Cet ancien coéquipier de Killian Hayes en NBA va compléter l’effectif de Saint-Quentin

C’est une bonne nouvelle qui va réjouir les fans saint-quentinois dans cette inter-saison chaotique. Alors que le SQBB est en train d’(enfin) disputer son premier match de pré-saison contre Le Havre avec seulement 6 joueurs professionnels (+ 2 Espoirs + 2 partenaires d’entraînement), le club va enregistrer la venue d’une recrue de marque. Un jeune joueur de 25 ans, qui était encore en NBA il y a deux ans. Il s’agit de RJ Hampton (1,93 m, 25 ans), choix n°24 de la Draft 2020, selon nos informations.

Un talent bienvenu

Cet arrière athlétique et adepte du jeu de transition est donc un gros talent qui débarque dans l’Aisne, de manière un peu inespérée. Le plus gros talent disponible même, qui a poussé Saint-Quentin à oublier ses besoins de poste. Ainsi c’est un arrière porteur de balle de plus qui vient s’accumuler, dans un effectif qui avait pourtant plutôt besoin de poste 5. Celui-ci n’a pas été trouvé.

Raphaël Pascual partira finalement avec Ousman Krubally et Alexandre Gavrilovic sur le poste de pivot. Hampton est le sixième étranger de l’effectif, quelques heures après l’officialisation de la signature de Matthew Cleveland. Et donc la dernière recrue de ce mercato.

Hampton avait été drafté par Denver lors de la saison COVID-19, avant d’être transféré quelques mois plus tard à Orlando, le jour-même où Evan Fournier quittait la franchise. Il avait pris la place du Français, étant responsabilisé et dépassant les 8 points de moyenne avec la franchise floridienne. Il avait même tutoyé à plusieurs reprises le triple-double.

Transféré en 2023, il a ensuite passé quelques semaines à Détroit aux côtés de Killian Hayes, puis à Miami. Avant de définitivement quitter la NBA en 2024, notamment à cause de son manque de shoot. En 170 rencontres disputées dans la Grande Ligue, il aura cumulé 6,8 points à 40,8% aux tirs (dont 33,8% à 3-points), 2,7 rebonds et 1,8 passe décisive en 18 minutes de moyenne.

Dru Smith, Keshad Johnson, Jericho Sims, Andre Drummond, Bones Hyland and RJ Hampton playing for Remy Workouts tonight at @MiamiProLeague_ pic.twitter.com/t4Cy0sZcDv — Five Reasons Sports 🏀🏈⚾️🏒⚽️ (@5ReasonsSports) August 20, 2026

Un ancien gros prospect qui a l’habitude de s’exporter

Ancien gros prospect de la cuvée 2020, membre de la Team USA en U16 et U17 aux côtés notamment de Scottie Barnes, Jalen Green ou Evan Mobley, Hampton n’est pas passé par le circuit traditionnel. En sortie de lycée aux États-Unis en 2019, il était l’un des premiers à s’exporter du côté de la NBL aux New-Zealand Breakers, où passeront plus tard Ousmane Dieng et Rayan Rupert.

Ses arguments à l’époque pour éviter le circuit universitaire NCAA : « Je veux vivre comme un pro et jouer contre des adultes, plutôt que de jongler entre les livres et le basket. » Après son expérience en NBA, il a fait une année blanche puis est parti jouer du côté de la seconde division chinoise, où il a cumulé 18,8 points de moyenne en 2025/26. Malgré ses facilités à s’exporter, le natif du Texas n’a cependant encore jamais joué en Europe. Cela sera une grande première pour lui.