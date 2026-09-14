Valériane Ayayi et les Bleues continuent de courir derrière la médaille d’or : « Il faut encore qu’on grandisse »

Valériane, comment analysez-vous cette défaite en finale ?

Elles ont monté l’intensité là où nous on ne l’a pas fait. Elles ont été présentes sur les rebonds et pas nous, alors qu’on avait mis un focus dessus. Donc elles ont eu plus de tirs, elles ont mis dedans, elles ont eu des and-ones… Elles ont été plus fortes ce soir.

Qu’est-ce qui a été le tournant du match ?

En fin de deuxième quart-temps, on les laisse faire ce qu’elles veulent : de la contre-attaque, des rebonds offensifs… On sait que c’est de ça qu’elles se nourrissent. Ça leur permet de revenir. On n’a pas suivi le plan du match.

« On n’a pas su répondre, c’est de notre faute »

Il n’y a pas eu de repos entre la demi-finale et la finale. Cela a-t-il pu peser ?

L’enchaînement des matchs en moins de 24 heures n’a pas pesé. C’est une finale mondiale. Elles ont joué après nous, ont eu moins de repos, donc pas d’excuse de ce côté-là.

Il y a deux ans, vous aviez échoué à un point. Cette fois, la différence était plus nette. Qu’est-ce qui différait entre les deux finales ?

C’est un match différent des JO 2024. À l’époque on était dans l’intensité, on imposait notre jeu… Là, en deuxième mi-temps, il n’y a pas photo, on n’a pas su répondre. C’est de notre faute.

« Ce n’est pas ce qu’on voulait »

Arrivez-vous à retenir du positif de cette première médaille depuis 1953 ?

Ce n’est pas facile, parce que l’objectif était d’aller chercher la médaille d’or. Il faut encore qu’on grandisse.

Vous marquez l’histoire tout de même…

Oui (sourire triste)… Mais ce n’est pas ce qu’on voulait.

Propos recueillis à Berlin,