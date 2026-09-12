[Vidéo] La joie des Bleues dans le vestiaires de Berlin au cœur du 13e épisode de « All-Access »

Dans le 13e épisode de la web-série All-Access, qui suit l’équipe de France lors de la Coupe du monde à Berlin, le groupe de Jean-Aimé Toupane se prépare d’abord au quart de finale contre la Chine. Après avoir échangé un moment sympathique avec les supporters venus les soutenir, les Bleues ont réalisé un échauffement dynamique dans une salle dédiée de leur hôtel, dans la bonne ambiance. Plus fermées et concentrées, elles ont ensuite écouté Jean-Aimé Toupane pour la séance vidéo précédent ce qui est sans doute le match le plus important des Bleues depuis la finale des Jeux olympiques de Paris. Un match facilement remporté, ce qui donnera lieu à quelques scènes de franche rigolade dans les vestiaires.

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Un moment de partage avec les supporters

Devant son hôtel, le groupe tricolore a retrouvé le groupe de supporters. Entre conversations et photos, l’ambiance a été au beau fixe. D’ailleurs, deux supportrices sont venues de Taîwan pour les encourager. « Ce moment de partage est vraiment trop fun (…) elles donnent de leur temps pour pouvoir partager des moments avec nous, des photos, discuter etc…« , apprécie une supportrice. Janelle Salaün a notamment pu voir sa famille, venue en nombre l’encourager, un moment qu’elle a apprécié : « Là j’ai actuellement ma mère, ma grand-mère et ma tante qui sont là (…) ma mamie apparemment c’est la mascotte« .

De la force avant le quart de finale 🤝🇫🇷 Hier, les Bleues ont pris un temps pour rencontrer et échanger avec une partie des fans français présents à Berlin. #PassionnémentBleu | #FIBAWWC pic.twitter.com/xNXG2kLWqS — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 10, 2026

L’avant match

Retour dans la pièce de l’hôtel aménagée en salle de gym, où les Bleues se préparent pour leur match à venir ; exercices musculaires, d’équilibre et de réflexe sont au programme. S’ensuit une réunion entre les joueuses et le staff où Jean-Aimé Toupane leur rappelle que « les matchs se gagnent sur le terrain » et qu’il ne faut pas les jouer avant dans leurs têtes. Puis, direction l’Uber Arena de Berlin où les Bleues sont accueillies par les nombreux encouragements des supporters. Dans les vestiaires, le sélectionneur rappelle aux Bleues l’enjeu et ce qui a fait la force de ce groupe jusqu’à maintenant : « C’est une vraie opportunité pour nous aujourd’hui (…) on peut y arriver mais ensemble, ce qui fera la différence c’est l’équipe qui a le plus envie, pas individuellement mais ensemble ». Pour rappel, les Bleues n’ont jamais participé à un dernier carré lors d’un mondial, malgré leur médaille de bronze au Chili en 1953.

Une première historique pour les Bleues

Elles l’ont fait ! L’Équipe de France a remporté son quart de finale contre la Chine (90-61) et s’apprête à connaitre pour la première fois de son histoire un dernier carré en Coupe du Monde. Une large victoire mais qui n’a pas été simple pour autant. Jean-Aimé Toupane et son staff ont établi un plan de jeu clair et précis. « On a été agressives en défense, on a essayé de relancer le jeu, on savait qu’elles allaient nous attendre sous le panier », explique Pauline Astier. Les carences de l’équipe chinoise avaient bien été identifiées par le staff tricolore. En effet, les Chinoises avaient encaissé 33 % de leurs points sur le repli défensif depuis le début de la compétition. De plus, les Françaises ont inscrit 30 points sur les balles perdues adverses (et 20 en contre-attaque). Elles ont aussi remporté la bataille du rebond 44 à 26.

De quoi permettre aux membres de cette équipe historique de relâcher un peu la pression, entre accolades, rigolades et larges sourires. Le sélectionneur a notamment enlacé sa capitaine, Gabby Williams.

Les Bleues joueront pour une médaille ! 📸 Rendez-vous samedi à 16h30 en direct sur TMC et BeIN Sports pour une place en finale de la Coupe du Monde.#PassionnémentBleu | #FIBAWWC pic.twitter.com/D3OBwLZc1j — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 10, 2026

L’Équipe de France affrontera donc l’Allemagne, pays hôte, pour la première demi-finale de la Coupe du Monde 2026, ce samedi à 16h30. L’autre demi-finale opposera les Américaines aux Espagnoles à 20 heures.