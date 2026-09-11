Les conséquences du repêchage tardif de Saint-Quentin en Betclic ELITE continuent de perturber la préparation du club picard. Alors que le SQBB n’a encore disputé aucune rencontre amicale et doit compléter son effectif avec un dernier joueur, un poste 2 passé par la NBA, son équipe professionnelle ne se rendra pas à Besançon mardi 15 septembre pour le premier tour de Coupe de France. Le club a annoncé que ses Espoirs représenteraient Saint-Quentin, faute de disposer d’un nombre suffisant de professionnels qualifiés.

Seulement trois professionnels qualifiés à Saint-Quentin

Initialement relégué avant d’être finalement repêché en Betclic ELITE à la fin du mois d’août, Saint-Quentin a dû construire dans l’urgence une partie de sa nouvelle saison. Cette situation administrative a aujourd’hui des conséquences très concrètes sur la composition de son effectif.

Dans un communiqué signé par son président Thomas Carlier, le SQBB indique que seulement trois joueurs de son groupe professionnel sont actuellement qualifiés pour participer à une rencontre officielle. Plusieurs recrues attendent encore leur lettre de sortie internationale, tandis que d’autres sont toujours aux États-Unis en raison des délais liés à l’obtention de leur visa.

Cette situation intervient alors que Saint-Quentin poursuit encore son recrutement. Le club doit notamment ajouter un dernier élément à son effectif, avec l’arrivée attendue d’un arrière ayant connu la NBA.

La FFBB n’a pas accepté la demande du SQBB

Confronté à ces difficultés, Saint-Quentin avait demandé à la Fédération Française de Basketball de ne pas avoir à disputer ce premier tour de Coupe de France. Les clubs de Betclic ELITE ne sont normalement pas concernés à ce stade de la compétition, mais le calendrier du SQBB avait été établi avant son repêchage parmi l’élite.

« Dès l’annonce de notre repêchage, nous avons sollicité la Fédération Française de BasketBall afin de ne pas disputer ce tour, les clubs de Betclic ELITE n’étant normalement pas concernés à ce stade de la compétition. Cette demande n’a pas été retenue », précise Thomas Carlier dans le communiqué du club.

Saint-Quentin a également échangé avec Besançon pour tenter de déplacer la rencontre. Là encore, aucune solution n’a pu être trouvée.

Saint-Quentin préserve ses professionnels avant la Betclic ELITE

Le SQBB aurait donc dû se présenter avec un effectif professionnel extrêmement limité. Une option jugée trop dangereuse par ses dirigeants alors que le début du championnat approche et que l'équipe n'a pas encore pu disputer de match de préparation.

« Engager notre équipe professionnelle avec un effectif aussi réduit aurait représenté un risque important pour nos joueurs, à quelques jours du début du championnat », explique le président saint-quentinois. Un forfait aurait de son côté entraîné une sanction financière supplémentaire.

Saint-Quentin a finalement retenu une troisième solution : envoyer son équipe Espoirs à Besançon. Celle-ci défendra donc les couleurs du SQBB pour ce premier rendez-vous officiel de Coupe de France, illustration supplémentaire d'une intersaison profondément bouleversée par le repêchage tardif du club en Betclic ELITE.