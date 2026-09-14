« Je tiens à m’excuser » : Steve Ballmer et les Clippers acceptent les sanctions de la NBA

Les Los Angeles Clippers ne contesteront finalement pas les sanctions prononcées par la NBA. Moins de deux semaines après avoir dénoncé une enquête « fortement biaisée », Steve Ballmer a annoncé dimanche que la franchise se conformerait aux décisions de la ligue. Le propriétaire des Clippers, suspendu pendant un an, a également présenté ses excuses aux supporters, aux salariés du club et aux autres propriétaires.

La sanction est particulièrement lourde : outre la suspension de Ballmer, la NBA a en effet infligé une amende de 30 millions de dollars aux Clippers et retiré cinq choix de premier tour de Draft à la franchise. Selon l’Associated Press, le dirigeant a confirmé que l’amende avait même déjà été payée.

Steve Ballmer releases statement saying he will not pursue any legal action and will comply with the NBA's punishment of the Clippers franchise pic.twitter.com/pTTuGGEyj0 — Bleacher Report (@BleacherReport) September 14, 2026

Steve Ballmer fait machine arrière

Ce changement de position intervient après une première réaction beaucoup plus offensive. Dans la foulée de l’annonce de la NBA, les Clippers avaient rejeté les conclusions de l’enquête et promis de les contester. David Kelley, avocat de Steve Ballmer, avait même qualifié la procédure de « chasse aux sorcières » dans un courrier adressé au commissioner Adam Silver.

Le propriétaire de la franchise reconnaît toujours des désaccords avec certaines conclusions du rapport, mais ne souhaite désormais plus poursuivre le conflit.

« Même s’il existe encore des désaccords concernant les conclusions du rapport, ce n’est pas là-dessus que je veux me concentrer. Les propriétaires d’équipe doivent soutenir, pas distraire », a-t-il déclaré dans un communiqué relayé par ABC News.

Kawhi Leonard Poste : Ailier

Taille : 201 cm

Âge : 35 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : LA Clippers Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 27,9 #7 REB 6,3 #71 PD 3,6 #100

L’enquête avait été ouverte en septembre 2025 autour d’un contrat publicitaire de 28 millions de dollars entre Kawhi Leonard (2,01 m, 35 ans) et Aspiration Fund Adviser LLC. La NBA a notamment estimé que Steve Ballmer avait sciemment cherché à aider Leonard à obtenir des revenus extérieurs et qu’il n’avait pas mis en place les conditions nécessaires au respect des règles de la ligue. Une sorte de contournement du salary cap en vigueur dans l’Association, encadrant notamment la rémunération des joueurs par leur franchise.

Dans sa première prise de parole publique depuis l’annonce des sanctions, Ballmer a également reconnu les conséquences de cette affaire sur son organisation.

« Je tiens à m’excuser auprès de nos fans, de nos employés et des autres propriétaires d’équipes NBA pour la distraction et le stress causés par cette affaire, dont j’accepte la responsabilité en tant que propriétaire principal », a-t-il écrit.

The Clippers/Raptors trade is still not done, and the NBA is reportedly NOT stopping it, per @TheSteinLine… Full details here: https://t.co/IC0PgEBW6A pic.twitter.com/4QgMtnl3KG — Bleacher Report (@BleacherReport) September 13, 2026

Les Clippers veulent désormais refermer cet épisode et se concentrer sur la suite. Une conséquence sportive majeure reste néanmoins en suspens : le transfert de Kawhi Leonard vers les Toronto Raptors demeure bloqué dans l’attente du dénouement de cette affaire.