Le projet prend forme sur le terrain, beaucoup moins en coulisses. Comme annoncé jeudi, L’Équipe confirme que la Roca Team travaille avec des moyens très importants pour constituer un effectif largement dimensionné pour la NM1. Quatre joueurs sont déjà engagés, dont Axel Toupane, Kenny Kasiama et Luka Asceric, alors que l’identité d’un quatrième renfort américain reste à préciser. Dans le même temps, l’avenir sportif du club dépend toujours de son intégration par la FFBB et des tensions subsistent entre les différents acteurs appelés à travailler ensemble.

Quatre joueurs déjà engagés par Monaco pour la NM1

Le recrutement monégasque est plus avancé qu’il n’y paraissait encore ces derniers jours. Comme indiqué par BeBasket, Kenny Kasiama (1,97 m, 23 ans), passé par Vichy la saison dernière, s’est engagé avec Monaco, tandis qu’Axel Toupane (2,01 m, 34 ans) se trouve déjà sur place.

L’Équipe confirme ces deux signatures et ajoute deux noms au futur effectif. Luka Asceric (2,01 m, 29 ans), joueur formé localement (JFL) capable d’occuper plusieurs postes extérieurs, a lui aussi donné son accord. L’international austro-serbe évoluait la saison dernière au BC Vienna, où il tournait notamment à 12,8 points, 3,8 rebonds et 4,7 passes décisives dans le championnat autrichien.

Un quatrième joueur est également annoncé comme signé : un Américain passé par Rouen en 2025-2026. L’effectif normand comptait alors deux joueurs américains majeurs, le meneur Tray Croft (1,85 m, 28 ans) et l'intérieur Gavin Kensmil (2,01 m, 27 ans). Le premier affichait 16,5 points et 4,8 passes décisives de moyenne en ELITE 2, le second 15,3 points et 7,9 rebonds.

Le profil de Kensmil aurait notamment du sens pour une équipe de NM1 puisqu’il possède un statut Cotonou et peut évoluer sur les postes 4 et 5. Mais à ce stade, son nom n'est pas confirmé. Il pourrait toutefois former une très belle raquette avec Mathieu Boyer (2,05 m, 30 ans), si ce dernier venait à accepter l'offre monégasque.

PROFIL JOUEUR Gavin KENSMIL Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 27 ans (29/12/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 15,3 #8 REB 7,9 #4 PD 2,1 #87

Un effectif qui pourrait être très supérieur aux standards de NM1

Ces premières arrivées donnent déjà une indication sur les moyens mobilisés par le nouveau projet. Axel Toupane présente un CV sans commune mesure avec les standards habituels de la troisième division française, lui qui a évolué en NBA, en EuroLeague et avec l’équipe de France.

Luka Asceric possède également une expérience importante du haut niveau européen et du championnat de France, tandis que Kenny Kasiama sort d’une saison complète en ELITE 2.

Une partie de l’effectif doit être complétée par des joueurs initialement destinés au groupe Espoirs, dont Kyllian Michée. Ce dernier n’a toutefois pas le statut JFL en raison de son long passage dans les catégories jeunes du Real Madrid.

L'effectif potentiel de l'AS Monaco : Meneur : Kyllian Michée

Arrière : Luka Asceric

Ailiers : Axel Toupane et Kenny Kasiama

Ailier-fort : /

Pivots : Gavin Kensmil et Mathieu Boyer

Swiss Montana AG a repris 97% du club

Cette capacité à investir s’explique par l’arrivée du nouveau propriétaire. Selon L’Équipe, l’entreprise Swiss Montana AG, dirigée par Thomas Kurk, a repris 97% des parts du club. L’association AS Monaco en conserve 2% et la Principauté 1% via la Société Nationale de Financement.

Le projet professionnel a donc bien changé de mains, avec l’ambition de reconstruire immédiatement une équipe susceptible de jouer les premiers rôles en NM1. Le budget envisagé est présenté comme très largement supérieur aux standards de la division.

Oleksiy Yefimov demeure cependant au cœur du dispositif. Toujours directeur exécutif, il travaille actuellement avec les agents pour constituer l’effectif et conserve un rôle central dans le nouveau projet.

Des tensions persistantes avec l’association

Le changement de propriétaire n’a pas réglé toutes les questions de gouvernance. Comme évoqué, les relations sont tendues entre la direction du secteur professionnel et les dirigeants de l’association, alors que cette dernière détient toujours les droits sportifs.

Nicolas Chattahy, président de l’AS Monaco Basket amateur, et Mickaël Pivaud, responsable du centre de formation, souhaiteraient profiter du désordre ambiant pour disposer d’une place plus importante dans le fonctionnement du prochain exercice, après avoir été peu associés aux décisions de la Roca Team ces dernières saisons.

Cette opposition intervient au moment le plus délicat. Monaco doit reconstruire une structure sportive complète en quelques jours tout en attendant encore la validation de son engagement en NM1. À une semaine de la reprise, toute nouvelle bataille d’influence pourrait compliquer un projet qui dispose pourtant désormais d’un propriétaire et de moyens financiers conséquents.

Gladyr et Markoishvili toujours pressentis sur le banc

Le projet des repreneurs est pourtant le suivant : que le duo Sergii Gladyr - Manuchar Markoishvili, champion de France 2026, reste en fonction. Le premier est installé de longue date sur place et a même joué à l'occasion en Nationale 3 avec l'équipe sénior 1 de l'association.

Seulement ce tandem ne sera confirmé que si le camp de la SASP tient le cap. Le chantier monégasque possède donc deux visages. Sur le marché, la future équipe de NM1 se construit déjà avec des joueurs de très haut niveau pour la division. Sur le plan institutionnel, Monaco reste suspendu au feu vert de la Fédération et doit encore parvenir à faire travailler ensemble des acteurs dont les intérêts - personnels ou collectifs ? - ne semblent pas toujours alignés.