuxième équipe de la saison. C'est sa troisième récompense de meilleure défenseure d'EuroLeague, après celles obtenues en 2021 et 2025.

L'ancienne joueuse de Lattes-Montpellier et de l'ASVEL Féminin a tourné à 12,3 points, 4,7 rebonds et 3,3 passes décisives en EuroLeague. Son impact ne s'est pas arrêté à ses performances sur le Vieux Continent : pour sa première saison avec les Golden State Valkyries, Williams tourne à 14,3 points à 40,7% de réussite aux tirs (dont 34,6% à 3-points, sur 5,0 tentatives par match), 3,3 rebonds, 2,2 passes décisives et 1,6 interception en 25 minutes par rencontre, sur 37 matchs disputés en WNBA. Elle a surtout connu une deuxième sélection au All-Star Game, avec une première place dans le cinq de départ.

Gabby Williams avait remporté le Trophée Alain Gilles en 2024 (photo : FFBB)

Un parcours historique avec l'équipe de France

Sa candidature a encore pris une autre dimension durant la Coupe du monde 2026 à Berlin. Capitaine et cadre de l'équipe de France, Gabby Williams a accompagné les Bleues jusqu'à la première demi-finale mondiale de leur histoire. La qualification a été acquise ce jeudi après une nette victoire contre la Chine en quart de finale (90-61).

La compétition n'est d'ailleurs pas terminée au moment où la Fédération lance son scrutin. La France doit affronter l'Allemagne ce samedi 12 septembre à Berlin pour tenter de rejoindre la finale.

Sacrée en 2024 après avoir notamment conduit les Bleues jusqu'à la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Paris, Williams pourrait ainsi récupérer un trophée abandonné l'an dernier à Valériane Ayayi, sa coéquipière en équipe de France.

Wembanyama, Okobo, Lacan : une concurrence particulièrement relevée

Le résultat n'est toutefois pas acquis. Victor Wembanyama possède lui aussi un dossier majeur après une saison NBA conclue avec le trophée de défenseur de l'année, une sélection au All-Star Game, une place dans la All-NBA First Team et une finale de playoffs NBA avec San Antonio.

Élie Okobo arrive avec trois trophées nationaux remportés avec Monaco et autant de récompenses de MVP en Betclic ELITE, Coupe de France et Leaders Cup. Evan Fournier a de son côté gagné l'EuroLeague avec l'Olympiakos tout en étant désigné MVP du Final Four.

Chez les Françaises, Leïla Lacan présente également un palmarès fourni après le doublé championnat - Coupe de France avec Basket Landes, accompagné de plusieurs distinctions individuelles, tandis que Dominique Malonga a participé au All-Star Game WNBA aux côtés de Gabby Williams.

Créé en 2015, le Trophée Alain-Gilles est attribué à partir des votes d'un jury de 17 personnalités du basket et des médias. Le vote du public compte pour une voix supplémentaire. La succession de Valériane Ayayi sera donc décidée après la clôture du scrutin, fixée au 16 septembre à midi.