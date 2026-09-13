« Tout le pays avec vous » : Emmanuel Macron encourage les Bleues
Les Bleues soutenues par le chef de l’État avant leur finale mondiale
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Qualifiées pour la finale de la Coupe du monde, les joueuses de l’équipe de France ont reçu les félicitations du président de la République, Emmanuel Macron.
Présent dans les travées de Bercy le soir du crève-cœur olympique contre Team USA (66-67) en 2024, le chef de l’État a salué la prestation des joueuses de Jean-Aimé Toupane.
« Elles l’ont fait », a écrit Emmanuel Macron (ou son service communication). « Pour la première fois, les Bleues sont en finale de la Coupe du monde de basketball. Encore une marche. Tout le pays avec vous. »
Elles l’ont fait ! Pour la première fois, les Bleues sont en finale de la Coupe du monde de basketball. Encore une marche. Tout le pays avec vous. pic.twitter.com/F1e0m1g7pL
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 12, 2026
Un simple tweet qui prouve à quel point le parcours berlinois des Bleues, diffusé gratuitement par le groupe TF1, commence à être largement perçu par le grand public.
L’équipe de France tentera d’entrer définitivement dans les cœurs ce dimanche à 20h en finale face aux États-Unis. Un match auquel avait prévu d’assister Emmanuel Macron selon L’Équipe, avant un changement de plan. C’est finalement la ministre des Sports, Marina Ferrari, qui sera présente à Berlin.
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