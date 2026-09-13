Recherche
Recherche
Se connecter
Logo Coupe du Monde FéminineCoupe du Monde Féminine
  • À la une
  • Présaison LNB
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Belle audience TV sur TMC pour les Bleues, mais pas autant que le rugby féminin

Selon les chiffres Médiamétrie, 424 000 téléspectateurs ont suivi la qualification de l'équipe de France de basket pour la finale de la Coupe du monde samedi à 16h30. Un total largement supérieur aux audiences habituelles de TMC sur le même créneau.
|
Résumé
Écouter
Belle audience TV sur TMC pour les Bleues, mais pas autant que le rugby féminin

Quasiment 6% de part d’audience pour les Bleues face à l’Allemagne

Crédit photo : Cécile Thomas
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Retransmise sur les antennes du groupe TF1 depuis le début de la compétition, l’équipe de France tentera d’entrer dans les cœurs du grand public français ce soir lors de la finale de la Coupe du monde face aux États-Unis.

Malheureusement, les Bleues n’auront pas le droit aux honneurs de TF1 en raison de l’horaire du match : 20h, impossible, évidemment, de rivaliser avec le JT de 20h, une institution sur la une.

Grégoire Margotton et Sarah Michel-Boury, les consultants de TMC, sont à Berlin pour le dernier carré (photo : Cécile Thomas)

« Rétrogradée » sur TMC, l’équipe de France a tout de même signé un petit succès d’audience samedi lors de sa demi-finale face à l’Allemagne : 424 000 téléspectateurs, soit 5,9% de part d’audience selon les chiffres Médiamétrie relayés par Ozap, plus que la moyenne habituelle de TMC (comprise entre 2% et 4%).

Un score qui aurait pu être supérieur sans la concurrence du rugby féminin, pratiquement sur les mêmes horaires. À 17h35, la France recevait la Nouvelle-Zélande, un simple test match diffusé en direct sur France 2, une chaîne beaucoup plus connue, qui a attiré 836 000 téléspectateurs, soit 8,6% de part d’audience.

À noter que les chiffres de Médiamétrie ne comprennent toutefois pas l’audience beIN Sports, qui retransmet également les matchs des Bleues. Et sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont indiqué avoir basculé sur beIN samedi suite à un décalage son – image sur TMC.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit
Belle audience TV sur TMC pour les Bleues, mais pas autant que le rugby féminin