Toutes fans de Marine Johannès : « C’est un monstre quand elle est en confiance ! »

La crise guetterait-elle Marine Johannès ? Après trois copies à 17 points lors du premier tour, la shooteuse normande est descendue à « seulement » 15 unités pour le début de la phase finale.

On blague, évidemment. L’arrière du Liberty a été fantastique face à la Chine (7 passes décisives), émerveillant la Uber Arena de plusieurs séquences exceptionnelles. Des shoots qui ont tourné en boucle sur les réseaux sociaux, comme d’habitude. Mais qui n’est même pas grand chose à côté des exceptionnels efforts défensifs qu’elle produit à Berlin, symboles de son niveau XXL depuis le début de la Coupe du monde (16,5 points à 54% en 19 minutes de moyenne).

De quoi faire l’unanimité au sein de l’équipe de France, comme nous l’ont confié plusieurs membres des Bleues ces derniers jours.

Marine Johannès Stats moyennes des 4 derniers matchs Moyennes du joueur sur les derniers matchs MJ MIN PTS REB PD IN CO 4 19:27 16,5 2,5 3,8 1,3 0 4 derniers matchs Derniers matchs du joueur : date, adversaire et statistiques Date MIN PTS REB PD IN CO Match Ligue 10/09 20:47 15 3 7 0 0 V 61-90 @ CHI Coupe du Monde Féminine 07/09 17:14 17 2 4 3 0 V 56-111 @ NIG Coupe du Monde Féminine 05/09 20:35 17 3 2 1 0 V 95-69 vs COR Coupe du Monde Féminine 04/09 19:11 17 2 2 1 0 V 53-99 @ HON Coupe du Monde Féminine

Dominique Malonga : « Marine est incroyable ! Une Marine relâchée comme ça, une Marine qui joue juste, qui joue au basket sans penser à rien d’autre,, c’est incroyable ! Je pense que c’est ça qui fait sa particularité. C’est juste que tu la vois et tu te dis, mais qu’est-ce qu’il y a dans sa tête ? Elle ne pense à rien. Elle est juste hyper relâchée. C’est juste génial d’être sur le terrain avec elle parce que tu sais que tu peux avoir la balle à n’importe quel moment, surtout en tant qu’intérieur. Quand tu lui poses un bon écran, tu sais qu’elle va l’utiliser au mieux. C’est juste génial. Je pense que c’est une des raisons de notre succès pour l’instant. »

Aminata Gueye : « Je ne suis pas du tout surprise par son niveau de jeu car on a toujours su de quoi elle était capable. Par contre, c’est impressionnant et agréable de la voir jouer. C’est une joueuse incroyable. »

Jean-Aimé Toupane : « Marine joue son meilleur basket (en carrière). Je suis allé passer du temps avec elle aux Etats-Unis. Avec son coach à New York, Chris DeMarco, on est tous d’accord pour dire qu’elle joue son meilleur basket. On ne sait pas pourquoi ça ne serait pas pareil chez nous. Elle est heureuse d’être là, de partager ce moment là. Je la vois épanouie dans un groupe où ça vit bien. On la voit ici car elle est à la Coupe du monde mais quand on regarde sa saison en WNBA, elle fait l’une des meilleures saisons de sa carrière. Donc on a la chance de l’avoir avec nous. Elle est mature, elle sait ce qu’elle veut, elle a envie, elle vit bien. Moi, je suis satisfait de la voir à ce niveau-là. »

PROFIL JOUEUR Marine JOHANNÈS Poste(s): Arrière Taille: 178 cm Âge: 31 ans (21/01/1995) Nationalités: Stats 2026-2027 / Coupe du Monde Féminine PTS 16,5 #8 REB 2,5 #83 PD 3,8 #18

Gabby Williams : « Marine est un monstre quand elle est en confiance. Même si elle rate, on va l’encourager à continuer à tirer. Juste voir comment elle est, ça ouvre le jeu pour tout le monde. Elle a une intelligence de jeu, qui est je pense sous cotée, donc je suis très chanceuse d’être sa coéquipière ! »

Romane Berniès : « Elle se sent complètement à l’aise avec toutes les filles du groupe donc ça lui donne cette force sur le terrain. Elle est incroyable ! Elle prend plus de leadership vocal au sein de l’équipe. Voir son niveau de jeu me fait très plaisir pour elle. Il n’y a rien d’anodin : si elle est aussi régulière, c’est parce qu’elle a trouvé sa place dans le groupe. »