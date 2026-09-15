Dans l’impasse à Detroit, Jalen Duren dénonce un « manque de respect » des Pistons

Jalen Duren (2,08 m, 22 ans) et les Detroit Pistons sont toujours dans le flou. Agent libre protégé cet été, le pivot n’a pas trouvé d’accord avec sa franchise alors que la date limite du 1er octobre se rapproche. La situation est d’autant plus sensible que Detroit souhaite conserver l’un des joueurs majeurs de son effectif, sélectionné au All-Star Game et dans la All-NBA Third Team la saison dernière. Mais après un été sans compromis, marqué aussi par l’absence du big man au mini-camp organisé par Cade Cunningham (1,98 m, 24 ans), les Pistons doivent désormais également réparer une relation qui se serait dégradée.

Jalen Duren has reportedly kept his distance from the Pistons this summer. 👀 He skipped Cade Cunningham’s team minicamp and also missed the Labor Day team party at Tom Gores’ home. With his contract situation unresolved, this is worth watching. (Via @sam_amick) pic.twitter.com/es00Yl35jw — Pistons Nation (@PistonsNationCP) September 14, 2026

Invité de NBA Today, l’insider Marc J. Spears a expliqué que le problème ne se résumait plus au montant du futur contrat. « D’après ce que j’entends concernant Jalen, ce n’est plus une question d’argent actuellement. Il déplore un manque de respect. Les Pistons ont besoin qu’il revienne aussi vite que possible pour essayer de réparer les choses. », a-t-il indiqué.

Jalen Duren feels “disrespected” by the Pistons and negotiations are no longer about the money, per @MarcJSpears Detroit is trying to “heal” the relationship before training camp pic.twitter.com/O8I38paK0R — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) September 14, 2026

Detroit conserverait toutefois l’espoir de parvenir à un deal. Le temps commence à manquer avant le camp d’entraînement et l’échéance du 1er octobre, tandis que Duren dispose toujours d’une autre possibilité : accepter la qualifying offer de 9,6 millions de dollars pour la saison 2026-2027. L’ex-étudiant de Memphis pourrait alors devenir agent libre non protégé à l’été 2027.

L’ÉNORME SÉQUENCE DE JALEN DUREN 😤💥 Un énorme tomar à 2 mains 🧨

Un gros block sur la planche 🚫 pic.twitter.com/ts7huTanKr — First Team (@FirstTeam101) April 3, 2026

Les Kings aux aguets

Cette perspective intéresse particulièrement les Sacramento Kings. Leur general manager Scott Perry connaît Jalen Duren depuis plusieurs années et avait participé au processus ayant conduit les New York Knicks à le sélectionner lors de la Draft 2022, avant son transfert pour Detroit.

Selon Spears, le joueur apprécierait également la franchise californienne : « Duren aime beaucoup Scott Perry. Il aime beaucoup Sacramento. Les Pistons veulent le conserver et restent optimistes, mais la situation est compliquée. »

Jalen Duren (Detroit Pistons) - Jalen Duren (Detroit Pistons) · NBA 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Jalen Duren Jalen Duren MJ 70 14 PTS 19,5 10,2 REB 10,5 8,5 PD 2 2,1 IN 0,8 0,6 CO 0,9 1,1

Sacramento pourrait ainsi disposer d’une véritable ouverture en 2027 si Duren choisissait la qualifying offer plutôt qu’un engagement de longue durée avec Detroit. D’ici là, les Pistons ont encore quelques jours pour tenter de débloquer des négociations qui concernent désormais autant le contrat du joueur que sa relation avec la franchise.

Accepter la qualifying offer permettrait à Jalen Duren de devenir libre à l’été 2027, mais le pari reste risqué. Cam Thomas (1,93 m, 24 ans) l’a appris récemment à ses dépens. Après avoir choisi, faute d’accord, cette option avec Brooklyn en 2025, l’arrière a été coupé par les Nets en février 2026. Et demeure sans club depuis. Un rappel qu’une saison moins aboutie, une blessure ou une relation dégradée avec sa franchise peuvent faire chuter la valeur d’un joueur avant son arrivée sur le marché. A bon entendeur.