Trois matches, trois records : l’incroyable carton d’audience de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis !

TNT Sports, le diffuseur officiel de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, a communiqué des chiffres inédits à propos de l’équipe américaine lors de la phase de groupes. Une performance qui confirme l’engouement grandissant du public américain pour le basket féminin.

THIS @usabasketball SQUAD 🔥🇺🇸 Their run for a 5th-consecutive #FIBAWWC title begins tomorrow in Berlin 🏆 pic.twitter.com/wHR8jU1Sy9 — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) September 4, 2026

Une audience en constante progression

Le premier match, disputé vendredi face à la Chine, a rassemblé en moyenne 577 000 téléspectateurs. C’est tout simplement le troisième match le plus regardé de l’histoire de la Coupe du Monde féminine. De plus, il s’agit du troisième match de basket féminin le plus suivi de l’histoire de TNT Sports. La tendance s’est confirmée et même amplifiée dès le match suivant, face à l’Italie, avec 1,3 million de téléspectateurs en moyenne. Un record absolu qui en fait le match de Coupe du Monde féminine et le match de basket féminin le plus regardé de tous les temps. Enfin, la rencontre face à la République tchèque a attiré 1,2 million de téléspectateurs, devenant le deuxième match le plus suivi de l’histoire de la compétition et de la chaîne dans cette catégorie.

Un signal fort pour le basket féminin américain

Ces trois audiences successives placent donc l’intégralité de la phase de poules américaine parmi les rencontres de basket féminin les plus regardées jamais diffusées sur TNT Sports. Un résultat positif qui complète l’offre basket sur le réseau sport du groupe de Warner Bros. Discovery. En effet, le conglomérat américain multinational de médias et divertissements est déjà détenteur des droits de diffusion de la NCAA, incluant le Final Four. Dans le basket féminin, TNT diffuse également la nouvelle ligue Unrivaled.

Un record bientôt battu ?

Diffuser la Coupe du Monde féminine représente déjà un succès pour TNT Sports. Cependant, le meilleur ne serait-il pas encore à venir ? La sélection américaine est toujours en lice dans le tournoi et n’est plus qu’à deux matchs du titre. Ce samedi, Team USA affrontera l’Espagne à 14 heures heure de la côte Est et 11 heures heure de la côte Ouest. En cas de finale (à la même heure que sa demi-finale), elle peut potentiellement retrouver la France, qui affronte l’Allemagne dans l’autre demi-finale, pour un remake de la finale olympique de Paris 2024. Des affiches qui ont de quoi attirer sur TNT Sports.