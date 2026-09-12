Le Paris Basketball battu par les London Lions en finale

Le Paris Basketball ne repartira pas de Londres avec le trophée. Vainqueurs du Zalgiris Kaunas (83-82) la veille sur un panier décisif de Nadir Hifi, les Parisiens se sont inclinés face aux London Lions (84-75) en finale du London Lions Invitational. Menés de neuf points dès la fin du premier quart-temps (22-13), ils sont restés au contact sans parvenir à effacer complètement leur retard. Cette rencontre referme leur pré-saison avant la SuperCoupe LNB des 19 et 20 septembre.

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Defeating @euroleague side Paris Basketball to lift the trophy!



Thank you for your support, London! ❤️🇬🇧 pic.twitter.com/N4FgYfrkyB — London Lions Basketball (@LondonLions) 11 septembre 2026

Paris Basketball pénalisé par son départ contre les London Lions

Les London Lions ont immédiatement pris les commandes dans leur Copper Box Arena. Paris a dû attendre quatre minutes avant d'inscrire son premier panier dans le jeu et a essentiellement trouvé ses premiers points sur la ligne des lancers francs.

Les Anglais ont profité de cette entame pour terminer le premier quart-temps avec neuf longueurs d'avance (22-13). Paris a ensuite davantage pesé offensivement, notamment en provoquant de nombreuses fautes, sans réellement parvenir à emballer une rencontre régulièrement interrompue par les coups de sifflet.

Le deuxième quart-temps a ainsi tourné légèrement en faveur des Français (23-21). Un tir à 3-points de Tyson Etienne en fin de première période leur a permis de revenir à sept unités au moment de rejoindre les vestiaires (43-36).

Les London Lions repoussent chaque tentative de retour

Londres a remis la pression dès la reprise. Plus adroits, les joueurs britanniques ont repris douze points d'avance à la fin du troisième quart-temps (65-53), malgré plusieurs réactions parisiennes.

Tyson Etienne a notamment trouvé la cible de loin après un temps mort de Maxime Lefèvre. Les London Lions ont toutefois conservé suffisamment de réussite pour empêcher Paris de créer une véritable série.

Les champions britanniques ont remporté trois des quatre périodes de la rencontre : 22-13 dans la première, 22-17 dans la troisième puis 19-22 seulement dans la dernière. Paris a donc réduit l'écart dans le quatrième quart-temps, sans jamais revenir suffisamment près pour réellement menacer son adversaire.

Nadir Hifi meilleur marqueur, Tyson Etienne efficace en sortie de banc

Après ses 24 points et le panier de la victoire contre le Zalgiris, Nadir Hifi a de nouveau terminé meilleur marqueur parisien. L'international français a inscrit 19 points à 4/11 aux tirs en 23 minutes 42, avec 10/11 aux lancers francs, auxquels il a ajouté 2 rebonds et 2 passes décisives.

Tyson Etienne a apporté 16 points en 15 minutes, dont trois tirs à 3-points. Jared Rhoden a ajouté 10 points, 3 passes décisives et 3 interceptions, tandis que João Pereira a inscrit 8 points à 4/5 à 2-points en sortie de banc.

Le contraste a été plus important pour T.J. Warren. L'ancien joueur NBA a terminé avec 1 point à 0/4 derrière l'arc en un peu moins de 19 minutes.

Collectivement, Paris n'a shooté qu'à 6/23 à 3-points (26%) et 13/32 à 2-points (40%). La formation française a en revanche largement alimenté son compteur sur la ligne avec 31 lancers francs réussis sur 39 tentatives.

En face, Tarik Phillip a été le principal artisan du succès londonien avec 20 points et 5 passes décisives. Keenan Evans a ajouté 13 points, tandis que les Lions ont terminé à 55% à 2-points.

Statistiques du Paris Basketball

Joueur Min Pts 2 pts 3 pts LF Reb Pd Int BP +/- T.J. Warren 18:54 1 0/0 0/4 1/2 2 1 1 3 -13 Nadir Hifi 23:42 19 3/9 1/2 10/11 2 2 1 2 -13 Terence Tarpey 18:44 6 2/2 0/1 2/2 4 0 1 1 -15 Léopold Cavalière 18:18 0 0/1 0/1 0/2 4 1 1 1 0 Sebastian Herrera 14:59 7 1/2 1/1 2/2 0 2 1 0 +6 Jared Rhoden 22:24 10 0/5 1/3 7/8 2 3 3 3 -6 Tyson Etienne 15:18 16 2/6 3/8 3/4 1 1 2 1 +5 Allan Dokossi 9:17 0 0/0 0/0 0/0 4 0 1 1 +1 Mouhamed Faye 16:05 3 1/1 0/0 1/2 3 0 0 0 -17 Jeremy Morgan 15:45 3 0/0 0/2 3/4 1 2 0 0 -1 Alize Johnson 11:56 2 0/1 0/1 2/2 2 0 0 2 +1 João Pereira 14:38 8 4/5 0/0 0/0 3 0 1 0 +7 Total 200:00 75 13/32 6/23 31/39 32 12 12 14 —

Paris a terminé à 40% à 2-points, 26% à 3-points et 79% aux lancers francs. Les Parisiens ont également compilé 32 rebonds, 12 passes décisives et 12 interceptions.

Le Paris Basketball termine sa préparation avant la SuperCoupe LNB

Cette finale conclut le programme de préparation du Paris Basketball. Après avoir notamment dominé Orléans et Bàsquet Menorca puis battu le Zalgiris Kaunas à Londres, l'équipe de Maxime Lefèvre boucle son passage en Angleterre avec une victoire et une défaite.

Le prochain rendez-vous sera désormais officiel. Paris se tournera vers la SuperCoupe LNB, organisée les 19 et 20 septembre, premier objectif de la saison 2026-2027.