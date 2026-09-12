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Toutes fans de Marine Johannès : « C’est un monstre quand elle est en confiance ! »

Avec son rôle désormais traditionnel de sixième joueuse, Marine Johannès joue actuellement "le meilleur basket de sa carrière" selon Jean-Aimé Toupane. Au-delà du seul sélectionneur, l'arrière des Bleues épate toute l'équipe de France.
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Résumé
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Toutes fans de Marine Johannès : « C’est un monstre quand elle est en confiance ! »

La n°23 des Bleues rayonne à Berlin

Crédit photo : Cécile Thomas
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La crise guetterait-elle Marine Johannès ? Après trois copies à 17 points lors du premier tour, la shooteuse normande est descendue à « seulement » 15 unités pour le début de la phase finale.

On blague, évidemment. L’arrière du Liberty a été fantastique face à la Chine (7 passes décisives), émerveillant la Uber Arena de plusieurs séquences exceptionnelles. Des shoots qui ont tourné en boucle sur les réseaux sociaux, comme d’habitude. Mais qui n’est même pas grand chose à côté des exceptionnels efforts défensifs qu’elle produit à Berlin, symboles de son niveau XXL depuis le début de la Coupe du monde (16,5 points à 54% en 19 minutes de moyenne).

De quoi faire l’unanimité au sein de l’équipe de France, comme nous l’ont confié plusieurs membres des Bleues ces derniers jours.

Marine Johannès

Stats moyennes des 4 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
419:2716,52,53,81,30

4 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
10/0920:47153700V 61-90 @ CHICoupe du Monde Féminine
07/0917:14172430V 56-111 @ NIGCoupe du Monde Féminine
05/0920:35173210V 95-69 vs CORCoupe du Monde Féminine
04/0919:11172210V 53-99 @ HONCoupe du Monde Féminine

Dominique Malonga : « Marine est incroyable ! Une Marine relâchée comme ça, une Marine qui joue juste, qui joue au basket sans penser à rien d’autre,, c’est incroyable ! Je pense que c’est ça qui fait sa particularité. C’est juste que tu la vois et tu te dis, mais qu’est-ce qu’il y a dans sa tête ? Elle ne pense à rien. Elle est juste hyper relâchée. C’est juste génial d’être sur le terrain avec elle parce que tu sais que tu peux avoir la balle à n’importe quel moment, surtout en tant qu’intérieur. Quand tu lui poses un bon écran, tu sais qu’elle va l’utiliser au mieux. C’est juste génial. Je pense que c’est une des raisons de notre succès pour l’instant. »

Aminata Gueye« Je ne suis pas du tout surprise par son niveau de jeu car on a toujours su de quoi elle était capable. Par contre, c’est impressionnant et agréable de la voir jouer. C’est une joueuse incroyable. » 

Jean-Aimé Toupane « Marine joue son meilleur basket (en carrière). Je suis allé passer du temps avec elle aux Etats-Unis. Avec son coach à New York, Chris DeMarco, on est tous d’accord pour dire qu’elle joue son meilleur basket. On ne sait pas pourquoi ça ne serait pas pareil chez nous. Elle est heureuse d’être là, de partager ce moment là. Je la vois épanouie dans un groupe où ça vit bien. On la voit ici car elle est à la Coupe du monde mais quand on regarde sa saison en WNBA, elle fait l’une des meilleures saisons de sa carrière. Donc on a la chance de l’avoir avec nous. Elle est mature, elle sait ce qu’elle veut, elle a envie, elle vit bien. Moi, je suis satisfait de la voir à ce niveau-là. »

PROFIL JOUEUR
marine_johannes_2026-2027_profile.png
Marine JOHANNÈS
Poste(s): Arrière
Taille: 178 cm
Âge: 31 ans (21/01/1995)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / Coupe du Monde Féminine
PTS
16,5
#8
REB
2,5
#83
PD
3,8
#18

Gabby Williams : « Marine est un monstre quand elle est en confiance. Même si elle rate, on va l’encourager à continuer à tirer. Juste voir comment elle est, ça ouvre le jeu pour tout le monde. Elle a une intelligence de jeu, qui est je pense sous cotée, donc je suis très chanceuse d’être sa coéquipière ! » 

Romane Berniès« Elle se sent complètement à l’aise avec toutes les filles du groupe donc ça lui donne cette force sur le terrain. Elle est incroyable ! Elle prend plus de leadership vocal au sein de l’équipe. Voir son niveau de jeu me fait très plaisir pour elle. Il n’y a rien d’anodin : si elle est aussi régulière, c’est parce qu’elle a trouvé sa place dans le groupe. » 

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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