Coupe d’Europe 3x3 : battue par l’Allemagne, la France doit maintenant attendre

Après son succès contre l’Estonie (18-14), l’équipe de France masculine a concédé sa première défaite dans cette Coupe d’Europe 3x3 face à l’Allemagne (15-21). Menés 0-5 après seulement une minute de jeu, les Bleus ont pourtant complètement relancé la rencontre et même pris les commandes à mi-parcours (10-8), avant de subir un gros passage allemand. Revenus à 15-19 dans les deux dernières minutes, ils ont finalement cédé avant le terme des dix minutes sur un dunk permettant à l’Allemagne d’atteindre les 21 points.

Les Bleus s’inclinent face à l’Allemagne.



Les Bleus sauront ce soir s’ils sont qualifiés en quart de finale 👀#3x3Europe pic.twitter.com/O3FAfDp4BM — 3x3 FFBB (@3x3ffbb) 11 septembre 2026

L’Allemagne atteint les 21 points avant la fin

Le début de rencontre a rapidement tourné en faveur de l’Allemagne. Fabian Giessmann, Denzel Agyeman puis Lennart Schultz ont permis à leur équipe de prendre cinq longueurs d’avance en moins d’une minute (0-5). La France a toutefois progressivement trouvé son rythme, notamment grâce à Jules Rambaut.

Menés encore 3-7, les Bleus ont accéléré. Lorenzo Thirouard-Samson a réduit l’écart avant que Rambaut ne marque à deux points (6-7). Hugo Suhard puis le même Rambaut ont ensuite ramené les deux équipes à égalité (8-8), avant qu’un nouveau tir primé de Rambaut ne donne pour la première fois l’avantage à la France (10-8).

Le meilleur marqueur français de la rencontre venait alors d’inscrire 6 points, avec notamment un 2/3 derrière l’arc. Mais la dynamique a brutalement changé après cette prise de pouvoir.

L'équipe de France de 3x3 masculine a perdu face à l'Allemagne sur un dunk (photo : FIBA)

Un 10-2 allemand fait basculer la rencontre

L’Allemagne a immédiatement répondu par Fabian Giessmann pour égaliser à 10-10, puis a repris la tête. Les Français sont restés au contact jusqu’à 12-13 grâce à Hugo Suhard, avant de subir une séquence décisive.

Entre les tirs de Giessmann et Denzel Agyeman et les fautes françaises, l’écart a rapidement grandi. Agyeman a notamment converti deux lancers francs consécutifs après la neuvième faute tricolore pour porter le score à 18-12. L’Allemagne venait alors d’infliger un 10-2 aux Bleus après avoir été menée 10-8.

Lorenzo Thirouard-Samson a entretenu un dernier espoir français avec 3 points consécutifs pour ramener la France à 15-19 à 1 minute 42 de la fin. Lennart Schultz a toutefois inscrit le 20e point allemand, avant que l’Allemagne ne conclue sur un dunk pour atteindre la barre des 21 points et mettre fin à la rencontre.

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Germany 🇩🇪 with a STATEMENT DUB over France! 🔥#3x3Europe pic.twitter.com/q3VhGGuF7t — 3x3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3) 11 septembre 2026

Jules Rambaut termine meilleur marqueur français avec 6 points et 3 rebonds. Lorenzo Thirouard-Samson ajoute 4 points et 4 rebonds, Emmanuel Monceau 3 points et 4 rebonds, tandis qu’Hugo Suhard inscrit 2 points. L’Allemagne a surtout fait la différence par son efficacité près du cercle, avec 11 tirs à un point réussis sur 14, contre 7 sur 12 pour la France.

La France dépend désormais d’Allemagne - Estonie

La qualification française se joue maintenant sans les Bleus sur le terrain. Ils vont suivre attentivement la rencontre entre l’Estonie et l’Allemagne, dernière affiche du groupe D.

Le scénario espéré est clair : une victoire de l’Allemagne permettrait à la France de terminer à la deuxième place de la poule et de décrocher son billet pour les quarts de finale dimanche matin.

En cas de qualification, les Français affronteraient le premier du groupe B. Celui-ci est pour l’instant dominé par les Pays-Bas, champions olympiques en titre.

Les Bleus peuvent maintenant suivre les Françaises

En attendant de connaître définitivement leur sort, les quatre Français pourront suivre les deux rencontres de poule de l’équipe de France féminine programmées ce samedi.

Pour Hugo Suhard, Jules Rambaut, Emmanuel Monceau et Lorenzo Thirouard-Samson, la journée est donc terminée sur le terrain. Leur avenir dans la compétition dépend désormais du résultat entre l’Allemagne et l’Estonie, avant un éventuel quart de finale dimanche matin.