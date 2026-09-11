Faux départ pour Yoan Makoundou au Barça : plusieurs semaines d’absence

Alors que le FC Barcelone amorce un virage majeur dans son histoire récente — marqué par un rajeunissement d’effectif ambitieux et un changement d’identité de jeu bien expliqué ici par Justin Robinson — l’un de ses visages français majeurs devra patienter avant d’effectuer ses premiers pas sous sa nouvelle tunique. Yoan Makoundou (2,07 m, 26 ans), fraîchement débarqué en Catalogne, est déjà sur le flanc avant même le début de saison.

Le genou touché

L’information a été officialisée par le club catalan ce jeudi 10 septembre via un communiqué médical : l’intérieur français souffre d’une aggravation d’une « tendinopathie rotulienne au genou gauche. » Après des examens approfondis, le staff médical blaugrana a opté pour un traitement conservateur afin de préserver l’intégrité physique et l’explosivité de l’athlète.

La durée d’indisponibilité est évaluée à environ six semaines. Si cette estimation initiale se confirme, l’international français manquera les sept premières journées de la saison régulière d’EuroLeague, dont le match d’ouverture contre l’Anadolu Efes de ses anciens coéquipiers Matthew Strazel, Mike James et Jordan Loyd. Un retour pourrait être envisagé fin octobre ou début novembre, comme la saison dernière.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂 Yoan Makoundou té una agudització d’una tendinopatia rotuliana al genoll esquerre. Seguirà un tractament conservador i el temps de recuperació és d’unes 6 setmanes, aproximadament. pic.twitter.com/rhPwBaTsmN — Barça Basket (@FCBbasket) September 10, 2026

Faux départ

C’est un manque à gagner athlétique évident pour le Barça. Dans sa quête d’accélérer le jeu, le club comptait sur l’impact physique et l’explosivité au-dessus du cercle de l’ancien monégasque pour dynamiser sa raquette. Mais surtout un coup dur pour le joueur, qui s’était déjà blessé à l’épaule et aux hanches la saison dernière. D’autant plus à un timing où il avait enfin pris son envol, après quatre saisons en montagnes russes à Monaco, dont deux en prêt dans des clubs d’EuroCup, à Buducnost puis Ankara, et un court passage en Chine.

« Je me sens bien, j’ai hâte de travailler et qu’on lance cette saison tous ensemble. Je pense que je peux apporter à l’équipe mon côté athlétique, ma défense, ma protection d’arceau et un peu de shoot » expliquait-il dans un point presse fin août, avant les premiers matchs de pré-saison.

Sa fin de saison monégasque où il avait brillé en playoffs de Betclic ÉLITE (plus de 11 points de moyenne) lui avait permis de retrouver du rythme et de prouver sa capacité à impacter une attaque, convainquant ainsi les dirigeants barcelonais de lui offrir ce nouveau défi au plus haut niveau européen. Il lui faudra désormais ronger son frein à l’infirmerie avant d’inaugurer sa nouvelle aventure.