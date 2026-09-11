Nouveau record d’abonnés pour Orléans, qui surfe sur une dynamique vertueuse

L’engouement autour de l’Orléans Loiret Basket ne faiblit pas, il s’accélère. À l’occasion de la traditionnelle soirée partenaires du club, organisée ce jeudi 10 septembre au CO’Met, la nouvelle équipe a été présentée dans les nouveaux maillots, jaunes et bordeaux.

Mais le président Olivier Rouet a aussi officialisé une nouvelle historique : la barre des 1 200 abonnés a été franchie pour l’exercice à venir. Un chiffre sans précédent dans l’histoire de la franchise loiretaine, qui en comptait environ 1 000 la saison dernière. Celui-ci témoigne de l’ancrage territorial de l’OLB au sein du paysage basket hexagonal. « Nous en comptons déjà plus de 1 200, c’est un nouveau record dans l’histoire du club ! » s’est réjoui Olivier Rouet devant un parterre d’acteurs économiques et d’institutionnels, comme rapporté par Ici Orléans.

De quoi confirmer la dynamique du club, entre les millions d’euros qui vont être injectés par des investisseurs américains, le recrutement de joueurs arrivant de Betclic ÉLITE (Jonathan Jeanne, Jean-Baptiste Maille), ou encore les résultats sportifs qui rapprochent encore un peu plus d’un retour dans l’élite (demi-finalistes des playoffs les deux dernières saisons, double-tenants du titre de la Leaders Cup Pro B)… Avec un objectif clair : la remontée en Betclic ÉLITE, cinq ans après.

Fiers d’être Orléanais.

Fiers de notre territoire.

Fiers d’être OLB. Cette saison, écrivons la suite ensemble, et avec ces maillots. Ensemble, plus haut. 💛#TousOLB pic.twitter.com/73eNDxrpgB — OrléansLoiretBasket (@OLB45) September 11, 2026

Le CO’Met, un argument de poids

Depuis l’emménagement dans une Arena ultra-moderne, la billetterie grand public connaît une croissance exponentielle. De quoi permettre par exemple au club d’investir dans une salle de musculation flambante neuve pour la saison à venir.

Avec une affluence moyenne de 7 317 spectateurs par rencontre à domicile — et des pics régulièrement enregistrés au-delà des 9 000 places —, l’OLB a tout simplement surclassé tous les autres clubs français, toutes divisions confondues. Une hégémonie populaire saluée avec ferveur par le maire d’Orléans, Serge Grouard. « Personne ne fait mieux en France, tout sport de salle confondu, c’est une fierté pour notre ville. »

En s’imposant comme la première affluence nationale des sports en salle devant des bastions historiques du volley, du handball et du basket, le CO’Met devient une véritable place forte du sport français. L’équipe de France y a par exemple joué un match amical de gala contre la Serbie en août. Cette salle est un atout populaire indéniable. Et l’OLB compte bien s’y appuyer pour de nouveau mener la chasse aux sommets de l’ÉLITE 2 cette saison.