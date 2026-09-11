Nadir Hifi sur son été en équipe de France : « C’est un peu l’histoire de ma vie »

Leader du Paris Basketball et phénomène de l’élite, Nadir Hifi (1,85 m, 24 ans) peine encore à transposer son statut étincelant en sélection nationale. Convoqué durant la campagne estivale des Bleus pour disputer les fenêtres internationales, le meneur-arrière de 24 ans a dû se contenter de miettes. Aligné sur seulement deux rencontres sur six (17 minutes contre la Belgique en juillet, et 9 face à la Serbie en août), le combo-guard parisien a enfin donné son ressenti sur cette situation lors du Media Day de l’EuroLeague, ses propos rapportés par L’Équipe.

Un été mitigé

Auteur d’une prestation remarquée en Belgique le 3 juillet dernier (8 points et 6 passes décisives), Nadir Hifi pensait avoir marqué des points et gagné ses galons dans la rotation tricolore. Il n’en a rien été. Deux jours plus tard, il faisait partie des trois joueurs mis à l’écart à Pau, pour la réception de la Finlande. Questionné sur cette faible utilisation, l’ancien joueur du Portel ne cache pas sa déception initiale. « Après mon bon match en Belgique, je pensais qu’on allait me faire un peu plus confiance. Ce n’était pas le cas. »

Avant de faire le parallèle avec le début de sa carrière, lorsqu’il avait été recalé des centres de formation : « Mais bon, c’est un peu l’histoire de ma vie. Je n’ai que 24 ans, dans la vie, on n’a pas tout ce qu’on veut, il faut continuer à travailler. Je pense qu’il y aura un déclic, mon jeu va continuer d’évoluer, la génération va continuer d’évoluer. Il faut continuer à travailler, être patient, croire en son travail. » Le même travail qui l’a amené de la NM3 au statut de meilleur marqueur de Betclic ÉLITE en quelques années.

Merci messieurs 🙏 À l'issue du match face à la Slovénie, Nadir Hifi, Yves Pons et Axel Bouteille quittent le groupe et ne seront pas du voyage en Suède.#PassionnémentBleu | #TeamFranceBasket | #FIBAWC pic.twitter.com/bhJzCVcEGX — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 28, 2026

Adapter son profil en équipe de France ?

La situation interroge quant à la compatibilité de son profil atypique avec les principes de la sélection nationale. Ce profil de feu-follet qui adore prendre le jeu à son compte et tenter des tirs plus difficiles les uns que les autres n’est pas facile à adapter. Le sélectionneur Freddy Fauthoux déclarait pourtant récemment à son sujet qu’il « ne fallait absolument pas qu’il change son jeu ».

S’il a trouvé un cadre parfait à Paris pour s’épanouir dans ce style de jeu ultra-rapide, le style Fauthoux lui convient moins. D’autant plus quand il est en concurrence avec d’autres meneurs de petite taille, Matthew Strazel et Sylvain Francisco, qui lui passent devant dans la rotation grâce à la stabilité qu’ils apportent dans le jeu.

Pour tenter de convaincre le staff bleu, Hifi envisage d’élargir sa palette tactique : « Il faut que je continue à évoluer mon jeu, peut-être que mon style de jeu ne m’aide pas… Peut-être intégrer un autre système de jeu, pourquoi pas sur les années à venir. » D’autant plus que le poste 1 n’est pas le plus fourni en équipe de France, comparé aux ailes ou à l’intérieur.

Le débat de la rédaction · À vous de trancher Nadir Hifi peut-il faire son trou en équipe de France ? Oui

Non

Pour franchir ce palier indispensable, le franco-algérien sait que sa progression en club sera le principal levier. Deuxième meilleur marqueur individuel d’EuroLeague la saison dernière, Paris n’a cependant même pas atteint le play-in. Le principal intéressé ne cache pas son désir d’intégrer à terme l’élite mondiale, lui qui a refusé des offres de Summer League en NBA cet été.

« Je pense que c’est l’objectif aussi pour moi de passer sur un gros club d’EuroLeague, ou pour jouer le Final Four et pourquoi pas être prétendant au titre. C’est la prochaine étape pour moi. Ça passe aussi ici avec Paris, continuer à faire évoluer mon jeu et performer au plus haut niveau. » Ses premiers matchs de pré-saison (20 et 24 points, avec un game-winner contre Kaunas) vont dans ce sens.