[Vidéo] Dans le vestiaire des Bleues avant et après la finale perdue contre Team USA

Dimanche soir, l’Équipe de France féminine a terminé la Coupe du Monde 2026 avec la médaille d’argent autour du cou. Les Bleues ont été battues par Team USA en finale (79-97), malgré un bon début de rencontre (jusqu’à +14). Lors des épisodes 15 et 16 de la web-série All-Access, qui suit les Françaises tout au long de la compétition, on a pu voir un groupe passant par toutes les émotions, de la satisfaction de la qualification en finale à la tristesse de la déroute après la pause.

L’avant demi-finale

Jour de match pour les Bleues ce samedi 12 septembre. Le réveil musculaire était au programme de la matinée. Aminata Gueye a ensuite expliqué les occupations de chacune : « Les jours de matchs, tout le monde est un peu libre de faire ce qu’il veut ». Le sélectionneur Jean-Aimé Toupane a ensuite convoqué son groupe pour une causerie avant de partir pour la rencontre. « Le match va se gagner dans la durée (…) l’effort de courir, de taper, de communiquer il est immédiat ». Une fois arrivé à la salle, le sélectionneur tricolore leur a rappelé l’essentiel dans le vestiaire : « Surtout prenez du plaisir, ce sont des moments de vie où on doit kiffer !« .

Une première historique

Devant tout le long, les Bleues ont battu l’Allemagne de 22 points. Les voilà qualifiées pour la finale de la Coupe du Monde. La capitaine Gabby Williams a été en larmes après le succès français : « J’étais sous les émotions, ça c’est une équipe soudée (…) je suis juste super fière de ce groupe ». L’aventure n’est pas encore terminée pour autant, mais les Bleues ont savouré ce moment explique Valériane Ayayi :

« Ça fait plaisir de pouvoir calmer une salle, je pense qu’on ne les a pas entendu autant que sur les autres matchs (…) On est toutes en missions donc on est toutes sur un one more (…) On profite du moment parce que c’est historique, c’est exceptionnel mais on a envie de plus donc on est focus ».

Le jour de finale est arrivé

Ce dimanche 13 septembre, l’équipe de France a disputé la première finale de Coupe du Monde de son histoire. Les Bleues ont commencé la journée par une séance d’activation musculaire, classique en jour de match. Une séance vidéo ainsi qu’une sieste ont suivi pour préparer au mieux cette rencontre si spéciale. « Je sens les filles super prêtes », s’est exprimée Pauline Astier. Les joueuses ont été accueillies en trombe à leur arrivée à la salle. Le sélectionneur Jean-Aimé Toupane a rappelé aux Bleues que la vérité d’un match, n’est pas une généralité. « L’erreur serait de penser que parce qu’on a failli les battre d’un point on est à leur niveau », a-t-il rappelé en référence à la finale des Jeux olympiques 2024.

Des larmes d’argent

L’entame de match tricolore a été très bonne. L’équipe de France a compté jusqu’à 14 points d’avance dans le second quart-temps. Mais derrière Team USA a pris le dessus. À la mi-temps, les Bleues menaient encore au score (45-43). Cependant, la deuxième mi-temps a été à sens unique pour les Américaines qui se sont imposées 97 à 79. Malgré la défaite, Jean-Aimé Toupane a rappelé au groupe l’énorme travail fourni en sélection :

« On part avec une médaille d’argent, comme aux JO (défaite face à Team USA), mais ça montre déjà la constance sur les grandes compétitions (…) au-delà d’être une équipe, on est une famille, on est une famille aujourd’hui ».

UNE MÉDAILLE D’ARGENT HISTORIQUE 🇫🇷🥈 L’Équipe de France féminine réalise le meilleur résultat de son histoire sur une Coupe du Monde en décrochant la médaille d’argent.#PassionnémentBleu | #FIBAWWC pic.twitter.com/3hTEuSMCEL — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 13, 2026

L’Équipe de France a une nouvelle fois été battue par Team USA. Mais les Bleues sont reparties avec la première médaille d’argent de l’histoire de la Coupe du monde pour le basket français.