Leïla Lacan rejoint officiellement le Fenerbahçe, champion d’Europe en titre

C’est désormais officiel : Leïla Lacan portera le maillot du Fenerbahçe Istanbul cette saison. Le club turc a confirmé la signature de la meneuse de l’équipe de France, qui sort de deux saisons à Basket Landes et évolue également en WNBA avec le Connecticut Sun. Egalement annoncé au sein de Project B, l'Aveyronnaise retrouvera deux compatriotes en Turquie.

Leila Lacan Fenerbahçe Tarfin'de! 💛💙✍️



Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımımız, 2025-26 EuroLeague Women sezonunda Rising Star seçilen Fransız guard Leila Lacan (2004 - 1.82 m) ile anlaşmaya varmıştır.



Leila Lacan kimdir?



2 Haziran 2004 tarihinde Fransa'nın Rodez… pic.twitter.com/0cBfP6Em6d — Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol (@fbkadinbasket) 10 septembre 2026

Leïla Lacan au Fenerbahçe, l’information officialisée

Le Fenerbahçe a mis fin au suspense concernant Leïla Lacan. La meneuse/arrière française rejoint officiellement le tenant du titre en EuroLeague après avoir quitté Basket Landes au terme de la saison 2025-2026.

Par ailleurs, l'ancienne protégée de Nicolas Flottes à l’Élan Aveyron a également été annoncé avec Project B, la nouvelle ligue privée dont le lancement est prévu cet hiver.

Le communiqué du Fenerbahçe ne précise pas les modalités exactes de cette double activité, si double-activité il y aura.

Une saison 2025-2026 qui a changé son statut

Leïla Lacan arrive en Turquie après deux exercices à Basket Landes, où elle a pris une place importante dans la rotation du club landais. L'ex-joueuse de Baraqueville et Angers a notamment remporté le championnat de France et la Coupe de France, tout en poursuivant sa progression en EuroLeague.

Ses performances européennes lui ont valu le trophée de Rising Star de l’EuroLeague 2025-2026. Une distinction qui confirme son installation parmi les jeunes meneuses les plus suivies du continent.

En parallèle, la native de Rodez poursuit son expérience en WNBA avec le Connecticut Sun. Sélectionnée au 10e choix de la Draft 2024, elle a découvert la ligue nord-américaine en 2025 avant d’y retourner cette année.

Lacan rejoint Julie Allemand sur la ligne arrière

À Istanbul, Leïla Lacan va notamment évoluer aux côtés de Julie Allemand. La meneuse belge sort d’une saison conclue par le titre européen et un trophée de MVP du Final Six.

Le Fenerbahçe a également recruté deux autres Françaises : Tima Pouye et Nell Angloma. La première arrive après trois saisons à Bourges et une expérience avec le Toronto Tempo, tandis que la seconde sort de deux années à Lattes-Montpellier et d’une première saison en WNBA avec Connecticut.

Le club turc a donc considérablement renforcé son contingent francophone, tout en renouvelant une partie de son effectif après son sacre continental.

Un nouveau cap européen pour Leïla Lacan

Cette signature marque la première expérience de Leïla Lacan dans un championnat étranger du circuit FIBA. Après le Pôle France, Angers puis Basket Landes, la meneuse/arrière va découvrir la Turquie au sein de l’un des clubs les plus ambitieux d’Europe.

Elle rejoint un Fenerbahçe qui tentera de conserver son titre en EuroLeague sous la direction d’Ahmet Caki, successeur de Miguel Mendez.