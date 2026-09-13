Belle audience TV sur TMC pour les Bleues, mais pas autant que le rugby féminin

Retransmise sur les antennes du groupe TF1 depuis le début de la compétition, l’équipe de France tentera d’entrer dans les cœurs du grand public français ce soir lors de la finale de la Coupe du monde face aux États-Unis.

Malheureusement, les Bleues n’auront pas le droit aux honneurs de TF1 en raison de l’horaire du match : 20h, impossible, évidemment, de rivaliser avec le JT de 20h, une institution sur la une.

« Rétrogradée » sur TMC, l’équipe de France a tout de même signé un petit succès d’audience samedi lors de sa demi-finale face à l’Allemagne : 424 000 téléspectateurs, soit 5,9% de part d’audience selon les chiffres Médiamétrie relayés par Ozap, plus que la moyenne habituelle de TMC (comprise entre 2% et 4%).

Un score qui aurait pu être supérieur sans la concurrence du rugby féminin, pratiquement sur les mêmes horaires. À 17h35, la France recevait la Nouvelle-Zélande, un simple test match diffusé en direct sur France 2, une chaîne beaucoup plus connue, qui a attiré 836 000 téléspectateurs, soit 8,6% de part d’audience.

À noter que les chiffres de Médiamétrie ne comprennent toutefois pas l’audience beIN Sports, qui retransmet également les matchs des Bleues. Et sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont indiqué avoir basculé sur beIN samedi suite à un décalage son – image sur TMC.