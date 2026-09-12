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JL Bourg : un documentaire de 1h45 dans les coulisses de son titre en EuroCup

La JL Bourg a mis en ligne « Sur le toit de l'Europe », un documentaire de 1h45 consacré à son sacre en EuroCup 2026. Joueurs et membres du staff racontent de l'intérieur une campagne européenne conclue par le premier titre continental de l'histoire du club.
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JL Bourg : un documentaire de 1h45 dans les coulisses de son titre en EuroCup
La JL Bourg a remporté l'EuroCup en avril 2026
Crédit photo : Cécile Thomas
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Quelques mois après avoir remporté l'EuroCup, la JL Bourg propose désormais de revivre sa saison européenne de l'intérieur. Le club bressan a publié sur YouTube « Sur le toit de l'Europe », un documentaire de 1h45 retraçant son parcours 2025-2026 jusqu'au sacre du mardi 28 avril 2026. Le film mêle images de matchs, séquences en coulisses et témoignages des joueurs et du staff, avec plusieurs prises de parole jusque-là inédites.

La JL Bourg raconte son EuroCup 2026 de l'intérieur

La JL Bourg avait choisi de consacrer un long format à la plus grande réussite sportive de son histoire. « Sur le toit de l'Europe » suit le club pendant 1h45 et revient sur l'ensemble de la campagne européenne 2025-2026, jusqu'au titre décroché à Ekinox le 28 avril dernier.

Le documentaire ne se limite pas aux rencontres disputées par l'équipe de Frédéric Fauthoux. Le club propose également des images de l'envers du décor, des coulisses précédant les grandes soirées européennes ainsi que des témoignages de joueurs et de membres du staff qui n'avaient pas encore été rendus publics.

Une manière de donner davantage de matière à un parcours qui a fait entrer Bourg-en-Bresse dans une nouvelle dimension. Le 28 avril, la JL a remporté l'EuroCup devant son public et Adam Mokoka avait notamment été désigné MVP de la finale.

Deux séances complètes avant la mise en ligne du documentaire de la JL Bourg

Avant sa diffusion sur Internet, « Sur le toit de l'Europe » avait été projeté en avant-première mardi 8 septembre au cinéma l'Amphi de Bourg-en-Bresse. Deux séances avaient été programmées à 18h15 et 20h30 en présence de joueurs et de membres du staff.

Les deux projections ont finalement affiché complet. La JL Bourg a ensuite rendu le documentaire accessible à tous sur sa chaîne YouTube, quelques jours après cette première diffusion devant son public.

Le club avait présenté le projet dès le 25 août en expliquant vouloir permettre à ses supporters de revivre une saison particulière à travers un format dépassant largement le simple résumé sportif. L'objectif affiché était de raconter aussi les moments précédant les rencontres, les échanges internes et les émotions d'un groupe devenu champion d'Europe.

Un titre européen désormais inscrit dans l'histoire du club

Cette production accompagne un succès qui restera comme une date majeure pour la JL Bourg. Le club a officiellement décroché son titre européen le mardi 28 avril 2026, avant de prolonger les célébrations dans les semaines suivantes.

« Sur le toit de l'Europe » constitue désormais le récit le plus complet publié par le club sur cette campagne 2025-2026. Les supporters peuvent y retrouver les rencontres qui ont conduit au sacre, mais surtout entendre directement les principaux acteurs raconter cette aventure plusieurs mois après son dénouement.

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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