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« Tout le pays avec vous » : Emmanuel Macron encourage les Bleues

Moins d'une heure après sa qualification pour la finale de la Coupe du monde, l'équipe de France avait reçu les félicitations d'Emmanuel Macron. Le président de la République a tweeté que tout le pays était derrière les Bleues pour aller chercher la médaille d'or.
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« Tout le pays avec vous » : Emmanuel Macron encourage les Bleues

Les Bleues soutenues par le chef de l’État avant leur finale mondiale

Crédit photo : Cécile Thomas
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Qualifiées pour la finale de la Coupe du monde, les joueuses de l’équipe de France ont reçu les félicitations du président de la République, Emmanuel Macron.

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Présent dans les travées de Bercy le soir du crève-cœur olympique contre Team USA (66-67) en 2024, le chef de l’État a salué la prestation des joueuses de Jean-Aimé Toupane.

« Elles l’ont fait », a écrit Emmanuel Macron (ou son service communication). « Pour la première fois, les Bleues sont en finale de la Coupe du monde de basketball. Encore une marche. Tout le pays avec vous. »

Un simple tweet qui prouve à quel point le parcours berlinois des Bleues, diffusé gratuitement par le groupe TF1, commence à être largement perçu par le grand public.

L’équipe de France tentera d’entrer définitivement dans les cœurs ce dimanche à 20h en finale face aux États-Unis. Un match auquel avait prévu d’assister Emmanuel Macron selon L’Équipe, avant un changement de plan. C’est finalement la ministre des Sports, Marina Ferrari, qui sera présente à Berlin.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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