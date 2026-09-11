Les Bleus qualifiés en quarts de la Coupe d’Europe 3×3, les filles vont entrer en lice

Un dénouement sous haute tension pour le clan tricolore. Après une phase de poules en montagnes russes, l’équipe de France masculine de basket 3×3 a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Europe. Battus un peu plus tôt par une sélection allemande tranchante (15-21) et contraints de surveiller de près le dernier match du groupe, les hommes de Karim Souchu ont pu remercier la Mannschaft, victorieuse de l’Estonie (21-14) pour valider indirectement le passage des Bleus en phase finale.

Les Bleus en quarts malgré une défaite

La journée avait pourtant idéalement commencé pour le collectif tricolore. Lors de leur entrée en lice, les Bleus ont maîtrisé l’Estonie (18-14), s’appuyant sur leur densité physique et une bonne réussite sur les tir à 2-points (3/7). Mais face à l’Allemagne, la machine française s’est grippée. Dépassés par l’agressivité adverse et un manque d’adresse extérieure dans le money-time (3/11), les Bleus ont subi la loi des Germains (15-21).

Un match lors duquel Jules Rambaut, pour l’instant deuxième meilleur marqueur du tournoi (8 points de moyenne), a franchi la barre symbolique des 50 sélections en équipe de France 3×3. Avec une victoire et une défaite au compteur, la qualification ne tenait plus qu’à un fil. Une victoire de l’Estonie face à l’Allemagne aurait provoqué une égalité à trois particulièrement indécise au point-average.

Finalement, l’Allemagne n’a laissé aucun espoir aux Estoniens (21-14), s’imposant pour s’adjuger la première place du groupe et propulser par la même occasion la France au tour suivant. Les vice-champions olympiques poursuivent leur route, avec un quart de finale qui aura lieu ce dimanche 13 septembre à 15h30, face au premier du Groupe B (probablement les Pays-Bas ou l’Espagne).

Direction les quarts ‼️ Les Bleus sont qualifiés pour le quart de finale de Coupe d’Europe dimanche 13 à 15h30 en direct sur L’Équipe TV 🇫🇷#3x3Europe pic.twitter.com/G8z4DD2oEU — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) September 11, 2026

Les filles entrent en lice

D’ici là, les projecteurs se tourneront vers l’équipe de France féminine. Habituées aux sommets internationaux et toujours redoutées sur la scène européenne, les Bleues entament leur tournoi ce samedi 12 septembre, avec le statut de tête de série n°3 (derrière les Pays-Bas et l’Espagne), et donc favorites pour le podium.

L’équipe composée de Marie-Ève Paget, Laëtitia Guapo, Marie Mané et Sixtine Macquet entreront en lice à 13h30 face à la Suède, avant d’enchaîner à 15h35 face à la République Tchèque. Leur effectif n’est composé que de 4 joueuses contrairement aux 6 masculins, et il faudra donc tenir le choc. Elles aussi voudront valider rapidement leur billet pour la phase à élimination directe. Tous les matchs sont retransmis sur les antennes de l’Équipe.