Les Bleues rejoignent les Bleus en quarts de finale de la Coupe d’Europe 3x3

L’équipe de France de 3x3 féminine poursuit sa Coupe d’Europe 3x3. Les joueuses de François Brisson ont validé leur qualification pour les quarts de finale ce samedi 12 septembre à Anvers malgré leur courte défaite face à la République tchèque (14-15), 11e nation mondial (2e pour la France).

Avec une victoire et un revers, les Françaises terminent deuxièmes de la poule C et retrouveront dimanche 13 septembre le premier de la poule A à 13h15. Les garçons sont également qualifiés et affronteront l’Espagne à 15h30.

Czechia 🇨🇿 with a HUGE W over France! 🤯🔥



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La République tchèque résiste au retour français

Deux heures après leur large succès face à la Suède (20-8), les Bleues avaient l’occasion de terminer la phase de groupes invaincues. La République tchèque a toutefois pris les commandes dès les premières secondes grâce à un tir à 2 points de Kateřina Galíčková (0-3).

La France est progressivement revenue. Laëtitia Guapo a réduit l’écart avant que Sixtine Macquet n’égalise sur la ligne des lancers francs (5-5). Cette dernière a ensuite inscrit un tir à 2 points puis un panier à un point pour permettre aux Bleues de passer devant (8-7).

Les Tchèques ont repris l’avantage derrière Galíčková, auteure de 6 points au total. Karolina Sotolova a ensuite creusé un écart important dans les dernières minutes avec un tir à 2 points suivi d’un panier à un point (11-15).

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Sixtine Macquet porte la fin de match des Bleues

La France a pourtant eu une dernière possibilité de renverser la rencontre. Sixtine Macquet a converti deux lancers francs à 1 minute 37 de la fin pour ramener son équipe à deux longueurs (13-15).

Marie Mané a ensuite marqué à 25 secondes du terme (14-15). Les Bleues n'ont toutefois pas trouvé le panier qui leur aurait permis de passer devant et la République tchèque a conservé son avantage jusqu'au bout.

Sixtine Macquet termine meilleure marqueuse française avec 8 des 14 points de son équipe. Elle a inscrit ses trois tentatives à un point, un tir à 2 points et trois de ses quatre lancers francs. Laëtitia Guapo a ajouté 3 points et 6 rebonds, tandis que Marie Mané a compilé 2 points, 3 rebonds et 2 contres.

Joueuse PTS REB 1PT 2PT LF PD* CONTRES BP Marie Mané 2 3 2/5 0/2 0/0 1 2 3 Marie-Ève Paget 1 2 1/1 0/3 0/0 1 0 3 Laëtitia Guapo 3 6 3/6 0/0 0/0 2 1 4 Sixtine Macquet 8 4 3/3 1/2 3/4 0 0 1 Total France 14 18 9/15 1/7 3/4 4 3 13

* PD : passes décisives / « key assists » dans les statistiques FIBA 3x3.

La France a notamment été pénalisée par son manque d’adresse longue distance avec seulement un tir à 2 points réussi sur sept tentatives. Elle a également perdu 13 ballons, contre neuf pour son adversaire.

Défaite face à la République Tchèque mais la qualification assurée.



Les Bleues terminent leurs matchs de poule sur 1 victoire en 2 matchs et s’assurent de jouer les phases finales de la Coupe d’Europe dimanche 13 septembre en direct sur L’Équipe TV 📺#3x3Europe pic.twitter.com/b8BftYlqAo — 3x3 FFBB (@3x3ffbb) 12 septembre 2026

L’équipe de France 3x3 féminine qualifiée pour les quarts

Cette défaite n'empêche pas les Bleues de poursuivre leur tournoi. Leur victoire initiale contre la Suède (20-8) leur permet de terminer avec un bilan d’un succès et d’un revers, probablement à la deuxième place du groupe C derrière la République tchèque (si elle s'impose bien face à la Suède).

La France disputera donc logiquement son quart de finale dimanche à 13h15 contre le premier de la poule A, composée des Pays-Bas, de l’Azerbaïdjan et de l’Ukraine. Les quarts de finale, les demi-finales et la finale se joueront tous dimanche à Anvers, avec une diffusion annoncée sur L’Équipe Live.

Les Françaises rejoignent ainsi l’équipe de France masculine dans le tableau final. Les Bleus avaient eux aussi bouclé leur phase de groupes avec une victoire, contre l’Estonie (18-14), puis une défaite face à l’Allemagne (15-21). Ils retrouveront l’Espagne dimanche à 15h30 pour une place dans le dernier carré.